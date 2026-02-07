Du lịch Quảng Ngãi nỗ lực đa dạng dịch vụ giữ chân du khách

Quảng Ngãi tập trung nâng chất lượng và mở rộng loại hình dịch vụ du lịch, từ biển đảo đến văn hóa - sinh thái, nhằm tăng trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú.

Năm 2025, Quảng Ngãi ghi nhận những thay đổi đáng chú ý trong phát triển du lịch, trải dài từ biển đảo, văn hóa, lịch sử đến định hướng bền vững, hướng đến nâng cao trải nghiệm du khách thay vì chú trọng số lượng. Cụ thể, tỉnh phát triển du lịch dựa trên bản sắc riêng, gắn với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, di sản văn hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ. Địa phương hướng tới cách làm thận trọng, ưu tiên tính bền vững thay vì mở rộng nóng.

Trước đây, Quảng Ngãi thường được biết đến như điểm dừng giữa các trung tâm du lịch Đà Nẵng, Hội An và Quy Nhơn. Hiện nay, hoạt động du lịch tại tỉnh đã sôi động hơn, đặc biệt trong các dịp cao điểm lễ, Tết và mùa hè. Ngoài khách nội địa, địa phương bắt đầu thu hút nhóm du khách trẻ yêu thích khám phá, tìm hiểu văn hóa bản địa và trải nghiệm gắn với thiên nhiên. Thời gian lưu trú trung bình tăng, phản ánh sự thay đổi trong hành vi du lịch.

Huyện đảo Lý Sơn tiếp tục là khu vực trọng điểm trong chiến lược phát triển du lịch của tỉnh. Ngoài cảnh quan địa chất núi lửa và biển xanh cát trắng, nơi đây được khai thác theo hướng gắn với chiều sâu văn hóa và lịch sử Hoàng Sa. Các hoạt động quản lý điểm đến, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng dịch vụ được thực hiện đồng bộ, hướng tới phát triển bền vững. Nhiều du khách quay lại không chỉ để tham quan mà còn để trải nghiệm đời sống làng đảo, tìm hiểu về lịch sử chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Song song với du lịch biển đảo, Quảng Ngãi mở rộng khai thác các giá trị văn hóa và lịch sử. Những di sản gắn với văn hóa Sa Huỳnh, khởi nghĩa Ba Tơ, hệ thống di tích cách mạng, làng nghề truyền thống và đời sống cộng đồng được đầu tư phát triển theo hướng kết nối, kể chuyện và tăng tính trải nghiệm. Các tuyến du lịch văn hóa hình thành giúp du khách hiểu hơn về truyền thống, lịch sử và con người địa phương.

Sự kiện tuần Văn hóa - Du lịch tổ chức tại Măng Đen với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR). Ảnh: Sở VHTTDL Quảng Ngãi

Du lịch cộng đồng và sinh thái cũng có bước phát triển rõ nét, đặc biệt ở khu vực miền núi. Với lợi thế thiên nhiên còn nguyên sơ và bản sắc đa dạng của các dân tộc thiểu số, nhiều mô hình du lịch gắn với đời sống bản địa, nông nghiệp, rừng và suối được hình thành. Quy mô chưa lớn nhưng hướng làm thận trọng giúp các điểm đến này giữ được tính nguyên bản, tránh phát triển ồ ạt. Người dân địa phương tham gia trực tiếp vào hoạt động du lịch, tạo thêm sinh kế và góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống.

Công tác quảng bá du lịch được đổi mới theo hướng ứng dụng công nghệ số, truyền thông trên mạng xã hội và nền tảng trực tuyến. Bên cạnh nỗ lực của địa phương, một số doanh nghiệp trên địa bàn như Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đồng hành cùng các chương trình phát triển du lịch gắn với cộng đồng, văn hóa và hướng tới bền vững. Hình ảnh Quảng Ngãi được xây dựng theo hướng gần gũi, phản ánh các giá trị đặc trưng như biển đảo Lý Sơn, văn hóa Sa Huỳnh, thiên nhiên hoang sơ và con người hiếu khách.

Sự kiện chào năm mới của Quảng Ngãi. Ảnh: Sở VHTTDL Quảng Ngãi

Phát triển bền vững được xác định là định hướng xuyên suốt của ngành du lịch Quảng Ngãi trong năm 2025. Công tác bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan, bảo tồn di sản văn hóa và khuyến khích du lịch có trách nhiệm được chú trọng hơn trong quản lý và khai thác. Quan điểm không đánh đổi tài nguyên và bản sắc để lấy tăng trưởng ngắn hạn dần trở thành nhận thức chung của chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng địa phương.

Kết thúc năm 2025, du lịch Quảng Ngãi chưa phải điểm đến sôi động nhất khu vực miền Trung nhưng đã cho thấy hướng phát triển rõ ràng. Việc đa dạng hóa sản phẩm, gắn kết cộng đồng và chú trọng yếu tố bền vững được kỳ vọng sẽ giúp địa phương từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam trong giai đoạn tới.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi, năm 2025, tổng lượt khách đến địa phương ước đạt 5,2 triệu lượt, tăng 38% so với năm trước. Trong đó, khách quốc tế khoảng 98.500 lượt, gấp 2,6 lần cùng kỳ. Doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 3.700 tỷ đồng, tăng 74%; nguồn thu ngoại tệ khoảng 22 triệu USD, tăng 2,5 lần.

Thái Anh