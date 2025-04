Du lịch TP HCM kỳ vọng doanh thu 'khủng' dịp 30/4

Nhiều doanh nghiệp tại TP HCM ghi nhận lượng khách đặt các dịch vụ tăng đột biến trước kỳ nghỉ 30/4 một tháng, ngành du lịch kỳ vọng doanh 5 ngày nghỉ đạt mức 'khủng' như kỳ nghỉ Tết.

Đầu tháng 4, chị Thu Hà, đến từ Hà Nội đã chuẩn bị xong kế hoạch du lịch TP HCM dịp 30/4. Nghe tin dịp lễ năm nay khác biệt 50 năm có một lần, nhiều hoạt động như diễu binh, diễu hành, nên gia đình chị chuẩn bị từ sớm để mua được vé giá tốt, chọn phòng và chủ động lịch trình đi chơi.

Chị Hà đặt combo vé máy bay và phòng khách sạn qua công ty lữ hành vì gia đình 7 người.

"Cả nhà đã chuẩn bị tinh thần lễ đông đúc, nhưng đây là dịp hiếm hoi các thành viên trong nhà đều được nghỉ, tôi sẽ đặt nhà hàng và vé vui chơi trước 3-4 ngày đề phòng nhiều nơi kín chỗ", chị Hà nói.

Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay dài 5 ngày, TP HCM tổ chức hàng loạt sự kiện lớn chào mừng Lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trước kỳ nghỉ một tháng, nhiều doanh nghiệp lữ hành ghi nhận tình hình lượng khách đặt các dịch vụ vé máy bay, phòng khách sạn, tour nội đô tăng nhanh. Hầu hết doanh nghiệp nhận định kỳ nghỉ năm nay du lịch TP HCM sẽ bùng nổ.

TP HCM có đa dạng các sản phẩm tour nội đô phục vụ du khách dịp lễ. Ảnh: Bích Phương

Ông Trần Thế Dũng, Tổng giám đốc Lữ Hành Vietluxtour, cho biết từ đầu tháng 4 du khách từ các tỉnh thành liên tục hỏi mua và đặt các đường tour, combo du lịch đến TP HCM, tỷ lệ đặt trước đang tăng khoảng 50% so với năm ngoái. Tại Ngày hội du lịch TP HCM 2025 diễn ra ngày 3-6/4, doanh nghiệp ghi nhận 40% khách hàng quan tâm đến dòng sản phẩm văn hoá - lịch sử thành phố có lịch khởi hành trong tháng 4-5 và dịp lễ. Các chương trình được du khách đặt nhiều là tour Biệt động Sài Gòn, tour đêm quận 1, tour khám phá "Sài Gòn xưa đến TP HCM nay".

Đại diện công ty kỳ vọng doanh thu dịp lễ năm nay tăng khoảng 25-30% so với năm ngoái, nhờ sự bùng nổ của cả thị trường du lịch nội địa lẫ quốc tế và cộng hưởng từ Lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam diễn ra tại TP HCM.

"Dòng tour free and easy gồm dịch vụ khách sạn vé máy bay vẫn được du khách quan tâm hàng đầu, cho thấy xu hướng du lịch tự túc ngày càng phổ biến của du khách", ông Dũng nói.

Theo Phó Tổng giám đốc Vietravel Phan Huỳnh Phương Hoàng, các sản phẩm du lịch liên quan đến Lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam và tour nội đô TP HCM đang là tiêu điểm. Các sản phẩm nội đô nửa ngày và một ngày có lượng đặt tăng đột biến từ tuần đầu tháng 4. Một số chương trình nổi bật có tham quan thành phố - ăn tối trên sông Sài Gòn; một ngày tham quan nội đô, đi du thuyền ra đảo Thiềng Liềng, tour đi bộ miễn phí.

"Các sản phẩm staycation dành cho khách sinh sống tại TP HCM, lưu trú tại các khách sạn trung tâm cũng được quan tâm dịp lễ", bà Hoàng nói.

Du khách mua tour tại Ngày hội du lịch TP HCM diễn ra đầu tháng 4. Ảnh: Bích Phương

Ông Trần Văn Long, Tổng giám đốc công ty Du lịch Việt nhận định ngành du lịch TP HCM sẽ bùng nổ trong dịp lễ 30/4, nhiều nơi hoạt động hết công suất để phục vụ lượng lớn du khách đổ về thành phố.

