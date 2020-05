Du lịch phục hồi nhờ kích cầu

Covid-19 tại Việt Nam “lắng yên” từ cuối tháng 4, các đơn vị lữ hành đưa ra gói kích cầu với tiêu chí an toàn để phục hồi du lịch.

Sau khi học sinh đến trường, hàng quán mở cửa và đời sống dần nhộn nhịp trở lại, cũng là lúc các ngành kinh tế nói chung và du lịch nói riêng bắt đầu hồi phục trở lại.

Du lịch nội địa "tăng vọt" sau giãn cách

Ngay khi lệnh giãn cách xã hội được dỡ bỏ, Bộ VH TTDL kêu gọi "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam". Có thể nói, khẩu hiệu đã tác động vào tâm lý của du khách Việt. Ghi nhận tại Vietravel, vào đầu tháng 5, ngày đầu tiên mở cửa hoạt động trở lại có khoảng 100 khách đăng ký tour và con số tăng dần lên từng ngày. Đến nay, khoảng 1.200 lượt khách mua tour mỗi ngày.

Chị Nguyễn Thị Trúc Đào, TP HCM đăng ký tour du lịch Phú Quốc chia sẻ "Nhiều tháng nay bị 'giam lỏng' bởi dịch bệnh, cả nhà mình cuồng chân lắm rồi. Mình muốn đi đâu đó để đổi gió nên đăng ký tour cho bố mẹ 2 bên cùng 2 vợ chồng đi Phú Quốc chơi". Nhóm 10 người của du khách Tuấn Anh chọn gói xe và dịch vụ phòng khách sạn Mellisa 4 ngày 3 đêm tại Nha Trang.

Di sản thế giới kép UNESCO Tràng An, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Shutterstock.

Chính sách kích cầu lữ hành

Nhiều hãng lữ hành liên kết với các đối tác hàng không, khách sạn, nhà hàng, điểm đến để xây dựng bộ sản phẩm du lịch nội địa với mức giảm từ 50 – 60%. Điển hình, Vietravel đã làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế và giảm đến 50% tất cả các dịch vụ tại địa phương này. Giá giảm nhưng chất lượng dịch vụ đảm bảo, thậm chí tốt hơn trước đây.

Ví dụ, tour Đắk Nông - DamBri - Hồ Tà Đùng (2 ngày) trước đây có giá 1,99 triệu đồng, nay chỉ còn 999.000 đồng. Tour Hà Nội - Bái Đính - Tràng An - Hạ Long - Yên Tử (4 ngày) có giá 7,29 triệu nay chỉ còn 4,39 triệu. Dịch vụ phòng tại Khách sạn 5* FLC Luxury - Quy Nhơn có giá chỉ 695.000 đồng một khách một đêm...

Hội An đứng đầu 15 thành phố du lịch tốt nhất thế giới theo tạp chí du lịch Travel and Leisure. Ảnh: Shutterstock.

Chị Thu Hà, TP HCM, cho biết "Tour Sa Pa trước có giá trên 6 triệu, bây giờ chỉ còn khoảng 3 triệu, giảm hơn một nửa mà hành trình vẫn như cũ nên tôi đăng ký" Không chỉ các ngành dịch vụ - lữ hành liên kết để giảm giá cho du khách, các đơn vị tài chính, ngân hàng cũng bắt tay cùng doanh nghiệp du lịch hỗ trợ cho khách hàng nhận thêm ưu đãi. Cụ thể ngân hàng Sacombank ưu đãi trả chậm 0% lãi suất; VNPay giảm 5%, đến 100.000 đồng khi mua tour... Ngoài ra, Vietravel tung chương trình Tặng 5.000 bảo hiểm xe mô tô – xe máy cho khách hàng khi mua tour từ nay đến 22/6.

Việt Nam mình đẹp lắm

Đây là lời nhận xét của bác Phú Quý khi đăng ký tour Đà Nẵng - Hội An - Huế - Động Thiên Đường. Bác cho biết "Tôi đi du lịch nước ngoài nhiều lần, đi để biết đó biết đây chứ nếu so sánh thì nước mình nhiều nơi đẹp hơn nước ngoài nhiều lắm".

