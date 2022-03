Du lịch phục hồi thúc đẩy triển vọng đầu tư nhà phố thương mại

Sự phục hồi kinh tế sau dịch dẫn tới dự báo nhu cầu tìm kiếm ngôi nhà thứ hai làm nơi nghỉ ngơi, trốn dịch, kết hợp kinh doanh tăng.

Theo nhận định của các chuyên gia, thị trường bất động sản hiện đang dần sôi động với loạt kế hoạch ra hàng của các chủ đầu tư, cùng nhiều thông tin tích cực về hạ tầng, nguồn cung, chính sách mới điều chỉnh.

Xu hướng tìm kiếm bất động sản nghỉ dưỡng "All in one"

Một số yếu tố có thể tác động tích cực đến thị trường bất động sản như tốc độ tiêm chủng vaccine Covid-19, loạt hạ tầng giao thông được chú trọng đầu tư, lãi suất ngân hàng ở mức ổn định... Ngành du lịch cũng đang dần mở cửa đón khách trở lại, đặc biệt là đón khách quốc tế. Điều này sẽ mở ra nhiều cơ hội cho các ngành du lịch, dịch vụ cũng như bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng.

Những khu tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng trọn gói, đa tiện ích trở thành điểm đến lý tưởng. Ảnh: Sonasea Villas & Resort

Đại diện của CEO Group - đơn vị phát triển khu tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp Sonasea Villas & Resort tại Phú Quốc - cho biết, theo quan sát thực tế, từ khi dịch Covid-19 bùng phát, du khách đã thay đổi thói quen du lịch. Họ thường chọn đi theo gia đình, nhóm nhỏ và ưu tiên các khu lưu trú có đa dạng tiện ích, thay vì đi tour đông người và di chuyển nhiều nơi.

Xu hướng của du khách thời gian qua là lựa chọn nghỉ tại các các khu tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng đồng bộ theo mô hình "All in one", những nơi có bãi biển riêng, có phục vụ ẩm thực, vui chơi, giải trí, vừa đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng du khách, vừa đảm bảo sự an toàn, riêng tư trong giai đoạn dịch bệnh nhạy cảm.

Phối cảnh dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City. Ảnh: CEO Group

Ưu thế đầu tư của nhà phố Singapore Shoptel

Nắm bắt xu hướng của ngành du lịch, nghỉ dưỡng, nhiều nhà đầu tư dành sự quan tâm đối với những sản phẩm bất động sản nằm trong các khu tổ hợp du lịch theo mô hình "All in one". Các sản phẩm nhà phố được đánh giá có tiềm năng sinh lời, do có thể sử dụng cho nhiều mục đích khác như kinh doanh hoặc cho thuê, qua đó tối ưu hóa giá trị tài sản.

Một trong những sản phẩm phù hợp với yêu cầu này của các nhà đầu tư là Singapore Shoptel - sản phẩm nhà phố thương mại nằm trong khu tổ hợp Sonasea Vân Đồn Harbor City. Đây là dự án có quy mô 358,3 ha nằm bên vịnh Bái Tử Long, khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Phối cảnh Singapore Shoptel. Ảnh: CEO Group

Đại diện CEO Group cho biết, Singapore Shoptel có vị trí nằm giữa hai trục đường lớn. Một bên là tỉnh lộ 334 đang được mở rộng lên 44m, kết nối chuỗi dự án nghỉ dưỡng, giải trí tại Vân Đồn, một bên là đại lộ ánh sáng Orchard rộng 24m - con đường nội khu kết nối trực tiếp với đường bao biển Vân Đồn.

"Vị trí này giúp Singapore Shoptel có thể tổ chức các hoạt động mua sắm, vui chơi, giải trí suốt 4 mùa trong năm", đại diện CEO Group nói.

Tất cả các căn shoptel được tối ưu hóa công năng sử dụng nhờ thiết kế tối thiểu 2 mặt tiền, diện tích đa dạng, số tầng linh hoạt, phù hợp để kinh doanh nhà hàng, khách sạn mini, homestay, cửa hàng ẩm thực, cà phê, spa... Đại diện CEO Group kỳ vọng sau khi dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City hoàn tất sẽ kéo theo số lượng lớn du khách tới lưu trú tại các tổ hợp 1.000 phòng khách sạn 5 sao và hàng ngàn du khách tới vui chơi tại bến du thuyền Sonasea Marina, công viên chủ đề Sonasea Themes Park... mỗi ngày. Đây chính là nguồn lực kinh doanh cho các nhà đầu tư Singapore Shoptel.

Bên cạnh đó, gia chủ cũng có thể biến căn nhà thành "second-home" đích thực để bản thân và gia đình, bạn bè tận hưởng cuộc sống ngay bên bờ biển Bãi Dài, hưởng các tiện ích cao cấp trong tổng khu Sonasea Vân Đồn Harbor City.

Yên Chi