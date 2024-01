Du lịch Tết Dương: Ít chặt chém, khách nội chọn đi gần

Các địa phương trên cả nước hầu như không ghi nhận tình trạng chặt chém dịp Tết Dương lịch, khách nội địa chọn điểm đến gần hoặc du lịch tại chỗ.

Trả lời VnExpress, đại diện nhiều cơ quan du lịch của các địa phương cho biết thời gian nghỉ Tết Dương lịch ngắn (3 ngày) ảnh hưởng đến lịch trình của khách nội địa. Đa số chọn điểm đến gần thành phố hoặc du lịch tại chỗ. Vì thế, những điểm du lịch dễ dàng tiếp cận bằng ôtô, xe máy sẽ hút khách.

Ở phía bắc, nhiều địa phương ghi nhận tăng trưởng về lượng khách từ 27% (Lào Cai) đến 65% (Hà Nội), doanh thu tăng từ 9% đến 73% (Hà Nội).

Sở Du lịch tỉnh Lào Cai cho biết 95% phòng nghỉ phân khúc 3-5 sao ở khu du lịch quốc gia Sa Pa đã được bán. Với các homestay, cơ sở lưu trú chưa xếp hạng, công suất ước tính đạt 70%. Hơn 155.000 lượt khách đã đến tỉnh, trong đó chủ yếu là khách nội địa với 135.000 lượt.

Ông Trần Sơn Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch Lào Cai, nói hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn Tết Dương lịch diễn ra an toàn, không có tình trạng chèo kéo, tăng giá dịch vụ, đầu cơ, trục lợi.

Hà Giang đón 89.000 lượt khách, 70% trong số này đã tham quan các điểm thuộc khu Công viên Địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn. Lượng khách lớn gây nên tình trạng quá tải cục bộ ở nhiều tuyến đường dẫn đến điểm du lịch chính, các đoạn đường đèo thường tắc từ 20-30 phút. Đại diện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang cho biết không có sự cố về giao thông hay giá cả, chất lượng dịch vụ được ghi nhận trong thời gian nghỉ lễ.

Đoàn khách nối nhau trên đường ở Hà Giang hôm 30/12. Ảnh: Bibi Ha Giang Tour

Hà Nội ghi nhận xu hướng người dân thành phố du lịch tại chỗ vì thời gian nghỉ khá ngắn, với khoảng 402.000 lượt khách. Lượng khách quốc tế ước đạt 72.000 lượt - tăng gấp đôi cùng kỳ.

Bộ phận thông tin, hỗ trợ khách du lịch của Sở Du lịch đã cung cấp thông tin cho 30 lượt khách về tuyến điểm du lịch trên địa bàn và không tiếp nhận thông tin liên quan đến môi trường du lịch, an ninh, an toàn cho khách.

Theo ghi nhận của nhiều đơn vị lữ hành, ít khách chọn du lịch biển khu vực miền bắc do thời tiết lạnh. Tuy nhiên, đa số du thuyền 5 sao trên vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) và Lan Hạ (Hải Phòng) đều ghi nhận "cháy chỗ" từ trước Tết vì nhu cầu nghỉ dưỡng cao, phần lớn từ khách nước ngoài.

Ở khu vực miền trung, khách quốc tế chiếm phần đa. Tổng lượng khách tham quan, du lịch Đà Nẵng trong dịp Noel và Tết Dương lịch 2024 (23/12/2023 - 1/1) ước đạt khoảng 261.000 lượt, tăng 34,7% so với cùng kỳ năm 2023 và khách quốc tế chiếm hơn một nửa. Khách nội địa chủ yếu từ Hà Nội, TP HCM và các tỉnh miền lân cận như Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi. Khách quốc tế chủ yếu từ Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Ấn Độ, Đông Nam Á (Thái Lan, Malaysia, Singapore, Philipines).

Các cơ sở lưu trú du lịch 4-5 sao và tương đương có công suất ước đạt 60% (tăng 15-20% so với cùng kỳ năm ngoái), khách chủ yếu lưu trú ở khách sạn, khu nghỉ dưỡng ven biển.

Tại Quảng Nam, điều kiện thời tiết những ngày Tết Dương lịch không thuận lợi nhưng lượng khách tham quan, lưu trú vẫn tăng so với năm trước, đặc biệt là khách quốc tế. Tổng lượt khách tham quan và lưu trú ước đạt 103.000 lượt, tăng 130%, trong đó có khoảng 91.000 lượt khách quốc tế, tăng 169%.

Phú Quốc, Kiên Giang, cũng ghi nhận tín hiệu khả quan từ khách nước ngoài, dù khách nội "không nhiều". Tổng lượt khách tham quan Kiên Giang đạt hơn 120.000 lượt, công suất phòng trung bình trên 63% - cùng kỳ năm ngoái đạt khoảng 45-50%.

