'Du lịch yêu nước' và những đúc rút từ kỳ nghỉ 30/4

Các sản phẩm du lịch gắn với tình yêu nước nên được phát triển và những kỳ nghỉ dài cần được thông báo sớm như dịp 30/4 năm nay, theo các chuyên gia.

Nhiều công ty lữ hành cho biết hài lòng với kết quả từ du lịch nội địa sau kỳ nghỉ lễ 30/4. Lượng đặt tour của Du Lịch Việt tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm ngoái, đặc biệt phục vụ hơn 700 lượt khách trong và ngoài nước đến TP HCM. Hầu hết du khách được hỏi đều ấn tượng trước không khí, không gian cờ hoa rực rỡ và tinh thần tự hào dân tộc lan tỏa khắp thành phố.

Vietluxtour cũng ghi nhận lượng khách mua tour nội đô TP HCM tăng tới 50% so với cùng kỳ. Bà Trần Thị Bảo Thu, đại diện Vietluxtour cho rằng lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước tại TP HCM đã đem đến cú hích lớn cho toàn ngành du lịch.

"Gắn các sự kiện lịch sử, văn hóa vào du lịch để tạo nên sản phẩm độc đáo, hút khách không mới nhưng vẫn hiệu quả", bà Thu nói, cho biết công ty đã phát triển chùm 10 tour nội đô về lịch sử TP HCM như Biệt động Sài Gòn và thu hút thành công cả khách trong nước lẫn quốc tế.

Hàng nghìn người đổ về trung tâm TP HCM xem sơ duyệt diễu binh. Ảnh: Thanh Tùng

Tính riêng 5 ngày nghỉ lễ, TP HCM phục vụ khoảng 1,95 triệu lượt khách, tăng 101% so với cùng kỳ năm ngoái. Khách quốc tế đến thành phố đạt 120.000 lượt, tăng gấp đôi so với 54.000 lượt của năm ngoái. Tổng thu du lịch 5 ngày này ước đạt hơn 7.100 tỷ đồng. Theo Sở Du lịch TP HCM, các khách sạn trong thành phố chạm "đỉnh công suất".

Theo Tiến sĩ Trịnh Lê Anh - Trưởng bộ môn Quản trị sự kiện khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội - lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước tại TP HCM minh chứng sức hút của du lịch lịch sử kết hợp sự kiện quốc gia.

"Du lịch giờ đây không chỉ dừng ở tham quan, nghỉ dưỡng, còn là hành trình tìm kiếm ý nghĩa, kết nối ký ức và khơi dậy tự hào dân tộc", ông nói.

Các địa phương giàu lịch sử như Hà Nội, Điện Biên, Quảng Trị, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang có thể nhân rộng mô hình này, tổ chức tour chuyên đề kết hợp đại lễ, diễu binh, tái hiện lịch sử. Mấu chốt là gắn sự kiện, điểm đến và câu chuyện, mang lại trải nghiệm trọn vẹn, thay vì chỉ "xem lễ hội rồi về".

Ông Phạm Anh Vũ, Phó tổng giám đốc Du Lịch Việt, nhận xét từ thành công của TP HCM, các địa phương khác hoàn toàn có thể và nên tổ chức các sự kiện, lễ hội, chương trình quảng bá du lịch dựa trên đặc điểm văn hóa, thiên nhiên, lịch sử riêng của mình.

Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh - Giám đốc Ban Tiếp thị Truyền thông Vietravel - chung quan điểm, cho biết lượng khách quan tâm đến các tour di tích, bảo tàng, địa đạo và chương trình "Hành trình tri ân" tăng rõ rệt, đặc biệt tại TP HCM, Củ Chi, Long An và các tỉnh miền Trung như Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng. Du lịch gắn với sự kiện lịch sử và ngày lễ lớn có tiềm năng trở thành sản phẩm ổn định, hấp dẫn, đặc biệt với giới trẻ, học sinh, sinh viên và du khách quốc tế yêu thích văn hóa, lịch sử Việt Nam.

Để khai thác hiệu quả, bà đề xuất cần sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan văn hóa, du lịch và doanh nghiệp. Việc nâng cấp hạ tầng tại các di tích cũng là một yếu tố quan trọng. Ngoài ra, tour cần thiết kế theo hướng kể chuyện sinh động và trải nghiệm thực tế, thay vì chỉ thuyết minh truyền thống.