Đảo thiên đường Phú Quốc - mỗi lần trở lại là một trải nghiệm mới dành cho du khách. Ngắm hoàng hôn lãng mạn tại Sunset Sanato Beach Club; chiêm ngưỡng bức tranh Hòn Thơm trữ tình; nghỉ dưỡng tại VinOasis Phú Quốc 5 sao, vui chơi tại Vinwonders hay khám phá vườn thú Safari là trải nghiệm cho du khách tới đây.

Rời phố thị ồn ào, về với miền Tây, nơi có những vườn cây trái sum xuê, cù lao xanh mát cùng điệu hò ngọt ngào sâu lắng. Du khách sẽ có cơ hội chụp ảnh tại Phim trường Mekong (Mỹ Tho); Út Trinh Homestay (Vĩnh Long); KDL sinh thái Cồn Chim (Trà Vinh); Cánh đồng điện gió trên biển chiều (Bạc Liêu)...

Hòa cùng với dòng phát triển của ngành du lịch, miền Đông trở mình với diện mạo mới. Đến với Tây Ninh, du khách sẽ trải nghiệm đi cáp treo lên đỉnh núi Bà Đen, lưu trú nghỉ dưỡng tại khách sạn Vinpearl Tây Ninh 5 sao. Ngoài ra, điểm đến Vũng Tàu với Nhà Úp Ngược độc đáo, bến thuyền Marina là điểm chụp hình ảo diệu được giới trẻ ưa thích...

Cầu treo vượt biển dài nhất thế giới tại Hòn Thơm, Phú Quốc. Ảnh: Shutterstock.

Lên cao nguyên, du khách như "say" trong tiếng cồng chiêng rộn rã của đồng bào dân tộc, ché rượu cần thơm nồng và tâm hồn như thăng hoa cùng đất trời Tây Nguyên. Đắk Nông đẹp ngỡ ngàng với hồ Tà Đùng được ví như "vịnh Hạ Long phiên bản Tây Nguyên". Du khách sẽ được thưởng thức bữa trưa cạnh hồ bơi vô cực, phóng tầm mắt ôm trọn cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ.

Những cung đường ven biển Nam Trung bộ với Nha Trang, Ninh Chữ - Vĩnh Hy, hay miền đất "hoa vàng - cỏ xanh" Phú Yên là những điểm đến nội địa không thể bỏ lỡ. Khám phá "Con đường Di sản miền Trung" kết nối du khách với các di sản vật thể và phi vật thể của nhân loại được UNESCO công nhận.

Du lịch an toàn

Để đảm bảo an toàn, các cơ sở kinh doanh đều đảm bảo theo tiêu chí của Bộ Y tế. Đặc biệt, mọi người dân Việt Nam hiện nay đều biết cách "phòng bệnh" theo trạng thái bình thường mới mà Chính phủ đề ra.

Nếu như trước đây, yếu tố chất lượng, khuyến mại, giảm giá được đặt lên hàng đầu thì nay yếu tố an toàn là điều quan trọng nhất trong việc xây dựng sản phẩm và công tác điều hành. Tất cả các khâu từ khi đặt tour, lên xe, đến điểm tham quan, vui chơi, nhà hàng, lưu trú... là một vòng tròn khép kín. Mục tiêu là kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo an toàn và đem lại sự an tâm cho khách hàng của, bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh – P.GĐ Ban Tiếp thị Công ty Vietravel cho hay.

Trong đó, những điểm đến trong chương trình sẽ đi qua các khu vực không bị ảnh hưởng bởi dịch dịch. Dịch vụ an toàn là hệ thống nhà hàng, khách sạn, phương tiện vận chuyển đều áp dụng các biện pháp an toàn theo khuyến cáo của Tổng cục Du lịch, Bộ Y tế. Đội ngũ nhân viên an toàn là tất cả nhân sự đều được tập huấn, trang bị kiến thức về các biện pháp an toàn; áp dụng và tuyên truyền cho du khách để thực hiện.

Theo Vietravel