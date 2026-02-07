Du Lịch Việt hợp tác với MobiFone nâng cao dịch vụ khách hàng

Du Lịch Việt và MobiFone ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm nâng cao dịch vụ khách hàng thông qua các sản phẩm du lịch chất lượng, ngày 6/2.

Sự kiện có sự tham dự của ông Đặng Văn Dũng, Phó Giám đốc phụ trách MobiFone TP.HCM (phía MobiFone), bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Tổng giám đốc Du Lịch Việt, bà Nguyễn Thị Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP HCM cùng đội ngũ quản lý cấp cao hai bên.

Đại diện MobiFone TP HCM và Du Lịch Việt ký kết hợp tác. Ảnh: Du Lịch Việt

Theo thỏa thuận, với chủ đề "Kết nối mọi hành trình", MobiFone đóng vai trò là cầu nối công nghệ, trong khi Du Lịch Việt cung cấp hệ sinh thái dịch vụ lữ hành. Đại diện MobiFone TP HCM cho biết việc hợp tác này nhằm mang lại giá trị gia tăng thiết thực nhất cho khách hàng.

Khách mời và đội ngũ quản lý cấp cao hai bên trong lễ ký kết. Ảnh: Du Lịch Việt

Trong khuôn khổ hợp tác, hàng loạt "Séc Du Lịch Xanh" sẽ được gửi tặng người dùng MobiFone thông qua tin nhắn. Theo đó, MobiFone ủy quyền cho Du Lịch Việt triển khai. "Séc Du Lịch Xanh được định vị là đơn vị tiền tệ đặc biệt dùng để lưu hành trong hệ sinh thái của chúng tôi, đảm bảo ba tiêu chí: chất lượng dịch vụ, quyền lợi minh bạch và khả năng sử dụng thực tế cho khách hàng", bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh khẳng định.

Điểm khác biệt của tấm séc nằm ở danh mục ưu đãi lớn, bao trùm toàn bộ nhu cầu di chuyển và nghỉ dưỡng. Theo đại diện Du Lịch Việt, mỗi tấm séc bảo chứng chất lượng dịch vụ và giá trị kinh tế trực tiếp.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông Du Lịch Việt. Ảnh: Du Lịch Việt

Hệ thống mệnh giá séc Du Lịch Xanh áp dụng trong chương trình gồm: séc doanh nghiệp và MICE trị giá từ 1 đến 10 triệu đồng, giúp doanh nghiệp nâng tầm văn hóa kết nối; séc tour quốc tế trị giá 2 triệu đồng cho tuyến Âu - Australia - Mỹ, 1 triệu đồng cho tuyến Đông Bắc Á và 500.000 đồng cho tuyến Trung Quốc; séc vé máy bay tặng 50.000 đồng (nội địa) và từ 200.000 đồng đến 1 triệu đồng (quốc tế); séc combo nghỉ dưỡng trị giá 200 - 300.000 đồng cho tuyến Hà Nội, TP HCM - Phú Quốc; séc Tiện ích với ưu đãi 50% phí dịch vụ làm visa (tối đa 500.000 đồng), giảm 8% giá phòng khách sạn (tối đa 1,5 triệu đồng) và ưu đãi 15% mua vali MIA.

Hướng dẫn kích hoạt đặc quyền

Người dùng MobiFone có thể nhận quà tri ân theo ba bước:

Bước 1: nhận mã quà tặng. Kiểm tra tin nhắn SMS từ MobiFone để nhận mã code độc quyền: MBFDLV và click vào link đính kèm để truy cập website Du Lịch Việt.

Bước 2: lựa chọn dịch vụ và áp dụng mã. Với vé máy bay, khách sạn, vali, khách hàng nhập mã tại bước thanh toán online. Với tour và combo, khách hàng để lại thông tin để đội ngũ chuyên gia gọi lại tư vấn và áp dụng mức giảm trực tiếp trên đơn hàng.

Bước 3: linh hoạt hỗ trợ đa kênh. Khách hàng có thể cung cấp mã qua hotline 1900 1177 hoặc trực tiếp tại trụ sở Du Lịch Việt (217 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, TP HCM) để được phục vụ.

Thanh Thư