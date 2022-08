Du lịch kỳ nghỉ lễ 2/9: tour núi hút khách

Giá vé máy bay, khách sạn, tour đến các vùng biển giảm, thay vào đó là các tuyến Đông - Tây Bắc ngắn ngày ngắm "mùa vàng".

Sau ba tháng cao điểm hè thường tập trung vào các thành phố biển, thị trường du lịch dịp lễ 2/9 xuất hiện thêm nhiều sản phẩm mới theo tiêu chí "mùa nào thức ấy".

Kỳ nghỉ lễ 2/9 gần dịp khai giảng năm học mới, đồng thời một số nơi bắt đầu mùa mưa nên du khách có xu hướng lựa chọn những nơi gần nhà. Trong khi khách phía Nam thích Vũng Tàu, Phan Thiết (Bình Thuận), Đà Lạt (Lâm Đồng)... thì khách phía Bắc chọn Sa Pa (Lào Cai), Mù Căng Chải, Tú Lệ (Yên Bái), Pù Luông (Thanh Hóa), Hà Giang, Ninh Bình... Đặc biệt, các địa điểm sở hữu những đặc trưng riêng của mùa thu - đông được du khách ưa chuộng, trong đó nổi bật nhất là các tour đi ngắm mùa lúa chín.

Khách đến tư vấn và mua tour tại văn phòng Vietravel TP HCM dịp hè. Ảnh: Vietravel

Vietravel cùng nhiều công ty lữ hành đã tung ra các sản phẩm đẩy mạnh chùm tour ngắn ngày ngắm "mùa vàng" như: Khám phá vòng cung Đông Bắc: Hà Giang - Cao Bằng - Bắc Kạn; Chiêm ngưỡng mùa hoa tam giác mạch Hà Giang; Săn hoa cải trắng Mộc Châu; Ngắm mùa lúa chín Mù Căng Chải, Tú Lệ; Tour leo núi săn mây Tây Bắc...

"Tỷ lệ đặt tour trekking các vùng núi đợt lễ 2/9 tăng khoảng 35% so với giai đoạn đầu hè và tương đương kỳ nghỉ lễ 30/4, đặc biệt tour được đặt sớm, trước một đến một tháng rưỡi. Các tour leo núi, chèo SUP ngắn ngày được ưa chuộng dịp này như trekking vườn quốc gia Pù Mát (Nghệ An), vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình), vườn quốc gia Bái Tử Long (Quảng Ninh), núi Vua Bà (Hòa Bình)...", ông Trần Trung Kiên, đại diện Umove Trekking, chia sẻ.

Các khu lưu trú tại khu vực miền núi phía Bắc cũng được đặt sớm. Anh Ly Xá Xúy, chủ một homestay ở Y Tý (Lào Cai), chia sẻ: "Lượng khách đặt phòng đợt 2/9 cao hơn so với đợt hè khoảng 20%, giá phòng vẫn giữ ở mức từ 150.000 đến 300.000 đồng một đêm. Do khá đông nên chúng tôi vẫn ưu tiên đón những khách quen của homestay và cũng đã kín phòng".

Đại diện Viet Trekking cho biết tỉ lệ đặt phòng 2/9 tăng so với thời điểm đầu hè, phía Viettrekking Sa Pa đã kín phòng từ cuối tháng 8 cho đến đợt nghỉ lễ 2/9 và các cuối tuần của tháng 9, trong đó giá phòng dao động từ 250.000 đồng (dorm) tới 2,6 triệu đồng với bungalow hướng núi nhìn thẳng ra các thửa ruộng bậc thang...

Không kỳ vọng vào sự "bùng nổ" như ba tháng hè, nhưng dịp 2/9 vẫn là thời điểm có thể hút khách du lịch. Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Giám đốc Ban tiếp thị Công ty Du lịch Vietravel, cho biết công ty dự kiến phục vụ khoảng 90.000 lượt khách trong mùa thu - đông, trong đó khoảng 10.000 lượt dịp lễ.

Trekking là một trong những loại hình du lịch "đắt khách" nhất dịp lễ 2/9. Ảnh: Trần Trung Kiên

Các combo du lịch từ tour, giá vé máy bay, giá phòng khách sạn... đều có mức giá "mềm" hơn so với dịp hè, dao động từ 1 đến 5 triệu đồng. Với vé máy bay, nếu như từ tháng 5 đến cuối tháng 7 giá ở ngưỡng 5-7 triệu đồng khứ hồi tùy địa điểm và giờ bay, thì ở hiện tại mức giá này đã giảm khoảng 50-60%, dao động từ 2 đến 4 triệu đồng khứ hồi.

Trên các trang web của Vietjet Air, Bamboo Airways... các chặng bay trong và gần thời gian nghỉ lễ từ Hà Nội/TP HCM đi Đà Nẵng có giá từ 2 triệu đồng khứ hồi, đi Nha Trang, Phú Quốc, Đà Lạt... đều dao động quanh mức 3 triệu đồng khứ hồi... Chặng Hà Nội đi TP HCM hiện cũng có giá khoảng 3 đến 3,5 triệu đồng đã bao gồm thuế phí.

Ngoài vé máy bay, các khu lưu trú tại những địa phương miền biển như Đà Nẵng, Nha Trang, Quảng Bình, Phú Quốc... cũng đã không còn tình trạng khan hiếm như dịp hè. Từ khách sạn đến homestay đều có nguồn cung dồi dào, với nhiều loại phòng khác nhau. Với khoảng 500.000 đồng, du khách có thể chọn một phòng nghỉ 3-4 sao tại Nha Trang hay Đà Nẵng...

Thời tiết ở Phú Quốc bắt đầu vào mùa đẹp, nhưng hiện khách nội địa giảm, trong khi mùa khách quốc tế lại chưa tới. Đại diện Premier Residences Phú Quốc cho biết: "Tốc độ chi trả cho các kỳ nghỉ ở Phú Quốc đã chậm lại so với đợt hè. Thời tiết ở đây đang đẹp lên nên chúng tôi đang kỳ vọng sẽ hút được khách dịp lễ và chờ đợi khách nước ngoài vào cuối năm".

Ngoài các điểm đến trong nước, các tour du lịch nước ngoài cũng đang bắt đầu hút khách hơn vào dịp này. Các tour tới Thái Lan, Singapore, Hàn Quốc hoặc xa hơn là châu Âu... hút khách. Đây là những điểm đến nhận được nhiều lượt hỏi thăm và đăng ký các sản phẩm du lịch tại Vietravel dịp 2/9. Các tour đến khu vực Đông Nam Á dao động từ 7 đến 14 triệu đồng cho 5 ngày 4 đêm. Tour châu Âu có giá trung bình từ 50 triệu đồng, tour Hàn Quốc từ khoảng 15 triệu đồng...

Dịp lễ 2/9, người lao động ở Việt Nam được nghỉ 4 ngày, từ 1 đến 4/9.

Thanh Thúy