Du lịch khám phá Hạ Long trên du thuyền Saquila Yacht

Du khách sẽ được khám phá hòn Ấm Tích, hòn Đầu Người, hòn Đầu Rồng... trên du thuyền Saquila Yacht cao 4 tầng, đầy đủ tiện ích cao cấp cùng bể bơi hướng biển.

Nổi tiếng với vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ và giá trị văn hóa, vịnh Hạ Long là một trong những điểm du lịch hút du khách trong và ngoài nước. Trải nghiệm du thuyền tham quan quanh vịnh được nhiều người ưa chuộng vì không chỉ ngắm trọn cảnh quan đẹp mắt, mà còn được lênh đênh trên mặt nước suốt hành trình.

Hiện toàn Hạ Long có khoảng 500 du thuyền đang hoạt động. Phần lớn là tàu gỗ hoặc tàu chở khách du lịch cung cấp dịch vụ nghỉ qua đêm. Khi lượng khách đến Hạ Long ngày càng đông, các công ty phát triển du lịch du thuyền chủ động nâng cấp tiện nghi tàu cùng các gói dịch vụ đi kèm thu hút khách hàng.

Sự cạnh tranh cũng dần trở thành động lực thúc đẩy thị trường địa phương phát triển. Nhiều xu hướng mới ra đời, giúp đa dạng loại hình dịch vụ như thiết kế hải trình riêng hay tổ chức tiệc cá nhân, cao cấp... Hình thức này hợp với những khách yêu thích sự riêng tư, yên tĩnh, tiệc tùng cùng bạn bè hoặc tổ chức tiệc cưới, sinh nhật, sự kiện giải trí...

Đơn cử có du thuyền Saquila Yacht vừa đi vào hoạt động trên vịnh Hạ Long tháng 5 vừa qua, cũng theo đuổi mô hình này. Từ khi ra mắt, Saquila Yacht thu hút nhiều sự chú ý nhờ phong cách thế hệ mới. Du thuyền được thiết kế, thi công và hoàn thiện bởi đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư, thợ thuyền người Việt.

Toàn cảnh ngoại thất du thuyền Saquila Yacht. Ảnh: Saquila Yacht

Saquila Yacht được tối ưu về mặt kỹ thuật, công năng, vận hành, góp phần chứng minh cho tư duy thiết kế của đội ngũ người Việt. Đồng hành là đội ngũ kỹ sư Vitechco, Le Anh Design, Saquila Holdings và nhà máy đóng tàu Đông Bắc. Đây đều là những đơn vị danh tiếng trong lĩnh vực này, góp phần bảo chứng cho công nghệ đóng tàu hiện đại của Việt Nam.

Saquila Yacht có 4 tầng cả hầm. Bể bơi đặt ở đuôi thuyền. Khu vực Sun Deck sở hữu vị trí đẹp nhất trên du thuyền, không gian rộng với tầm nhìn thẳng ra biển. Cả hai nhà hàng tầng 1 và 2 đều có chung ngôn ngữ thiết kế với những gam màu trầm ấm, nhã nhặn. Các bề mặt được thiết kế hài hòa mang đến cảm giác thư thái, tận hưởng.

Không gian nhà hàng thích hợp cho những bữa tiệc sang trọng. Ảnh: Saquila Yacht

Du thuyền hợp tổ chức sự kiện quy mô nhỏ cần sự tiện nghi, sang trọng như tiệc cưới thân mật, sinh nhật, họp mặt gia đình hay gặp gỡ đối tác. Việc giới hạn lượng khách cũng giúp đảm bảo chất lượng dịch vụ và tính liền mạch cho sự kiện. Mỗi không gian trên du thuyền đều có thể trở thành địa điểm lý tưởng cho những cuộc trò chuyện.

Hai hải trình đang được Saquila Yacht phát triển là The City Voyage và The Yacht Dining. The City Voyage là hải trình ban ngày kéo dài trong 4 tiếng, đưa du khách thưởng ngoạn dọc bờ vịnh Hạ Long, cảm nhận nhịp sống sôi động của thành phố biển qua phiên chợ sớm.

Du thuyền còn đưa bạn đi vòng quanh, ngắm những hòn đảo như hòn Ấm Tích, hòn Đầu Người, hòn Đầu Rồng. Các hoạt động trải nghiệm bao gồm dùng bữa trưa theo menu đặc sản địa phương, thưởng thức trà Việt và tham gia chương trình âm nhạc The Bay Harmony.

Saquila Yacht là địa điểm lý tưởng cho những sự kiện thân mật như tiệc cưới, dịp sinh nhật, họp mặt gia đình hay gặp gỡ đối tác. Ảnh: Saquila Yacht

Hải trình tối The Yacht Dining bắt đầu từ 17h30, khi hoàng hôn trên vịnh đẹp nhất trong ngày. Tour đi kèm thực đơn đặc biệt giao thoa ẩm thực Việt Nam với các nền ẩm thực nổi tiếng trên thế giới.

Đại diện Saquila Yacht cho biết đơn vị hướng tới mục tiêu không chỉ là du thuyền thương mại đơn thuần. Đơn vị cam kết bảo tồn văn hóa bản địa, phát triển hải trình văn hóa đặc biệt, giúp du khách có cơ hội tìm hiểu lịch sử hàng nghìn năm của vịnh Hạ Long.

"Theo đuổi du lịch văn hóa không phải hướng đi dễ dàng, nhưng chính sự táo bạo đó có thể trở thành điểm sáng giúp du thuyền 'đến sau' như Saquila Yacht thu hút thêm nhiều khách hàng khi đến vịnh Hạ Long", vị đại diện nói thêm.

