Du lịch toàn cầu khi thiếu khách Nga

Sự thiếu vắng khách Nga đang làm tiêu tan hy vọng sớm phục hồi du lịch ở một số quốc gia.

Theo báo cáo của Tổ chức Phân tích số liệu Euromonitor International, du lịch toàn cầu sẽ mất khoảng 7 tỷ USD khi không có khách Nga. Bóng đen đang bao phủ ngành du lịch ở một số quốc gia do căng thẳng tại Ukraine khi các lệnh trừng phạt kinh tế, đóng cửa không phận và cấm bay có hiệu lực.

"Việc mất đi lượng khách giàu có của Nga sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng cho một vài quốc gia ở châu Âu, vùng Caribbean, Thổ Nhĩ Kỳ, Thái Lan, Việt Nam...", các chuyên gia cho biết. Nếu có khách, chi tiêu của họ có thể giảm 50% so với năm 2021.

Cộng hòa Dominica là một trong những đất nước ảnh hưởng nặng khi lượng khách Nga và Ukraine giảm. Trong tháng 1 và 2, các khu nghỉ dưỡng của quốc đảo vùng Caribbean đón khoàng 50.000 du khách Nga và khoảng 9.000 khách Ukraine. Như vậy, ước tính hiện đất nước này mất gần 60.000 du khách quốc tế mỗi tháng. Bộ trưởng Bộ Du lịch Cộng hòa Dominica, David Collado, cho biết hiện họ phải chuyển hướng tiếp thị sang thị trường Canada.

Du khách đi dạo trên một bãi biển ở Phuket, Thái Lan. Ảnh: Reuters

Khoảng 18.000 khách Nga đến Thái Lan vào tháng 2, là lượng khách quốc tế lớn nhất đến đây trong bối cảnh đất nước này chưa thực sự hoàn toàn mở cửa. Ông Yuthasak Supasorn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT), cho biết có khoảng 6.500 du khách Nga bị mắc kẹt tại Phuket, Surat Thani, Krabi và Pattaya hồi đầu tháng 3, cùng với 1.000 người Ukraine. Sau khi căng thẳng tại Ukraine bắt đầu, người Nga trở về nước và không có dấu hiệu trở lại.

Bhummikitti Raktaengam, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Phuket, cho biết số lượng du khách Nga đến sân bay Phuket đã giảm khoảng 80% kể từ đầu tháng 3. Cơ quan quản lý du lịch khu vực Đông Nam Á kỳ vọng người Nga sẽ chiếm tỷ trọng lớn sau dịch, chủ yếu do vắng bóng khách Trung Quốc - thị phần lớn nhất về lượng khách nước ngoài đến Đông Nam Á. Việt Nam và Thái Lan được cho là sẽ đón khoảng 1,8 triệu khách du lịch Nga trong năm nay. Nhưng giờ mục tiêu này đang dường như khó xảy ra và có thể cản trở nỗ lực phục hồi du lịch của khu vực.

Tại Việt Nam, trước đại dịch người Nga thích đến Phan Thiết và Nha Trang, gọi trìu mến là "Tiểu Moskva". Thực đơn của các nhà hàng phục vụ cả tiếng Nga. Khi Việt Nam mở cửa du lịch, nhiều công ty đã kỳ vọng người Nga sẽ chiếm tỷ trọng lớn hơn bình thường. Tuy nhiên căng thẳng Ukraine đã sang đến tuần thứ sáu có thể làm giảm kỳ vọng về sự phục hồi của ngành du lịch Việt Nam nói riêng và các nước Đông Nam Á nói chung vừa mở cửa.

Ông Nguyễn Khắc Giang, nghiên cứu sinh tại ĐH Victoria ở Wellington, New Zealand cho biết căng thẳng tại Ukraine "đòn giáng mạnh" vào những nơi như Khánh Hòa hay Phú Quốc, vốn là những điểm đến mà du khách ưa thích. Theo khảo sát của Tổng cục Du lịch Việt Nam, vào năm 2019, khách Nga chi trung bình 1.600 USD cho mỗi lần lưu trú, trong khi khách nước ngoài khác chỉ bỏ ra 900 USD.

Nhóm du khách Nga chụp ảnh lưu niệm với tượng Kim thân Phật tổ tại chùa Long Sơn, TP Nha Trang vào tháng 2/2022. Ảnh: NVCC

Những bãi biển của Thổ Nhĩ Kỳ và Cuba hằng năm thu hút hàng triệu khách du lịch Nga nhưng hiện nay vắng khách. Hiệp hội các nhà điều hành tour du lịch Nga cho biết có khoảng 6.000 đến 8.000 du khách Nga ở Cuba khi căng thẳng bắt đầu. Nhiều du khách này đã phải cắt ngắn kỳ nghỉ và quay về nước trên các chuyến bay đặc biệt.

Thị trường du lịch châu Âu bị ảnh hưởng gián tiếp khi những khách "dài hơi" từ Mỹ e ngại việc sang châu Âu du lịch thời điểm này. Họ có nhu cầu có một chiến dịch truyền thông mạnh mẽ từ phía châu Âu để trấn an du khách rằng châu lục này hiện an toàn và cởi mở với khách du lịch.

Triển vọng chi tiêu của ngành du lịch thế giới là tăng trưởng 92% vào năm 2022. Tuy nhiên, mức này mới chỉ đạt 45% so với năm 2019, trước đại dịch. Do ảnh hưởng của căng thẳng tại Ukraine, ngành du lịch ước tính sẽ bị thiệt hại và chững lại do nhiều yếu tố. Điều này khiến cơ hội phục hồi của ngành du lịch phải đợi đến năm 2026. Mọi thứ đang trông chờ vào một giải pháp hòa bình.

Trung Nghĩa tổng hợp