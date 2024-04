Du lịch mong được 'tiếp sức' một ngày nghỉ dịp 30/4

Sức mua tour yếu dịp 30/4 khiến nhiều công ty lữ hành mong đề xuất nghỉ 5 ngày liên tiếp được thông qua, kích thích người dân đi du lịch và đi dài ngày.

Ngày 4/4, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có dự thảo báo cáo Thủ tướng và công văn xin ý kiến 15 bộ ngành, cơ quan về việc hoán đổi ngày làm việc 29/4 sang dịp khác. Nếu đề xuất được thông qua, người dân sẽ có kỳ nghỉ lễ 5 ngày, gồm hai ngày cuối tuần, một ngày hoán đổi và hai ngày nghỉ chính thức.

Ông Phạm Anh Vũ, Giám đốc Marketing Công ty CP Truyền thông Du Lịch Việt, cho biết đang chờ đề xuất nghỉ lễ 5 ngày được thông qua, tạo thêm hứng khởi cho khách du lịch. Trước đó, kỳ nghỉ chỉ kéo dài hai ngày, nhiều du khách không sắp xếp được lịch phải bỏ qua kế hoạch chơi xa.

Do tháng 4 có hai kỳ nghỉ gồm Giỗ Tổ và 30/4, ông Vũ nhận xét khách có tâm lý chờ xem kỳ nghỉ nào thuận tiện hơn để du lịch. Từ phía ngành du lịch, các đơn vị lữ hành cũng cần kế hoạch chính xác để chuẩn bị sẵn kịch bản phù hợp như tăng tour, tăng dịch vụ, đáp ứng thị trường, nắm bắt cơ hội tăng doanh thu.

Đại diện các đơn vị khác như Hoàng Việt Travel, Tràng An Travel hay Top One Travel chung quan điểm, cho biết đề xuất sẽ tác động đến kế hoạch nghỉ lễ của khách. Ông Nguyễn Hữu Cường, Tổng giám đốc Tràng An Travel, mong đề xuất sớm thông qua, bởi dịp nghỉ lễ chỉ còn cách ba tuần, nhiều khách trở tay không kịp. Theo khảo sát của phóng viên, các công ty du lịch đều đang triển khai quỹ tour lễ trong nước và quốc tế, dự kiến "chốt sổ" muộn nhất trước 5 ngày.

Du khách tại điện Kiến Trung Huế dịp Tết 2024. Ảnh: Phước Tuấn

Theo ông Cường, du lịch 30/4 năm nay sẽ có khó khăn vì Tết muộn, khách đã đi các tour ngắm hoa trong và ngoài nước sau Tết nên dịp này họ cân nhắc kỹ hơn. Nhiều yếu tố khác cũng đang ảnh hưởng đến giá tour trong nước lẫn quốc tế đường dài như giá vé máy bay, tỷ giá đồng USD và euro tăng cao. Các tour từ Hà Nội đi Phú Quốc, Nha Trang và các tour liên tuyến Đông - Tây Âu là những sản phẩm có giá tăng cao nhất, khoảng 15-30%.

Bà Lưu Thị Thu - Phó Giám Đốc Hoàng Việt Travel - chia sẻ các chặng Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc vẫn còn nhiều. Nguyên nhân chính vẫn là giá vé máy bay tăng cao khiến các hành trình tour đều tăng khoảng 20%.

"Đề xuất nghỉ 5 ngày sẽ tiếp sức nhiều cho những sản phẩm du lịch ít khách", bà nói và cho biết các tour quốc tế thường kéo dài từ bốn ngày trở lên, khó tiếp cận nếu giữ nguyên hai ngày nghỉ như ban đầu.

Năm nay, bà Thu thấy khách chủ yếu chọn các sản phẩm Đông Nam Á giá rẻ như Thái Lan, Singapore, Malaysia, bên cạnh các sản phẩm nội địa gồm Đà Nẵng, du lịch đường bộ tới Sa Pa, Hạ Long. Trong khi đó, tour Trung Quốc dịp lễ cả đường bộ lẫn đường bay đều bán chạy. Tràng An Travel cũng ghi nhận xu hướng tương tự, với lượng lớn khách chọn tour Bắc Kinh - Thượng Hải, Cửu Trại Câu, đường bộ đi Côn Minh - Lệ Giang, Bình Biên - Mông Tự, Tịnh Tây.

Bà Hoàng Tuyết, đại diện Vân Nam Group Tour, cho biết giá dịch vụ du lịch trong nước ngày càng tăng, một vé máy bay khứ hồi có thể dao động 5-8 triệu đồng. Tuy nhiên, các trải nghiệm chính trong tour du lịch là cảnh đẹp, ăn uống, khách sạn và hướng dẫn viên. Nếu phải bỏ số tiền lớn cho phương tiện di chuyển, nhiều người sẽ nghĩ không cần thiết và tìm phương án khác. Đặc biệt, du lịch trong nước có thể đi bất kỳ lúc nào, không nhất thiết dịp lễ Tết.

Do đó, trong dịp 30/4 này, công ty đã đổi sang khai thác 100% tuyến đường bộ đi Trung Quốc qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai với giá 4-10 triệu đồng mỗi khách, tùy tour. Các chương trình này mang yếu tố du lịch nước ngoài, giá rẻ nên được khách ưu tiên. Hiện tại, đơn vị đang có khoảng 400 khách khởi hành rải rác từ 26/4, có thể tăng tới 600 khách nếu thời gian nghỉ lễ kéo dài hơn.

Tú Nguyễn