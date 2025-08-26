Du lịch nước ngoài dưới 20 triệu đồng hút khách dịp lễ 2/9

Nhiều tour nước ngoài dưới 20 triệu đồng ở Đông Nam Á và Đông Á hút khách Việt đặt mua dịp lễ 2/9, nhờ thời gian ngắn, chi phí hợp lý và thủ tục thuận tiện.

Chị Hoàng Lan, sống ở Ninh Bình, chi gần 60 triệu đồng mua tour trọn gói, thiết kế riêng cho gia đình 5 người ba thế hệ đi Phượng Hoàng cổ trấn - Trương Gia Giới, Trung Quốc dịp nghỉ lễ 2/9. Gia đình lần đầu xuất ngoại nên được công ty tư vấn chọn điểm đến phổ thông để dễ làm thủ tục visa, chi phí trung bình mỗi người chưa đến 13 triệu đồng.

"Chi phí này tương đương nghỉ dưỡng ở các resort biển trong nước nên đi nước ngoài sẽ có trải nghiệm mới mẻ hơn", chị Lan nói.

Thị trường du lịch outbound của du khách Việt ghi nhận sự tăng trưởng ở phân khúc tour giá dưới 20 triệu đồng, dịp nghỉ lễ 4 ngày. Khảo sát một số công ty lữ hành tại Hà Nội và TP HCM cho thấy các điểm đến ở Đông Nam Á và Đông Á như Thái Lan, Singapore, Malaysia, Trung Quốc hút khách nhờ thủ tục visa đơn giản, thời gian tour ngắn từ 4-6 ngày và chi phí hợp lý.

Khách Việt chụp hình tại Katong-Joo Chiat, khu phố di sản đầu tiên của Singapore. Ảnh: Tổng cục Du lịch Singapore

Ngoài lượng khách tăng, thị trường du lịch nước ngoài dịp lễ 2/9 cũng ghi nhận sự thay đổi về điểm đến. Dữ liệu từ các công ty lữ hành cho thấy Trung Quốc đang cạnh tranh với Thái Lan về số lượng khách.

Ghi nhận từ Vietluxtour, lượng khách outbound tăng 25-30% so với năm ngoái, các tour phổ thông giá 8-15 triệu đồng thu hút đông du khách trung lưu. Vietravel và Du lịch Việt cũng báo cáo mức tăng trưởng lượt khách từ 10% đến 30%. Đại diện Vietravel cho hay lượng khách đặt tour Thái Lan dịp này giảm khoảng 30%, trong khi các tour đến Trung Quốc có sự phục hồi. Các tour đến Trương Gia Giới, Phượng Hoàng Cổ Trấn, Bắc Kinh, Thượng Hải, Tô Châu và Lệ Giang thu hút khách Việt.

Tuấn Minh, đến từ TP HCM, chọn đi Đài Loan thay cho Thái Lan dịp 2/9 vì lo ngại vấn đề an toàn.

"Thái Lan vẫn giữ sức hút nhờ sự quen thuộc với khách Việt và dịch vụ luôn cải thiện, nếu đảm bảo vấn đề an ninh, thị trường này có thể lấy lại vị trí dẫn đầu", bà Phan Huỳnh Phương Hoàng, Phó Tổng giám đốc Vietravel nói.

Các công ty lữ hành nhận định hành trình phổ biến với khách Việt dịp lễ gồm các đường tour Thái Lan (Bangkok - Pattaya) dưới 10 triệu đồng; Singapore - Malaysia 5 ngày, giá khoảng 12,9 triệu đồng, không cần visa, bay thẳng, phù hợp với khách lần đầu xuất ngoại. Tour Đài Loan 4-5 ngày, có giá từ 13 đến 17 triệu đồng, qua các điểm như Đài Bắc, Cao Hùng, Hoa Liên. Trung Quốc có tour Lệ Giang, Cửu Trại Câu, Trương Gia Giới, giá từ 14 đến 20 triệu đồng, thích hợp với khách yêu thiên nhiên, tìm hiểu văn hóa. Hàn Quốc giữ mức 18-20 triệu đồng cho tour 5-6 ngày.

Một điểm khác từ thị trường là xu hướng giảm của các tour outbound đi theo hình thức ghép đoàn, theo ghi nhận của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế WonderTour. Thay vào đó, các tour cho nhóm riêng với dịch vụ cá nhân hóa được lựa chọn nhiều hơn, tăng khoảng 3% so với cùng kỳ.

Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị và Truyền thông Công ty Lữ hành Vietluxtour cho biết tour nước ngoài được du khách đặt nhiều nhất dịp lễ năm nay trong khoảng giá 15-20 triệu. Sức nóng của tour Thái Lan giảm so với năm ngoái. ''Miếng bánh" thị phần đang được chia sẻ với các điểm như Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc".

Ông Lê Minh Công, Trưởng phòng quan hệ và phát triển đối tác của WonderTour nhận định thị trường Thái Lan dù có dấu hiệu chững lại, vẫn là điểm đến được nhiều du khách Việt lựa chọn trong dịp nghỉ lễ. Thị trường này có khoảng 3-5 tuyến tour phổ biến, nổi bật với lợi thế giá vé máy bay cạnh tranh, tour đường bay khoảng 7-8 triệu đồng.

Theo ông Công, thị trường tour Trung Quốc tăng trưởng mạnh dịp 2/9 nhờ hệ thống tour đa dạng, cảnh quan phong phú và chi phí hợp lý. WonderTour khai thác 28 tuyến tour Trung khác nhau đa dạng đường bộ lẫn hàng không, tiếp cận được nhiều phân khúc khách.

"Chi phí tour đường bay Trung Quốc thường từ 13 triệu đồng trở lên, cao hơn 5-7 triệu đồng so với giá tour đường bay Thái Lan", ông Công nói.

Khách Việt check in tại Thiên Hộ Miêu Trại, Quý Trâu, Trung Quốc, tháng 4. Ảnh: Onthemars

Ông Phạm Anh Vũ, Phó Tổng giám đốc công ty Du lịch Việt cho biết du khách Việt ưu tiên các tour ngắn ngày 4-6 ngày với thủ tục visa dễ dàng hoặc miễn visa, phù hợp với kỳ nghỉ ngắn và ngân sách trung bình. Khoảng 40% khách outbound là gia đình hoặc nhóm trẻ, với nhu cầu kết hợp tham quan, mua sắm và các ưu đãi cho trẻ em.

Du khách thường đặt tour nước ngoài dịp 2/9 từ tháng 7-8, sớm hơn so với các kỳ nghỉ khác 2-4 tuần trước ngày đi. Cận dịp lễ, lượng khách đặt tăng nhẹ ở các tour miễn visa và có thêm chuyến bay. Các kênh đặt tour phổ biến gồm trực tiếp tại công ty, website chính hãng, OTA và đại lý, trong đó khách ưu tiên sự minh bạch về giá, dịch vụ rõ ràng và tiện lợi khi đặt online.

"Yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đặt tour lần lượt là giá cả (40%), thương hiệu công ty (30%), lịch trình (20%) và thủ tục visa (10%)", ông Vũ nói.

Mai Phương