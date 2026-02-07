Du lịch Quảng Ngãi lấy cộng đồng làm gốc

Quảng Ngãi chọn cách tiếp cận lấy người dân làm chủ thể du lịch, các giá trị bản địa là tài nguyên và mục tiêu cuối cùng hướng đến phát triển hài hòa.

Năm 2025, du lịch tiếp tục được xác định là ngành kinh tế có vai trò hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Quảng Ngãi. Không chỉ đóng góp một phần đáng kể vào tăng trưởng của khu vực dịch vụ, ngành du lịch còn tạo thêm việc làm, thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm địa phương và mở ra cơ hội phát triển cho các khu vực còn khó khăn, đặc biệt ở vùng nông thôn và miền núi. Thay vì tập trung vào các dự án quy mô lớn, tỉnh ưu tiên khai thác những mô hình du lịch phù hợp, chú trọng yếu tố cộng đồng. Cách tiếp cận này giúp ngành du lịch không tách rời đời sống xã hội, trở thành một phần hữu cơ trong quá trình phát triển chung.

Sự kiện chào năm mới 2026 của tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Sở VHTTDL Quảng Ngãi

Cụ thể, Lý Sơn vẫn là điểm đến thu hút lượng lớn du khách, nhưng đồng thời đặt ra bài toán về cân bằng phát triển. Theo đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi, áp lực lên môi trường, hạ tầng và đời sống người dân là những vấn đề được chính quyền quan tâm hàng đầu. Do đó, định hướng cho du lịch Lý Sơn là kiểm soát tốt hơn sức chứa, nâng cao ý thức du lịch có trách nhiệm và cải thiện chất lượng dịch vụ thay vì chạy theo số lượng. "Mục tiêu là để du lịch mang lại lợi ích kinh tế nhưng không làm tổn hại đến hệ sinh thái và sinh kế bền vững của cư dân trên đảo", vị đại diện nhấn mạnh.

Một trong những hướng đi nổi bật của du lịch Quảng Ngãi trong năm vừa qua là khai thác sâu hơn các giá trị văn hóa - lịch sử gắn với cộng đồng. Các di sản như văn hóa Sa Huỳnh, di tích lịch sử cách mạng, đặc biệt là khu di tích khởi nghĩa Ba Tơ, được xem là nguồn lực quan trọng để phát triển các loại hình du lịch giáo dục, tìm hiểu lịch sử. Đại diện ngành du lịch Quảng Ngãi cho biết, việc phát triển du lịch tại các khu vực này không chỉ nhằm thu hút du khách, còn góp phần nâng cao ý thức bảo tồn di sản trong cộng đồng. Nhiều hoạt động tham quan, trải nghiệm được thiết kế lồng ghép với giáo dục truyền thống, biến du lịch thành một kênh lan tỏa giá trị văn hóa địa phương.

Tại các huyện miền núi, du lịch cộng đồng đang dần khẳng định là hướng đi phù hợp, khai thác lợi thế về cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số. Dù quy mô còn khiêm tốn, các mô hình này mang lại tác động tích cực về mặt xã hội. Người dân địa phương trực tiếp tham gia vào chuỗi cung ứng dịch vụ, từ lưu trú, ẩm thực đến hướng dẫn trải nghiệm, qua đó có thêm thu nhập và nâng cao ý thức gìn giữ môi trường, văn hóa truyền thống.

Tuần văn hóa du lịch Măng Đen - Sắc hồng giữa đại ngàn 2025 có sự đồng hành của Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR). Ảnh: Sở VHTTDL Quảng Ngãi

Bên cạnh vai trò của chính quyền và người dân, sự tham gia của các doanh nghiệp lớn trên địa bàn như Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) cũng góp phần bổ sung nguồn lực quan trọng. Không chỉ đầu tư vào hạ tầng, các doanh nghiệp còn đồng hành trong các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, bảo vệ môi trường và quảng bá hình ảnh địa phương.

Tuy vậy, du lịch Quảng Ngãi vẫn đối mặt với không ít thách thức. Theo đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hạ tầng tại một số khu vực còn hạn chế, sản phẩm du lịch chưa thực sự đa dạng và nguồn nhân lực chuyên nghiệp vẫn còn thiếu hụt. "Những vấn đề này đòi hỏi sự đầu tư đồng bộ và chiến lược dài hạn, đặc biệt là trong công tác đào tạo nhân lực tại chỗ và tăng cường liên kết vùng để mở rộng không gian phát triển", vị đại diện nói thêm.

Việc kiên định với con đường phát triển bền vững và bao trùm, đặt người dân làm trung tâm và cộng đồng làm chủ thể được ngành du lịch Quảng Ngãi đánh giá là nền tảng vững chắc cho giai đoạn tiếp theo. Dù chưa tạo ra những con số đột phá, những thay đổi về chất này được kỳ vọng giúp du lịch Quảng Ngãi khẳng định vị thế riêng trên bản đồ du lịch miền Trung, trở thành công cụ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội hài hòa và lâu dài.

Thanh Thư