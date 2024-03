Du lịch tàu hỏa sôi động dịp lễ 30/4

Lượng đặt vé tàu dịp lễ 30/4 từ TP HCM đến Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn đang tăng, khiến công ty đường sắt bổ sung thêm tàu để phục vụ khách.

Ông Thái Văn Truyền, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn, cho biết vé các tuyến tàu cao điểm dịp lễ 30/4 từ TP HCM đi Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang và Phan Thiết đã được mở bán và kéo dài tới ngày 14/5. Sau 10 ngày mở bán, gần 15.000 vé đã được mua.

Do nhu cầu đi lại của hành khách dịp lễ có xu hướng tăng, Đường sắt Sài Gòn tăng thêm tàu chạy trên 4 tuyến cao điểm gồm Sài Gòn đi Hà Nội, Quy Nhơn, Nha Trang và Phan Thiết. Tàu SPT1/2 thuộc đoạn Sài Gòn - Phan Thiết bổ sung thêm ga đón, tiễn khách từ ngày 28/3 tại ga Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai và ga Gia Huynh, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Đây là đoàn tàu chất lượng cao, được đưa vào hoạt động từ năm 2017, phục vụ du khách có nhu cầu du lịch chậm, ngắm những cung đường đẹp.

Chuyến tàu từ TP HCM đi Phan Thiết ngày 27/4 chỉ còn vài chỗ trống hạng giường nằm, giá 302.000 đồng. Các hạng ghế ngồi mềm điều hòa vẫn còn chỗ trống.

Tàu Bắc - Nam đi qua đèo Hải Vân. Ảnh: Hà Thành

Theo ông Truyền, lượng vé Đường sắt Sài Gòn cung cấp trong dịp lễ từ 25/4 đến 1/5 là khoảng 90.000 vé, tương đương năm ngoái, dự kiến sức mua sẽ đạt mức tối đa. "Công ty đang theo dõi nhu cầu của hành khách để chạy thêm tàu tăng cường phục vụ ngày lễ cao điểm", ông Truyền nói.

Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội cho biết đã mở bán vé tàu 30/4 - 1/5 được gần 20 ngày. Ước tính có hơn 35.000 vé được phát hành, trong đó, tàu Thống Nhất từ Hà Nội có 10.000 vé, tàu Hà Nội - Đà Nẵng có gần 3.850 vé, Hà Nội - Vinh hơn 6.000 vé, Hà Nội - Hải Phòng khoảng 20.000 vé và Hà Nội - Lào Cai hơn 3.500 vé.

Hiện giá vé Sài Gòn đi Hà Nội cao nhất trong các chặng. Vé giường nằm khoang 4 điều hòa, giữa toa, có giá 1,8 triệu đồng, hạng vé thấp nhất là ghế ngồi mềm hơn 1 triệu đồng, tăng so với ngày thường từ 3% đến 10% tùy loại chỗ. Ông Truyền cho rằng "giá vé này hiện không cao nếu so với vé máy bay".

Tuy nhiên, lượng khách đi lại từ ga Sài Gòn và dừng ở ga Hà Nội không nhiều do chặng đường xa, di chuyển hơn một ngày. Khách đi tàu chủ yếu chọn các chặng ngắn do đặc thù đường sắt đi qua nhiều tỉnh, thành phố, dừng đỗ ở nhiều nhà ga. Các chặng như Sài Gòn - Quy Nhơn và Sài Gòn - Đà Nẵng, dự kiến có lượng khách đặt tăng cao vì giá vé dịp lễ rẻ hơn một nửa so với vé máy bay.

Theo khảo sát, tuyến Sài Gòn - Quy Nhơn từ ngày 27/4 đến ngày 2/5, vé khứ hồi khoảng 1,6-1,7 triệu đồng. Trong khi vé máy bay khứ hồi cùng thời điểm giá xấp xỉ 4 triệu đồng.

Tuyến tàu Sài Gòn - Đà Nẵng có giá vé khứ hồi khoảng hơn 2 triệu đồng, cao hơn ngày thường khoảng 400.000-500.000 đồng, thời gian chạy tàu khoảng 18 tiếng. Tàu chặng TP HCM - Phan Thiết có giá vé khoảng 400.000 - 600.000 đồng, tương đương vé xe khách.

Du khách chụp ảnh trên chuyến tàu du lịch hè 2023. Ảnh: Đường sắt Sài Gòn.

Ông Thái Văn Truyền cho hay vé tàu vẫn đáp ứng được nhu cầu đi lại của một bộ phận du khách và được chọn vào dịp lễ không chỉ vì giá rẻ. Tàu hỏa chạy theo hành trình có sẵn, đi đến đúng giờ, trong khi đó dịp lễ hành khách đi lại đông dẫn đến đường bộ khả năng tắc đường cao, máy bay có khả năng trễ chuyến. Di chuyển bằng tàu hỏa có "độ an toàn gần như tuyệt đối". Ngoài ra, một số ga tàu thuận tiện di chuyển đến các điểm du lịch. Ví dụ, ga Phan Thiết kết nối với các phương tiện công cộng đến các địa điểm du lịch. Trên tàu bán vé xe bus từ ga Phan Thiết đến các địa điểm du lịch trong thành phố.

Hiện việc đặt vé tàu khá dễ dàng, du khách có thể đặt trên ứng dụng, trang web của Công ty Đường sắt Việt Nam hoặc qua các ví điện tử.

Chị Thái Hà, ở quận Bình Thạnh, TP HCM, cho biết gia đình có thời gian nên đang cân nhắc du lịch Huế - Đà Nẵng - Hội An bằng tàu hỏa. Gia đình 4 người mua vé máy bay khứ hồi TP HCM - Đà Nẵng tốn hơn 16 triệu, đi tàu giá vé khoảng hơn 8 triệu đồng.

"Đi tàu lâu hơn nhưng cũng là dịp cho các con chậm rãi ngắm cảnh. Chặng TP HCM - Đà Nẵng cũng đi qua cung đường biển đẹp", chị Hà nói.

Bích Phương