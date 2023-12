Du lịch nước ngoài hút khách hơn trong nước dịp Noel, Tết

Các công ty lữ hành dự báo thị trường tour nước ngoài sẽ bán chạy hơn nội địa trong dịp lễ lớn cuối năm là Noel và Tết Dương lịch.

Theo ghi nhận của VnExpress, mức giá tour quốc tế lẫn trong nước dịp Tết Dương lịch, Noel đều nhỉnh khoảng 5-15%. Tình trạng vé máy bay trong nước đắt hơn cả một tour trọn gói đi nước ngoài không còn như những dịp lễ lớn trước đó.

Thống kê từ phòng vé của công ty du lịch Best Price, giá vé máy bay khứ hồi chặng Hà Nội - Phú Quốc dịp Tết Dương lịch vào khoảng 5,6 triệu đồng; tăng khoảng 1,3 lần so với ngày thường.

Trong khi đó, tour Thái Lan dịp Tết Dương lịch, tuyến Hà Nội - Bangkok - Pattaya được bán với giá khoảng 9,6 triệu đồng mỗi người. Tính từ đầu TP HCM, thống kê của công ty chỉ ra giá vé máy bay khứ hồi chặng nội địa trung bình khoảng 3 triệu đồng; trong khi đó, tour Thái Lan có giá khoảng 7,9 triệu đồng.

Đền Asakusa ở Tokyo. Ảnh: Tokyo Travel Guide

Các đường bay chính trong nước có mức tăng trung bình khoảng 1,4 lần so với ngày thường trong dịp Noel và 1,8 lần so với ngày thường trong dịp lễ. Với đường bay nước ngoài, dữ liệu của Best Price chỉ ra các đường bay từ Hà Nội, TP HCM đi những điểm đến châu Á như Bangkok (Thái Lan), Singapore (Singapore), Seoul (Hàn Quốc), Đài Bắc (Đài Loan) hay Tokyo (Nhật Bản) có mức tăng trung bình 1,29 lần trong dịp Noel và 1,57 lần vào dịp Tết Dương lịch.

Tuy không còn sự chênh lệch quá lớn giữa vé máy bay khứ hồi nội địa và tour trọn gói đi nước ngoài, đa số công ty lữ hành dự báo sản phẩm tour nước ngoài vẫn bán chạy hơn trong dịp Noel và Tết Dương lịch.

Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc phòng Tiếp thị và Truyền thông Vietluxtour, cho biết các sản phẩm tour cho hai dịp lễ này đã bán được 70%, kế hoạch kinh doanh ở mảng tour nước ngoài cơ bản đã hoàn tất, chỉ còn một số chỗ của các tuyến Đông Nam Á, nội địa.

Benthanh Tourist cho biết đã lấp đầy khoảng 40% số chỗ với các tour nước ngoài, lượng khách đang tăng từng ngày. Các điểm đến hàng đầu của du khách là Đông Bắc Á, châu Âu. Tour Nhật Bản, hành trình Tokyo - Phú Sĩ - Nagoya - Kyoto - Osaka, giá khoảng 43 triệu đồng mỗi khách, đã bán hết chỗ. Bà Trần Phương Linh, giám đốc Tiếp thị và Công nghệ Thông tin của công ty, xác nhận thị trường trong nước vẫn khá trầm lắng, khách hỏi nhiều nhưng chưa mua.

Tại Tràng An Travel, ông Nguyễn Hữu Cường, tổng giám đốc công ty, cho biết 60% khách hàng chọn mua tour châu Âu bởi thế mạnh của đơn vị là tour quốc tế đường dài. Các sản phẩm tour quốc tế giá phải chăng như du lịch Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản đã kín chỗ từ tháng 11. Theo ông Cường, năm nay, nhu cầu du lịch Noel, Tết Dương lịch cao hơn khoảng 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Best Price cũng ghi nhận lượng tour trọn gói nước ngoài đạt doanh số bán tốt hơn tour trọn gói nội địa. Tuy nhiên, nếu tính cả các dịch vụ lẻ như vé máy bay, phòng khách sạn, sản phẩm nội địa lại có doanh số bán nhiều hơn. Ông Bùi Thanh Tú, đại diện công ty, cho biết các tour đường dài như châu Âu đã gần như kín chỗ từ tháng 11, chỉ còn chờ ngày ra visa. Đặc thù các tour châu Âu là đi dài, khoảng 10 ngày, nên du khách sẽ kết hợp đón cả Noel lẫn Tết Dương lịch ở nước ngoài.

Về thị trường trong nước, đa số đơn vị lữ hành cho biết các tuyến điểm miền bắc như Hà Nội - Bái Đính - Hạ Long hay Hà Nội - Sa Pa đang được quan tâm, bên cạnh một số điểm đến biển như Phan Thiết, Nha Trang. Tuy nhiên, hiện tại, đa số xác nhận số lượng mua chưa nhiều nhưng chưa thể khẳng định sức mua kém bởi khách Việt có xu hướng chốt đơn sát ngày.

Ngoài ra, thống kê trong giai đoạn 1/10-28/11 của Agoda về lượng đặt phòng thành công ở thời điểm 23/12-31/12 cho thấy xu hướng du lịch từ nhóm khách tự túc. Cụ thể, năm điểm đến hàng đầu ở nước ngoài lần lượt là Bangkok, Seoul, Tokyo, Đài Bắc và Singapore. Trong khi đó, năm điểm đến hàng đầu nội địa gồm Đà Lạt, TP HCM, Vũng Tàu, Hà Nội và Đà Nẵng.

Tú Nguyễn