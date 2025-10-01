Du lịch Trung Quốc kỳ vọng bùng nổ trong 'Tuần lễ vàng'

Du lịch Trung Quốc dự kiến lập nhiều kỷ lục trong kỳ nghỉ "Tuần lễ vàng" dịp Quốc khánh, kéo dài 8 ngày từ hôm nay.

Các điểm đến cả trong nước và các chuyến du lịch nước ngoài đều được dự báo sẽ có sự gia tăng mạnh về số lượng du khách, khi người dân thực hiện các chuyến đi chơi Trung thu kết hợp Quốc khánh.

Theo dữ liệu từ nhiều công ty lữ hành và nền tảng trực tuyến, ý định du lịch trong nước tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi du lịch nước ngoài tăng hơn 40%. Tăng trưởng chung dự kiến hai con số, so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo nền tảng du lịch trực tuyến Mafengwo, lượt tìm kiếm về "ngắm cảnh thu" tuần này đã tăng 125% so với tuần trước. Thống kê từ công ty lữ hành trực tuyến Tuniu cho thấy nhu cầu lớn với các điểm đến mùa thu như ruộng bậc thang Longji (Quế Lâm), Võ Long (Trùng Khánh), Tân Cương, Cửu Trại Câu và Đạo Thành Á Đinh (Tứ Xuyên), làng Hồng Thôn (Hoàng Sơn), núi Trường Bạch (Cát Lâm), làng Hoàng Lĩnh (Giang Tây). Cơn sốt du lịch mùa thu cũng khiến các dịch vụ ăn theo như tour chụp ảnh, cắm trại, tour đi bộ đường dài và đạp xe tăng mạnh.

Du khách tham gia các hoạt động ở Hong Kong dịp Tuần lễ vàng hồi tháng 5. Ảnh: SCMP

Lượng tìm kiếm khách sạn cho các điểm đến như Tân Cương, Tây Tạng và Nội Mông, trên công ty lữ hành trực tuyến Ctrip tăng 60% so với cùng kỳ năm ngoái, với phần lớn du khách đến từ các thành phố lớn. Những điểm đến này có các thảo nguyên rộng lớn và cảnh quan độc đáo, mang lại trải nghiệm "chữa lành", giúp người dân thành phố thư giãn và kết nối lại với thiên nhiên.

"Du khách ngày nay tìm kiếm cả giá trị cảm xúc và hiệu quả chi phí," ông Qi Chunguang, Phó chủ tịch Tuniu, cho biết. "Họ muốn có những trải nghiệm du lịch chất lượng cao, sâu sắc và sẵn sàng chi trả cho giá trị cảm xúc. Họ cắt giảm chi phí cho phương tiện di chuyển và những thứ không thiết yếu để đầu tư vào những trải nghiệm ý nghĩa".

Sự thay đổi này đã thúc đẩy nhu cầu về các tour tự lái, du lịch độc lập và các chuyến đi bằng tàu cao tốc, với lượng đặt chỗ cho các lựa chọn này tăng gấp đôi kỳ nghỉ năm ngoái, ông Qi nói.

Du lịch quốc tế tiếp tục phục hồi, với điểm đến nằm ở hơn 140 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó, lượng đặt chỗ tới Australia, Mỹ, New Zealand và một số quốc gia châu Âu tăng nhanh, theo Fliggy, nền tảng du lịch trực tuyến của Alibaba. Khách đặt chỗ tới Nga tăng gần gấp ba lần cùng kỳ sau khi nước này áp dụng chính sách miễn visa cho khách Trung Quốc. Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam vẫn là những điểm đến phổ biến.

Các chính sách thuận lợi, bao gồm miễn visa và nối lại các chuyến bay, đã mở rộng đáng kể các lựa chọn du lịch quốc tế, bà Li Mengran, Quản lý Quan hệ công chúng tại Công ty Lữ hành UTour, cho biết. Các sản phẩm du lịch nước ngoài tăng 75% so với năm ngoái, lượng khách dự kiến tăng 130%.

Các quốc gia thuộc sáng kiến "Vành đai và Con đường", bao gồm Gruzia, Uzbekistan và Kazakhstan đã trở thành những điểm đến phổ biến cho các tour tự lái quốc tế của khách Trung Quốc. Đơn đặt thuê xe cho các quốc gia này trong kỳ nghỉ tăng lần lượt 200%, 300% và 1.000%, theo Ctrip.

Ga tàu tại Hàng Châu dịp tuần lễ vàng tháng 10/2024. Ảnh: VCG

Lượng khách quốc tế đến Trung Quốc dịp này dự kiến cũng tăng. Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Anh, Indonesia, Mỹ, Nga và Australia là những nguồn khách lớn, theo Ctrip. Các điểm đến trong nước phổ biến của khách nước ngoài là Thượng Hải, Bắc Kinh, Quảng Châu, Thâm Quyến, Thành Đô, Trùng Khánh, Hạ Môn, Thanh Đảo, Hàng Châu và Tây An.

Lượng đặt chỗ của du khách Nga trên Ctrip tăng 75% so với cùng kỳ tính đến ngày 19/9, nhờ vào các chính sách miễn visa mới giữa Trung Quốc và Nga. Bắc Kinh, Thượng Hải, Tam Á, Quảng Châu và Cáp Nhĩ Tân là những điểm đến phổ biến nhất đối với du khách Nga.

Trung Quốc có hai kỳ nghỉ lớn trong năm, thường được gọi là "Tuần lễ vàng" rơi vào dịp Quốc tế Lao động đầu tháng 5 và Quốc khánh đầu tháng 10.

Tâm Anh (theo People's Daily)