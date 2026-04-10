Du lịch nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe tại Cam Ranh

The Westin Resort & Spa Cam Ranh phát triển mô hình du lịch kết hợp chăm sóc sức khỏe, tập trung vào nghỉ dưỡng, ẩm thực và các hoạt động phục hồi thể chất, tinh thần cho du khách.

Cam Ranh nổi tiếng với những bãi biển trong xanh, cát trắng và không gian yên tĩnh. Những năm gần đây, khu vực này ghi nhận sự xuất hiện của các khu nghỉ dưỡng theo hướng chăm sóc sức khỏe, bổ sung thêm lựa chọn cho du khách bên cạnh nghỉ dưỡng biển truyền thống.

Nằm trên trục du lịch thuận tiện, cách TP HCM 4 tiếng di chuyển bằng cao tốc và cách sân bay quốc tế Cam Ranh 10 phút đi xe, khu vực Bãi Dài tập trung nhiều dự án nghỉ dưỡng quy mô, trong đó có khu nghỉ 5 sao quốc tế The Westin Resort & Spa Cam Ranh thuộc tập đoàn Marriott.

Khu nghỉ tọa lạc tại Bãi Dài Cam Ranh, sở hữu đường bờ biển dài cùng không gian thiên nhiên đặc trưng của vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Tổng thể khuôn viên gồm 207 phòng và biệt thự biển, thiết kế mở, bao quanh bởi thảm thực vật xanh và hướng nhìn ra đại dương.

Khu nghỉ dưỡng có ba hồ bơi. Ảnh: The Westin Resort & Spa Cam Ranh

Theo định hướng của thương hiệu Westin, trải nghiệm tại đây xoay quanh ba yếu tố gồm giấc ngủ, dinh dưỡng và vận động. Các tiện ích từ không gian lưu trú đến hoạt động và dịch vụ được xây dựng nhằm hỗ trợ tái tạo năng lượng cho khách trong suốt kỳ nghỉ.

Một trong những tiện ích điểm nhấn của khu nghỉ là chiếc giường Heavenly Bed độc quyền Westin. Bà Jamie Lee, Tổng quản lý khu nghỉ cho biết, sản phẩm tích hợp công nghệ cao và sử dụng sợi dệt tự nhiên, qua đó, hỗ trợ trung hòa nhiệt độ cơ thể, điều chỉnh chuyển động, đem đến giấc ngủ sâu.

Chương trình chăm sóc giấc ngủ tại Westin Cam Ranh còn được nâng tầm với bộ sản phẩm đi kèm tinh dầu hoa oải hương tự nhiên, mặt nạ mắt và thực đơn bữa tối tại phòng.

Không gian phòng ngủ với chiếc giường thương hiệu Westin. Ảnh: The Westin Resort & Spa Cam Ranh

Ẩm thực tại khu nghỉ do bếp trưởng Lâm Nguyễn phát triển cùng đội ngũ vận hành giàu kinh nghiệm, tập trung vào cân bằng dinh dưỡng. Nhà hàng The Verandah với phong cách ẩm thực Việt Nam hiện đại và thực đơn Eat Well dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Trong khi đó, nhà hàng bên biển Hang Ten Beach Bar & Grill lại kết hợp ẩm thực địa trung hải với nguyên liệu hải sản vùng Cam Ranh.

Thực đơn của du khách nhí cũng được chăm chút tỉ mỉ, hạn chế đường và phẩm màu, đảm bảo dinh dưỡng, năng lượng. Nhân dịp nghỉ lễ, khu nghỉ Westin Cam Ranh còn giới thiệu chương trình ẩm thực phong phú gồm tiệc buffet hải sản Cam Ranh, tiệc nướng tại biệt thự riêng, hay bữa tối lãng mạn bên bờ biển Bãi Dài.

Bên cạnh đó, gia đình hay nhóm bạn lưu trú tại villa có thể dùng dịch vụ tiệc trà chiều, chiếu phim ngoài trời, hoặc tiệc nướng BBQ tại villa hồ bơi sau ngày dài vui chơi.

Các bữa ăn nhẹ được phục vụ ngay tại villa riêng tư. Ảnh: The Westin Resort & Spa Cam Ranh

Tại The Westin Resort & Spa Cam Ranh, khách lưu trú có thể lựa chọn nhiều hoạt động giải trí và vận động phù hợp với từng nhóm đối tượng như cặp đôi, gia đình hoặc nhóm bạn. Các môn thể thao ngoài trời như tennis, pickleball, bóng rổ được bố trí trong khuôn viên nhiều cây xanh, gần biển.

Khu nghỉ còn triển khai chương trình "Move Well" với dịch vụ cho mượn thiết bị tập luyện Westin Workout Gear Lending. Khách có thể mang bộ dụng cụ Bala về phòng để duy trì thói quen vận động, đồng thời sử dụng các thiết bị hỗ trợ phục hồi như súng massage, ủng nén khí hay máy massage cơ của Hyperice.

Song song, khu Westin Family Kids Club tổ chức các hoạt động dành cho trẻ em như tham quan vườn, trồng cây, hái dừa hoặc nấu ăn, kết hợp yếu tố trải nghiệm và học hỏi.

Khu nghỉ dưỡng cũng được xem là một trong những nơi đón bình minh sớm, với các hoạt động buổi sáng như chèo kayak, thiền chuông và yoga hướng biển.

Hoàng Anh