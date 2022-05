Du lịch mở cửa tạo hấp lực cho bất động sản biển

Triển vọng tăng trưởng của du lịch trở thành hấp lực của bất động sản nghỉ dưỡng tại thành phố đảo, trong đó có Khu phức hợp Selavia.

Bất động sản biển trở lại đường đua

Sau hai năm chịu tác động nặng nề từ dịch Covid-19, theo báo cáo của DKRA Việt Nam, du lịch phục hồi đang thúc đẩy thị trường bất động sản nghỉ dưỡng trở lại đường đua và có thể "điểm rơi" sẽ bắt đầu từ quý II/2022. Trong đó, loại hình shophouse nghỉ dưỡng trong khu phức hợp ven biển có 13 dự án mở bán cung cấp ra thị trường 2.768 căn, tăng 4% so với quý trước và gấp 12,4 lần so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ tiêu thụ đạt xấp xỉ 87%, tương đương 2.408 căn, tăng 14,7 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Chính phủ cũng đặt ra mục tiêu phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, quan tâm đến 28 tỉnh thành ven biển, chú trọng phát triển đô thị ven biển. Cùng với đó, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, gần 114.000 tỷ đồng trong gói kích thích kinh tế 350.000 tỷ đồng dự kiến được đầu tư vào cơ sở hạ tầng, trong đó dự kiến sẽ có khoảng 70.000 tỷ đồng dành cho cao tốc Bắc – Nam. Đây là những cơ sở để các nhà đầu tư có thể lạc quan về tương lai phát triển của bất động sản nói chung và bất động sản du lịch nghỉ dưỡng nói riêng.

Thời gian qua, thị trường bất động sản gắn với du lịch nghỉ dưỡng tiếp tục xuất hiện nhiều tổ hợp du lịch quy mô lớn, chức năng đa dạng. Tại Phú Quốc đã ghi nhận sự xuất hiện của những đại đô thị du lịch quy mô hay các khu phức hợp rộng lớn, khép kín mọi tiện ích nhằm phục vụ du khách và cư dân địa phương. Trong đó phải kể đến Khu phức hợp nghỉ dưỡng Selavia với tổng số vốn đầu tư lên đến 30.000 tỷ đồng, được phát triển theo mô hình hệ sinh thái phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng, giải trí, mua sắm.

Với sự kết hợp giữa kiến trúc tinh tế và cảnh quan tươi đẹp, những căn biệt thự cao cấp có ba mặt hướng biển, không chỉ giúp cư dân chiêm ngưỡng toàn cảnh biển trời bao la, mà còn đáp ứng những đặc quyền về không gian sống yên bình, tiện nghi và riêng tư.

Khu phức hợp nghỉ dưỡng đặc biệt tại đảo ngọc

TTC Phú Quốc - thành viên Tập đoàn TTC với vai trò chủ đầu tư Khu phức hợp nghỉ dưỡng Selavia Phú Quốc, kỳ vọng sẽ phát triển dự án trở thành một trong những biểu tượng mới của du lịch Việt Nam. Selavia nằm giữa lòng Vịnh Đầm thuộc phân khu phía Nam đảo Phú Quốc, phát triển mô hình đảo nhân tạo có kiến trúc hình hoa sen, được tư vấn thiết kế bởi Royal Haskoning - đơn vị đã từng triển khai kết cấu đảo cọ tại Dubai.

Phối cảnh tổng thể dự án Selavia. Ảnh: TTC Phú Quốc

Dựa trên sự thấu hiểu tâm lý khách hàng khi nghỉ dưỡng, chủ đầu tư đã quy hoạch hệ thống tiện ích đa dạng về cả phong cách thiết kế và chất lượng dịch vụ, nhằm đáp ứng nhu cầu trọn vẹn của du khách mọi lứa tuổi.

"Selavia đã ra mắt thị trường với sản phẩm đầu tiên là khu shophouse Selashine hầu hết đã có chủ. Các căn shophouse này kề biển, đa dạng về diện tích, là sản phẩm được nhà đầu tư săn lùng nhiều nhất hiện nay", đại diện TTC Phú Quốc chia sẻ.

Phân khu shophouse Selashine tích hợp nhiều tiện ích đa dạng và cao cấp. Ảnh: TTC Phú Quốc

Theo đó, Khu phức hợp nghỉ dưỡng Selavia tích hợp các hoạt động giải trí "all - in - one" (tất cả trong một) đa tiện ích, điển hình như: quảng trường Ánh sáng, hồ bơi vô cực, nhà hát con sò với sân khấu ngoài trời, nhà hàng bên bờ biển với thiết kế bậc thang uốn lượn cho phép du khách vừa thưởng thức ẩm thực vừa xem trình diễn âm nhạc. Bên cạnh đó, công viên biển gắn liền với các hoạt động vui chơi, giải trí và thể thao đa năng, đáp ứng đa dạng nhu cầu rèn luyện thể chất, chăm sóc sức khỏe và thư giãn của du khách cũng như người dân địa phương.

Thu Hương