Cảnh hoàng hôn ở resort Holowell lưu trú trong 5 ngày tại Phú Quốc. Ảnh: NVCC

Ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang, đánh giá các hoạt động du lịch diễn ra an toàn, vấn đề an ninh trật tự được đảm bảo. Đường dây nóng của ngành du lịch tỉnh và các địa phương không ghi nhận phản ánh về chất lượng, giá cả dịch vụ du lịch.

Craig Holowell, du khách Australia, chọn Phú Quốc để đón năm mới. Ông nhận xét thành phố sở hữu nhiều resort ấn tượng và ngập tràn trong không khí lễ hội cuối năm. Du khách Australia thích thư giãn trong hồ bơi và ngâm mình dưới làn nước "trong như pha lê" ở Phú Quốc. Đi cáp treo vượt biển tới Hòn Thơm cũng là điều thú vị Holowell muốn kể cho bạn bè tại Australia.

"Đây sẽ là quãng thời gian không thể quên với tôi và vợ", ông nói.

Giống Hà Nội, TP HCM cũng ghi nhận người dân thành phố chủ yếu chọn du lịch nội đô hoặc tự đi các khu du lịch sinh thái gần do thời gian nghỉ ngắn, giá vé máy bay cao. Khoảng 1,6 triệu lượt khách tham quan tại các điểm du lịch, vui chơi, giải trí, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2023. Khách lưu trú trên địa bàn trong ba ngày nghỉ đạt khoảng 225.000 lượt, tăng 5% so với cùng kỳ; công suất phòng ước đạt 87%; doanh thu du lịch khoảng 6.400 tỷ đồng.

Báo cáo từ các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn, khách du lịch nước ngoài đến thành phố tăng cao, đặc biệt là khách tàu biển - dòng khách du lịch cao cấp đến từ châu Âu, Mỹ, Australia và Nhật.

Năm nay, TP HCM tổ chức bắn pháo hoa hai điểm, thu hút sự chú ý lớn từ khách trong và ngoài nước. Jo Dey, du khách Mỹ, đến TP HCM đón năm mới cùng gia đình, cho biết rất thích không khí lễ hội trong thành phố. Đêm giao thừa, cô cùng mọi người trải nghiệm tour xe máy khám phá ẩm thực thành phố và nhận xét "cực thú vị". Trên đường trở về khách sạn, nữ du khách chứng kiến cảnh đường phố TP HCM chật cứng vì người dân đi ngắm pháo hoa.

"Một vài người trong nhóm kẹt hơn 30 phút và về khách sạn trễ hơn dự tính. Tuy nhiên, chúng tôi thấy an toàn và tận hưởng bầu không khí này", cô nói.

Các điểm du lịch khác như Đà Lạt, Bình Thuận, Khánh Hoà, Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) đều ghi nhận công suất phòng cao từ 60%-85%. Ở Bình Thuận, du khách tập trung ở khu vực Hàm Tiến, Mũi Né, Tiến Thành. Ở Khánh Hoà, khách cũng trung tại các khu nghỉ dưỡng ở Bãi Dài, Dốc Lết và những khu nghỉ dưỡng khép kín trên đảo.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của VnExpress hôm 31/12, thời tiết âm u vào buổi chiều, bãi biển ở đoạn đường Trần Phú, thành phố Nha Trang, lác đác người địa phương đến tắm biển. Bến tàu Du lịch Nha Trang, thuộc Ban quản lý Vịnh Nha Trang, cũng khá vắng vẻ. Các điểm du lịch khác như Viện Hải dương học, Tháp bà Ponagar ít khách đến tham quan. Khu vực Bãi Sau, Vũng Tàu, cũng không có tình trạng đông đúc như dịp hè, người thuê dù ghế và phao bơi trên bãi biển nói khách thuê giảm.

Về vấn đề này, ông Ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nói Bãi Sau có sóng lớn nên khách phân bố ở những khu vực khác, đặc biệt là Bãi Trước. Các resort, khách sạn nhỏ hiện cũng đầu tư hồ bơi tại chính cơ sở. Vì thế, việc Bãi Sau vắng khách chưa phản ánh thực trạng của du lịch Vũng Tàu dịp lễ.

Theo ghi nhận của VnExpress, cách tính lượng khách của mỗi địa phương không có sự đồng nhất. Một số tỉnh thành chỉ đếm khách lưu trú nhưng số khác lại tính theo "lượt" - tức là một khách đi 5 điểm tham quan trong địa phương sẽ tính 5 lượt. Việc không đồng nhất trong thống kê có thể khiến ngành du lịch đưa ra những dự báo thiếu chính xác.

