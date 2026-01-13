Du lịch tiện lợi với ứng dụng đặt xe trực tuyến redBus

Nền tảng này giúp du khách du lịch miền Nam đặt vé thuận tiện với nhiều nhà xe và dễ dàng thanh toán.

Trong xu hướng số hóa, việc đặt xe khách trực tuyến được nhiều du khách lựa chọn. Với sự góp mặt của redBus - nền tảng thuộc tập đoàn Ibibo (Ấn Độ) hiện phục vụ hơn 56 triệu người dùng toàn cầu, việc đặt vé xe khách tại Việt Nam nhanh chóng và tiện lợi hơn.

Công nghệ API sử dụng trong redBus cho phép dữ liệu được luân chuyển và cập nhật theo thời gian thực (real-time). Khi một ghế trống được bán ra hoặc một chuyến xe thay đổi giờ khởi hành, thông tin sẽ ngay lập tức hiển thị chính xác trên ứng dụng. Điều này giúp loại bỏ hoàn toàn tình trạng "ghế ảo" hoặc trùng lặp giao dịch. Khách hàng dễ dàng theo dõi lịch trình, tình trạng ghế cũng như đưa ra quyết định đặt vé xe online.

Người dân chờ mua vé xe khách tại bến xe. Ảnh: redBus

Người dùng còn có thể lọc tìm loại xe theo nhu cầu cá nhân như xe giường, xe limousine. Khách hàng đọc được đánh giá của người dùng trước đó, xem hình ảnh thực tế của xe để lựa chọn vị trí ghế ngồi phù hợp. Nhờ vậy, việc đặt vé xe nhanh chóng, minh bạch về giá và hành khách chủ động sắp xếp lịch trình di chuyển. Việc tích hợp nhiều lựa chọn trên cùng nền tảng giúp quá trình mua vé thuận tiện hơn.

redBus đẩy mạnh kết nối trực tiếp với các nhà xe lớn nhằm đảm bảo tính chính xác của dữ liệu. Tiêu biểu, việc hợp tác với Futa Bus cho phép hệ thống đồng bộ lịch trình, tình trạng ghế và giá vé. Nhờ đó, thông tin hiển thị đến người dùng luôn sát với thực tế vận hành, góp phần nâng cao độ tin cậy và giảm thiểu sai lệch trong quá trình đặt vé xe trực tuyến.

Đại diện phát triển ứng dụng cho biết, redBus có giao diện dễ sử dụng và đồng bộ trên cả iOS lẫn Android, giúp việc đặt vé thuận tiện với nhiều đối tượng khách hàng. Đặc biệt, công nghệ vé điện tử (mTicket) được gửi trực tiếp qua email hoặc SMS là một điểm cộng. Du khách chỉ cần xuất trình mã vé trên điện thoại khi lên xe, không còn nỗi lo thất lạc hay hỏng hóc như vé giấy, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường thông qua việc giảm thiểu in ấn.

"Thông tin cá nhân như họ tên, số điện thoại và lịch trình di chuyển được mã hóa và bảo mật. Hệ thống thanh toán cũng được thiết kế đa lớp, đảm bảo an toàn", người này nói thêm.

Để hoàn thiện trải nghiệm, redBus tích hợp đa dạng các phương thức thanh toán. Người dùng có thể linh hoạt lựa chọn thanh toán bằng thẻ tín dụng/ghi nợ quốc tế (Visa, MasterCard, JCB), thẻ ATM nội địa hoặc các ví điện tử phổ biến như MoMo và ZaloPay.

Yên Chi