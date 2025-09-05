Du lịch tạo đòn bẩy cho bất động sản nghỉ dưỡng Bãi Cháy

Du lịch tăng trưởng, hạ tầng không - thủy - bộ tiếp tục hoàn thiện và hệ sinh thái vui chơi, lưu trú ngày càng đa dạng thúc đẩy bất động sản nghỉ dưỡng tại Bãi Cháy.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, 7 tháng đầu năm, địa phương đón 14,6 triệu lượt khách, trong đó hơn 2,6 triệu lượt quốc tế; tổng thu ước đạt 36.700 tỷ đồng. Du lịch đường biển khởi sắc với 33 chuyến tàu cập cảng, phục vụ khoảng 47.000 khách, tăng 25% so với cùng kỳ 2024. Những chỉ số này cho thấy sức hút của điểm đến, nền tảng để Quảng Ninh tiếp tục coi du lịch là một trong các trụ cột tăng trưởng.

Cư dân địa phương và du khách tắm biển tại Bãi Cháy. Ảnh: AD

Là một trong những trung tâm du lịch của Quảng Ninh, Bãi Cháy hưởng lợi trực tiếp nhờ hạ tầng giao thông hiện đại: kết nối Hà Nội trong gần hai giờ di chuyển, mạng lưới cao tốc, sân bay quốc tế Vân Đồn, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đón du thuyền 5 sao và các tuyến đường thủy nội địa. Dòng khách nội địa lẫn quốc tế hội tụ giúp nhu cầu lưu trú, trải nghiệm và chi tiêu tại khu vực này tăng đều, tạo lực đỡ cho phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng.

Diễn biến giá cũng phản ánh kỳ vọng của thị trường. Theo khảo sát của Sun Group, mặt bằng giá bất động sản tại Bãi Cháy đã tăng trưởng đều đặn trong 5 năm qua. Giới đầu tư nhận định, xu hướng nâng cấp hạ tầng và gia tăng sản phẩm dịch vụ là yếu tố hỗ trợ.

Theo ông Nguyễn Chí Thanh, Phó chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, các dự án nghỉ dưỡng tại Bãi Cháy thời gian gần đây được tổ chức bài bản hơn, có sự tham gia của đơn vị thiết kế, vận hành chuyên nghiệp, từ đó thu hút nhóm khách mua để ở lẫn kinh doanh. Ngoài ra, hạ tầng được đầu tư đồng bộ giúp rút ngắn thời gian di chuyển và mở rộng không gian sự kiện, lễ hội, nâng sức hút của điểm đến quanh năm.

Sun World Ha Long là điểm giải trí của nhiều du khách khi đến Bãi Cháy. Ảnh: AD

Lợi thế tự nhiên của vịnh Hạ Long kết hợp sản phẩm giải trí, nghỉ dưỡng như Sun World Ha Long, cơ sở lưu trú cao cấp Oakwood Ha Long và chuỗi lễ hội theo mùa giúp Bãi Cháy duy trì tần suất đón khách bốn mùa. Đây là cơ sở để các chủ đầu tư phát triển các mô hình "ở - nghỉ dưỡng - kinh doanh" trong cùng một quần thể, tối ưu công suất cho thuê và doanh thu dịch vụ.

Trong bối cảnh đó, một số dự án quy mô tại Bãi Cháy như quần thể Sun Elite City (tổng mức đầu tư 56.500 tỷ đồng) được quan tâm khi vừa được Quảng Ninh điều chỉnh chủ trương đầu tư ngày 19/8. Dự án định vị là mô hình đô thị "all-in-one", đồng thời bổ sung nguồn cung căn hộ dịch vụ và shophouse ở vị trí đón dòng khách lớn.

Du lịch tạo đòn bẩy cho bất động sản nghỉ dưỡng Bãi Cháy Video về các yếu tố thúc đẩy triển vọng bất động sản nghỉ dưỡng tại Bãi Cháy. Nguồn: Sun Group

Chủ đầu tư Sun Group cũng có kế hoạch phát triển các hạng mục biểu tượng, tòa nhà cao tầng và kinh tế đêm (phố ẩm thực, bar - lounge, hoạt động giải trí, pháo hoa) hướng tới kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu của du khách, qua đó tạo thêm động lực cho thị trường cho thuê.

Tầm nhìn hướng vịnh từ Sun Centro Town - tổ hợp căn hộ cao cấp nằm trong Sun Elite City. Ảnh: Sun Property

Ông Nguyễn Cao Cường, Tổng giám đốc Sun Property kỳ vọng Sun Elite City sẽ mang tới chuẩn sống nghỉ dưỡng cao cấp giữa lòng di sản Hạ Long với không gian thời thượng cùng hệ sinh thái nghỉ dưỡng - tiện ích đa dạng mà Sun Group đã phát triển suốt một thập kỷ qua.

Sun Elite City tích hợp chuỗi tiện ích đẳng cấp như công viên giải trí, quảng trường biển, khu mua sắm, không gian lễ hội, sự kiện, bãi tắm công cộng... Những tổ hợp căn hộ thuộc quần thể Sun Elite City sẽ hưởng lợi từ hệ sinh thái tiêu chuẩn quốc tế, qua đó, giúp tối ưu dòng tiền đầu tư.

Tầng đế các tổ hợp căn hộ thuộc quần thể Sun Elite City có thể trở thành điểm kinh doanh sầm uất. Ảnh: Sun Property

Trong giai đoạn tiếp theo, Sun Elite City sẽ ra mắt tòa nhà biểu tượng giữa biển và hàng loạt tòa căn hộ cao tầng, qua đó, hoàn thiện bức tranh đại đô thị với đầy đủ chức năng: an cư - nghỉ dưỡng - thương mại. Sự cộng hưởng giữa tăng trưởng du lịch, đầu tư hạ tầng và nâng cấp dịch vụ góp phần đưa Bãi Cháy cũng như Sun Elite City trở thành điểm sáng về nghỉ dưỡng tại miền Bắc.

Theo chuyên gia, nhà đầu tư cần sàng lọc kỹ về pháp lý, năng lực vận hành, dòng khách mục tiêu và kế hoạch tài chính để tối ưu hiệu quả trong trung - dài hạn.

Song Anh