Du lịch Trung Quốc ảm đạm vì khách tiêu ít

Thống kê cho thấy lượng du khách trong dịp Tuần lễ Vàng ấn tượng nhưng các doanh nghiệp trong ngành du lịch Trung Quốc lại than vãn vì khách ít chi tiêu.

"Tôi chưa thấy Tuần lễ Vàng nào ảm đạm đến vậy, còn tệ hơn mùa thấp điểm", Guan Wenlu, Giám đốc điều hành của công ty lữ hành chuyên du lịch cao cấp Dear Voyage, nói. Nhiều doanh nghiệp khác cũng trải qua cảnh như Wenlu dù lượng khách đông suốt 7 ngày nghỉ Tuần lễ Vàng (1-7/10).

Cao điểm hè và Tết Trung thu ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ về lượng khách ở các thành phố lớn Trung Quốc. Tuy nhiên, người trong ngành lại nói đây là mùa cao điểm tệ nhất, thậm chí một số doanh nghiệp còn lận đận hơn thời Covid-19.

Sự tương phản này cho thấy cuộc khủng hoảng đằng sau vẻ ngoài thịnh vượng ở Trung Quốc. Chi tiêu tiêu dùng ở Trung Quốc kém đi và nhiều du khách do dự móc hầu bao vì lo ngại những vấn đề kinh tế khác.

Hầu hết khách sạn ở Trung Quốc không tăng giá trong Tuần lễ Vàng nhưng công suất phòng chỉ bằng 60-65% cùng kỳ và 50% so với năm 2019, theo lời một đại lý du lịch ở đảo Hải Nam.

Du khách Trung Quốc ở sân bay Phố Đông, Thượng Hải hôm 30/9. Ảnh: IC

Nếu nhìn thống kê trên giấy tờ, bức tranh trông lạc quan hơn nhiều. Bộ Văn hóa và Du lịch ghi nhận có tới 107 triệu chuyến đi nội địa trong kỳ nghỉ Trung thu kéo dài ba ngày; tăng 6,3% so với năm 2019. Tổng chi tiêu du lịch cũng đạt 51 tỷ NDT (khoảng 7,3 tỷ USD), tăng 8% so với năm 2019. Chi tiêu bình quân đầu người vào khoảng 477 NDT (khoảng 68 USD), so với 450 NDT vào năm 2019.

Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Trung Quốc thống kê trong tháng 7 và tháng 8, tổng cộng 887 triệu hành khách di chuyển bằng đường sắt trên toàn quốc, tăng 6,7% so với năm trước. Các hãng hàng không lớn trong nước cũng báo cáo số lượng chuyến bay và hành khách tăng cao trong mùa hè.

"Người làm du lịch không nhìn thống kê vì chúng tôi chẳng hiểu nổi chúng, càng nhìn càng thấy mình ngớ ngẩn", Guan nói.

Trong hè, các tỉnh Quý Châu ở miền Nam, khu tự trị Tân Cương Duy Ngô Nhĩ ở phía tây và các tỉnh Tây Bắc như Cam Túc, Thiểm Tây, Thanh Hải đều ghi nhận lượng khách tốt. Du khách cũng dành sự quan tâm đến tỉnh Vân Nam nhưng chi tiêu thấp khiến các đơn vị kinh doanh du lịch vẫn thấy ảm đạm.

Zhang Haoxi, người sáng lập ấn phẩm du lịch Travel Zone, nói thực tế ngành du lịch khác nhiều với những số liệu tích cực về kinh tế vĩ mô. Khảo sát của Travel Zone cho thấy khách sạn cao cấp ở Thanh Hải cũng chỉ đạt 30% công suất phòng trong Tuần lễ Vàng. Trong khi đó, Cun Xiaoqin, chủ đại lý du lịch ở Vân Nam nói lượng đặt phòng khách sạn cao cấp giảm đáng kể so với năm trước, khiến doanh thu của cô cũng giảm một nửa.

Chi tiêu của du khách kém khiến nhiều người còn không nghĩ có thể bám trụ với ngành du lịch tới Tết Nguyên Đán - thường diễn ra vào tháng 1 và tháng 2 hàng năm với tổng thời gian đi lại lên tới 40 ngày. Theo Guan, nhiều người nghĩ Tân Cương rất đông nhưng thực tế hàng loạt nhà khách ở đây đang bị đem bán. Tại Vân Nam, điều tương tự cũng xảy ra ở hai điểm du lịch lớn Lệ Giang và Đại Lý.

Cun nhận thấy khách sạn phân khúc trung - cao cấp ở Trung Quốc hầu như tăng giá ít nhưng phân khúc trung bình lại tăng mạnh. Tỷ lệ đặt phòng dịp Tuần lễ Vàng vừa qua không quá ấn tượng nhưng lại có xu hướng tăng sau lễ. Điều này cho thấy sự thay đổi trong hành vi du lịch của khách Trung Quốc khi tránh đi chơi giai đoạn cao điểm.

"Có nhiều khách không đồng nghĩa dễ kiếm lời hơn", Cun nói, cho biết các đơn vị du lịch cần đưa ra chiến lược thích ứng thay đổi thị trường.

Hoài Anh (Theo SCMP)