Du lịch miền Trung gián đoạn do bão Fengshen

Bão Fengshen gây mưa lớn tại Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Hội An và Quảng Ngãi, khiến nhiều hoạt động du lịch phải tạm dừng để đảm bảo an toàn.

Chiều 22/10, các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi mưa to khiến nhiều hoạt động du lịch ở khu vực miền Trung phải điều chỉnh, hủy hoặc tạm dừng nhằm bảo đảm an toàn cho du khách.

Đà Nẵng là điểm chịu tác động rõ rệt khi mưa kéo dài và mực nước sông tăng cao. Cảng vụ Đường thủy nội địa TP Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị quản lý, khai thác cảng và bến thủy nội địa di dời toàn bộ tàu du lịch đang neo đậu trên sông Hàn đến khu vực tránh trú tại bến thủy nội địa K20, phường Ngũ Hành Sơn. Theo bà Trần Thị Ngọc Phương, quản lý Tàu Rồng Sông Hàn, hai tàu sức chứa 350 khách đã dừng hoạt động từ 21/10 và đưa tàu về nơi trú bão vào 22/10.

"Chúng tôi dự kiến dừng tàu ít nhất ba ngày hoặc hơn, tùy diễn biến mực nước. Khi có dự báo, đơn vị đã thông báo tới đối tác để hủy hoặc dời lịch cho các đoàn khách", bà Phương nói và cho biết thêm việc dừng tàu và hủy tour gây ảnh hưởng lớn do mùa này Đà Nẵng đang đón khách quốc tế, chủ yếu từ Trung Quốc và Ấn Độ.

Vỉa hè đường Như Nguyệt, phường Hải Châu vỡ nát, rào chắn bằng thép B40 bung mối hàn, nằm ngổn ngang, ngày 22/10. Ảnh: Nguyễn Đông

Nhiều đơn vị kinh doanh tàu du lịch hỗ trợ khách dời lịch nếu còn kịp thời gian lưu trú tại Đà Nẵng hoặc điều chỉnh dịch vụ trên bờ.

"Mức thiệt hại về khách bị hủy ước tính gần 300 lượt mỗi đêm trong những ngày có dự báo xấu, nhưng an toàn cần đặt lên hàng đầu", bà Phương nói. Tháng 9-10 hằng năm vào mùa mưa ở Đà Nẵng, kể cả khi không có thông báo bão vào, thời tiết chuyển xấu và mực nước sông Hàn dâng cao, các đơn vị kinh doanh tàu thuyền đều tạm ngưng nhận khách.

Tàu thuyền du lịch ở Đà Nẵng đã vào bờ trú tránh bão và mưa lớn. Ảnh: Nguyễn Đông

Shania, du khách New Zealand, có mặt tại Đà Nẵng hôm 22/10 đúng ngày bão Fengshen tiến sát miền Trung. Nữ du khách cho hay cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ đi du lịch đúng dịp bão, nhưng lần này ở ngay tâm bão. Thay vì lo lắng, cô và bạn trai đều bình thản. Chiều 22/10, cặp đôi mặc áo mưa đi bộ dọc bờ biển Mỹ Khê khi trời mưa nhỏ.

"Trước khi cơn bão đổ bộ, bãi biển hầu như vắng bóng người, các điểm vui chơi trên biển đóng cửa", Shania nói và cho hay cô sẽ ở trong phòng khách sạn ngắm mưa khi bão vào. Nữ du khách dự định đến TP HCM trong 1-2 ngày tới, nhưng chưa chắc lịch trình sẽ theo đúng kế hoạch vì phải đợi thời tiết ổn định.

Shania mặc áo mưa dạo biển Mỹ Khê chiều 22/10. Ảnh: NVCC

Tại Hội An, nước sông Hoài dâng cao khiến một số khu vực phố cổ bị ngập nhẹ. Hướng dẫn viên địa phương và người dân tại phố cổ cho biết nhiều hàng quán vẫn mở cửa chiều 22/10 bên cạnh một số điểm đã treo biển tạm ngừng đón khách để chủ động chống bão. Khu vực bờ biển Thịnh Mỹ - Cẩm An, bờ biển Tân Thành, gần Hội An, có sóng to, gây sạt lở nhiều đoạn, các hộ kinh doanh ven biển tạm ngưng hoạt động.

Tại khu vực dừa Bảy Mẫu, xã Cẩm Thanh, nhiều doanh nghiệp, đơn vị lữ hành, hộ kinh doanh chủ động thông báo dừng đón khách tham quan bằng thuyền thúng từ ngày 21/10, dù chưa có văn bản yêu cầu dừng hoạt động từ địa phương. Một chủ hộ kinh doanh cho biết tháng 10 vẫn là mùa cao điểm quốc tế, nhưng "an toàn phải đặt lên trước". Dự kiến các hoạt động tham quan tại rừng dừa Bảy Mẫu tạm ngưng trong 2-3 ngày đến khi trời tạnh ráo, thời tiết ổn định.

Một tuyến phố tại Hội An ngập nước chiều 22/10. Ảnh: Sơn Trần

Ở Quảng Ngãi, tàu cao tốc tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn đã tạm dừng hoạt động từ ngày 20/10. Địa phương hiện có mưa lớn, trong khi các khách sạn tại Măng Đen liên tục khuyến cáo du khách thận trọng khi di chuyển, đề phòng sạt lở ta luy ở khu vực đèo.

Tại Quảng Trị, đại diện Trung tâm Xúc tiến Du lịch cho biết tính đến chiều 22/10, một số tour thám hiểm hang động và tuyến rừng nguyên sinh ở Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng vẫn hoạt động do khu vực này chưa chịu ảnh hưởng trực tiếp từ bão. Tuy nhiên, đơn vị liên tục cập nhật dự báo thời tiết và sẵn sàng dừng tour khi có cảnh báo nguy hiểm.

Ở TP Huế, nhiều khách sạn lượng khách giảm mạnh. Khách sạn Century trên đường Lê Lợi cho biết hiện công suất chỉ đạt khoảng 20%, chủ yếu là khách quốc tế. Khách sạn đã chủ động cập nhật thông tin thời tiết cho khách, hỗ trợ phương tiện đi lại và tổ chức ăn uống tại chỗ nếu tình hình xấu hơn.

Bão Fengshen (bão số 12) khiến nhiều chuyến bay đi/đến miền Trung bị hủy hoặc hoãn trong ngày 22-23/10. Vietnam Airlines thông báo hủy ít nhất 10 chuyến và điều chỉnh giờ bay 8 chuyến khác trên các đường bay giữa Hà Nội, TP HCM với Huế, Đà Nẵng; và Đà Nẵng - Cam Ranh. Trưa 22/10, bão Fengshen mạnh cấp 10, dự kiến rạng sáng 23/10 còn cấp 8, cách Đà Nẵng 100 km. Đất liền ven biển từ Quảng Trị đến Đà Nẵng được dự báo có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Các hãng hàng không khác cũng theo dõi diễn biến bão để điều chỉnh lịch bay.

Do tác động của khối không khí lạnh, bão không tăng cấp khi vào bờ nhưng hoàn lưu gây mưa lớn trên diện rộng. Dự báo từ đêm 22 đến 24/10, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có lượng mưa 400-600 mm, cục bộ có nơi trên 800 mm. Mực nước dâng ven biển có thể đạt 0,4-0,8 m, sóng cao 3–5 m, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Tình trạng ngập lụt diện rộng và sạt lở đất có nguy cơ xảy ra tại nhiều khu vực.

