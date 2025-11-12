Du lịch tạo lực đẩy khai thác căn hộ cho thuê tại Bãi Cháy

Quảng NinhĐịnh hướng phát triển điểm đến 4 mùa cùng hệ sinh thái trải nghiệm đa dạng mở rộng dư địa lưu trú, dịch vụ tại Bãi Cháy, tạo cơ hội khai thác cho các dự án như Sun Centro Town.

9 tháng đầu năm, Quảng Ninh đón 3,25 triệu lượt khách quốc tế, chiếm 21,1% trong tổng 15,4 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam. Lượng khách quốc tế tăng 25% so với cùng kỳ, dù chưa vào cao điểm (tháng 10 đến tháng 2 năm sau). Khách Trung Quốc ghi nhận xu hướng phục hồi, dự kiến đạt 350.000-400.000 lượt trong các tháng cuối năm.

Thị trường nội địa cũng duy trì nhịp tăng trưởng qua chuỗi hoạt động dịp Tết gắn với du lịch tâm linh; mùa biển và lễ hội hè (tháng 4 đến tháng 8) cùng các hội thảo kết hợp nghỉ dưỡng. Những sự kiện quy mô lớn như lễ hội ẩm thực kết hợp trình diễn pháo hoa tại quảng trường Sun Carnival, đại nhạc hội Hạ Long Concert... góp phần kéo dài thời gian vui chơi, giải trí về cuối năm tại Bãi Cháy.

Màn pháo hoa trên bầu trời Bãi Cháy. Ảnh: Ánh Dương

Theo các chuyên gia, đà tăng trưởng của ngành du lịch đến từ chính sách kích cầu và đa dạng hóa sản phẩm: biển, tâm linh, văn hóa, giải trí, mua sắm, nghỉ dưỡng.

Bên cạnh đó, hạ tầng giao thông địa phương tiếp tục hoàn thiện với trục cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái, sân bay Vân Đồn, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long; cùng kế hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Hạ Long 350 km mỗi giờ. Trải nghiệm của du khách không chỉ dừng ở vịnh Hạ Long hay tắm biển Bãi Cháy, mà còn mở rộng sang khoáng nóng Quang Hanh, ẩm thực địa phương, các công trình điểm nhấn và hoạt động đêm bên vịnh.

Sun Centro Town thừa hưởng hệ tiện ích từ đại đô thị Sun Elite City. Ảnh: Sun Property

Nằm tại trung tâm phường Bãi Cháy, thuộc quần thể Sun Elite City rộng 324 ha do Sun Group phát triển, Sun Centro Town là tổ hợp căn hộ trên trục bao biển Kỳ Quan, kết nối trực tiếp đến Sun World Ha Long, quảng trường Sun Carnival, cảng tàu khách quốc tế, bãi tắm, chợ đêm VUI-Fest và khu vực bắn pháo hoa.

Điểm nhấn của dự án nằm ở mô hình "sống, nghỉ dưỡng, kinh doanh" cho phép đồng thời an cư và khai thác dịch vụ lưu trú, ẩm thực, bán lẻ, hướng tới dòng khách thường xuyên trong năm.

Phối cảnh tổ hợp căn hộ Sun Centro Town tại Bãi Cháy. Ảnh: Sun Property

Theo đại diện Sun Property (thành viên Sun Group), các căn hộ tại Sun Centro Town có thể linh hoạt chuyển đổi công năng giữa ở, nghỉ dưỡng và cho thuê. Tổ hợp tiện ích gồm gym, spa, bể bơi bốn mùa, lounge, khu vui chơi trẻ em và nhà hàng trên tầng mái, hướng tới trải nghiệm tương đương resort.

Các căn hộ view nội khu có giá công bố từ khoảng 47 triệu đồng mỗi m2, tương đương 1,5-1,8 tỷ đồng một căn, được đánh giá là dễ tiếp cận trong nhóm sản phẩm bất động sản phục vụ du lịch.

Sun Centro Town cung cấp đa dạng loại hình căn hộ, đáp ứng nhu cầu an cư nghỉ dưỡng và đầu tư lưu trú. Ảnh: Sun Property

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy khi điểm đến có dòng khách ổn định, bất động sản lưu trú thường hưởng lợi. Những đô thị du lịch giàu bản sắc như Barcelona (Tây Ban Nha), Dubrovnik (Croatia), hay các trung tâm đón khách thường niên như Kyoto (Nhật Bản), Pattaya (Thái Lan) ghi nhận biên độ tăng trưởng nhờ dòng khách quay lại nhiều lần.

Du lịch tạo lực đẩy khai thác căn hộ cho thuê tại Bãi Cháy Video giới thiệu dự án Sun Centro Town. Nguồn: Sun Group

Quảng Ninh, với nền tảng di sản thiên nhiên, hạ tầng và chiến lược nâng cấp chất lượng trải nghiệm, đặt mục tiêu tăng thời gian lưu trú, đa dạng hóa sản phẩm để nâng mức chi tiêu của du khách. Trong bối cảnh đó, các dự án như Sun Centro Town có dư địa khai thác tệp khách ở lại dài ngày, bổ sung nguồn cung lưu trú - dịch vụ cho khu vực Bãi Cháy.

Song Anh