Thông tin về các hoạt động kỷ niệm lễ 30/4 trong thời gian kỳ nghỉ dài đã kích thích nhu cầu của du khách đến TP HCM dịp lễ. Đầu tháng 4, công ty ghi nhận nhu cầu lưu trú tại TP HCM để trải nghiệm các hoạt động dịp 30/4 tăng hơn 30% so với cùng kỳ. Đại diện đơn vị cho biết đã thiết kế chùm tour trải nghiệm lễ hội, chào mừng 50 năm ngày thống nhất đất nước phục vụ du khách đến TP HCM trong 5 ngày nghỉ.

Đại diện Benthanh Tourist cho biết đơn vị dự kiến phục vụ 1.500-2.000 du khách trong và ngoài nước trong kỳ nghỉ lễ dài 5 ngày. Tour đi bộ tham quan TP HCM có thể đón khoảng 100 khách tham gia mỗi ngày, tăng gần 500% so với con số trung bình 15-20% ngày thường.

Nhiều điểm lưu trú tại TP HCM cũng ghi nhận công suất liên tục lấp đầy từ đầu tháng 4. Đại diện khách sạn Viễn Đông, quận 1 cho biết đã kín phòng đặt trước cho các ngày trong dịp lễ. Các điểm lưu trú khác như The Myst, Sofitel, Renaissence ở vị trí trung tâm, có thể quan sát được diễu bình, diễu hành cũng ghi nhận tỷ lệ đặt phòng trên 50% từ đầu tháng.

Theo đại diện các doanh nghiệp, lượng khách đến TP HCM dịp lễ phân bổ đều ở nguồn khách nội địa từ các tỉnh thành và khách quốc tế. Đa phần khách nước ngoài đã đặt trước các dịch vụ cho dịp lễ 30/4-1/5 từ 6 đến 12 tháng trước. Các doanh nghiệp đã lên kế hoạch quảng bá, thông tin về dịp lễ cho khách quốc tế ít nhất một năm.

Người dân và du khách tập trung ở bến Bạch Đằng xem tiêm kích, trực thăng diễn tập cho dịp lễ 30/4. Ảnh: An Khương

Phó Giám đốc Sở Du lịch TP HCM Lê Trương Hiền Hòa cho hay ngành du lịch thành phố đã hoàn tất kế hoạch phục vụ lượng khách bùng nổ trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5. Các tour tuyến, khách sạn trên địa bàn thành phố có lượng đặt tăng dần đều từ cuối tháng 3 và dự kiến đạt công suất tối đa sát kỳ nghỉ lễ. Theo ông Hòa, TP HCM sẽ đón lượng khách lớn trong kỳ nghỉ sắp tới, nhưng các doanh nghiệp du lịch tại TP HCM đảm bảo nguồn cung để không xảy ra tình trạng cháy phòng, quá tải.

Ngành du lịch TP HCM cũng kỳ vọng thu về doanh thu "khủng" trong 5 ngày nghỉ, nối tiếp thành quả doanh thu 7.690 tỷ đồng đứng đầu cả nước dịp Tết Nguyễn đán.

Dịp lễ đông đúc có thể xảy ra nhiều tình huống phát sinh không mong muốn. Sở Du lịch TP HCM và các đơn vị lữ hành lưu ý du khách nên cẩn trọng trong các ngày cao điểm. Sở khuyến nghị các doanh nghiệp du lịch chú trọng tổ chức các hoạt động và chương trình khuyến mãi hấp dẫn cho du khách, nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm tra kỹ nguồn gốc thực phẩm, đồng thời thực hiện trang trí cơ sở lưu trú và tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường. Các cơ sở dịch vụ cần bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và nâng cao công tác an ninh, hỗ trợ du khách trong mọi tình huống. Các đơn vị cũng cần có kế hoạch trực lễ và đường dây nóng để xử lý kịp thời mọi vấn đề phát sinh.

CEO các doanh nghiệp du lịch cho hay du khách nên đặt trước các dịch vụ ít nhất một tháng nếu có kế hoạch đến TP HCM dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.

Tổng giám đốc Du lịch Việt cho hay để tránh bị lừa đảo, du khách tuyệt đối không giao dịch qua tài khoản cá nhân, bắt buộc thanh toán qua tài khoản ngân hàng mang tên doanh nghiệp. Du khách đi đoàn đông nên chọn các đơn vị tổ chức uy tín, lâu năm của thành phố.

Bích Phương