Hiện vật 30/4 thu hút du khách chụp hình Ảnh: Hoàng Giang

Ông Đặng Mạnh Phước, CEO Outbox, cho rằng lễ kỷ niệm 50 năm là dịp đặc biệt, hiếm có, được tạo nên từ nhiều yếu tố, không thể coi là mô hình chung cho mọi địa phương hoặc đảm bảo thành công cho các sự kiện tương lai. Tuy nhiên, các địa phương có thể học hỏi từ sự chuẩn bị bài bản của TP HCM, đặc biệt về quản lý lượng phòng lưu trú. Để phát triển du lịch sự kiện bền vững, các địa phương cần tập trung vào các sự kiện văn hóa, giải trí, hoặc thương mại có tính thường xuyên.

"Điều tốt là sự kiện đã cho thấy nhu cầu lớn của du khách và người dân đối với các hoạt động mở, gắn với tinh thần quê hương", ông nói.

Một điểm sáng khác đem đến thành công của kỳ nghỉ lễ 30/4 năm nay là thời gian nghỉ 5 ngày và được thông báo sớm, qua đó du khách chủ động kế hoạch du lịch, công ty lữ hành không vào thế bị động như năm trước.

Kỳ nghỉ 30/4 năm nay cũng đánh dấu cột mốc về số lượt khách đi tham quan, du lịch nhiều nhất kể từ sau Covid-19, với hơn 10,5 triệu lượt khách, tăng hơn 31% so với cùng kỳ 2024. Theo Cục Du lịch Quốc gia, hầu hết các điểm du lịch trọng điểm trên cả nước đều ghi nhận tín hiệu tích cực với lượng khách tăng mạnh, từ 50 đến 100%, so với cùng kỳ 2024.

Du Lịch Việt ghi nhận tỷ lệ đặt tour và kín tour trước một tháng tăng 50% so với cùng kỳ. Vietravel cũng có 16.000 lượt khách đặt tour dịp lễ 30/4, tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước, chứng tỏ người dân sẵn sàng chi tiêu cho kỳ nghỉ chất lượng khi có thời gian lên kế hoạch. Không riêng tour trong nước, các tour nước ngoài cũng hưởng lợi với thời gian nghỉ hợp lý, theo đại diện Vietluxtour. Tour nước ngoài của công ty tăng 25% so với cùng kỳ; khách chốt sớm vì thời gian nghỉ thuận lợi.

Theo Tiến sĩ Lê Anh, kỳ nghỉ năm nay đã kích cầu du lịch nội địa, giúp các doanh nghiệp du lịch, lưu trú, vận chuyển có thể xây dựng sản phẩm chuyên biệt, nâng cao chất lượng dịch vụ và dự báo nhu cầu sát hơn.

Ông gợi ý nên thiết lập nguyên tắc ưu tiên kỳ nghỉ dài - qua việc sắp xếp kết nối chuỗi ngày nghỉ, đi làm bù để có 4-5 ngày trở lên - đối với một số dịp lễ lớn, như dịp 30/4, 2/9, Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán. Vietravel ủng hộ áp dụng cố định kỳ nghỉ dài 5 ngày cho các dịp lễ lớn nhưng nhấn mạnh cần đánh giá kỹ để cân bằng với năng suất lao động và đặc thù ngành nghề.

Du khách đến đảo Lý Sơn dịp lễ 30/4. Ảnh: Phạm Linh

Giá vé máy bay cao hơn 30-50% so với ngày thường vẫn là câu chuyện "nóng" trước lễ nhưng các địa phương hầu hết đều ghi nhận tín hiệu khả quan về lượng khách. Cục Hàng không Việt Nam ghi nhận các sân bay cả nước đón 2,09 triệu khách đi lại trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều người trong ngành du lịch cho biết khách Việt đã quen dần tâm lý giá cao dịp lễ.

"Tâm lý tiêu dùng của khách Việt đã thay đổi, họ chấp nhận trả nhiều hơn cho kỳ nghỉ chất lượng", bà Khanh nói, nhấn mạnh trong các kỳ lễ, giá trị của thời gian được đặt lên đầu. Do đó, nhiều người vẫn chấp nhận đi đúng ngày, hưởng dịch vụ tốt và trả tiền nhiều hơn.

Tuy nhiên, đại diện Vietluxtour cho rằng với điều kiện thuận lợi như kỳ nghỉ 5 ngày vừa qua, giá dịch vụ nên là yếu tố kích cầu, thay vì trở thành rào cản cho khách nội phải đắn đo. Đại diện công ty kỳ vọng giá vé máy bay sẽ hợp lý hơn trong các kỳ nghỉ dài như dịp 2/9 sắp tới.

