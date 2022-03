Du lịch kết hợp chạy bộ ở Quy Nhơn dịp 30/4

Du khách có thể khám phá Kỳ Co, Eo Gió, trải nghiệm ẩm thực địa phương kết hợp tham dự giải chạy miễn phí cho gia đình MerryLand Quy Nhơn Run hôm 30/4.

Khám phá vẻ đẹp biển Quy Nhơn

Với hầu hết du khách mới ghé thăm Quy Nhơn, hành trình Kỳ Co, Eo Gió luôn là gạch đầu dòng khó có thể bỏ qua. Kỳ Co thuộc xã Nhơn Lý, cách trung tâm thành phố Quy Nhơn 25km được nhiều người ví như Maldives của Việt Nam. Với diện tích hơn 1 km2, bãi Kỳ Co có một mặt giáp biển, ba mặt giáp núi đồi, sóng nước êm và xanh, là địa điểm tắm biển ưu thích của nhiều du khách.

Cách Kỳ Co không xa là Eo Gió, nơi có con đường đi bộ ôm theo sườn núi và nhìn thẳng ra eo biển hút gió tuyệt đẹp. Tour một ngày đi cano, lặn ngắm san hô, ăn trưa hải sản ở Kỳ Co, Eo Gió có giá từ 700.000 đồng một người.

Eo Gió là điểm dừng chân du khách không nên bỏ qua khi có dịp đến Quy Nhơn. Ảnh: Ngọc Thành

Hoặc du khách cũng có thể dành trọn một ngày để ghé thăm làng chài Nhơn Hải và Hòn Khô để khắm nhìn vẻ đẹp của một vùng biển hoang sơ, gần như chưa có sự can thiệp của con người. Đây cũng là nơi du khách có thể trải nghiệm "con đường xuyên biển" dài 500 m, hay thả bước trên cây cầu gỗ xây ven đảo. Tour Hòn Khô trong ngày có giá chỉ từ 220.000 đồng một người.

Làng chài Nhơn Hải nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh nằm gần vịnh Xuân Đài, thuộc xã Nhơn Châu cũng là địa điểm đẹp tại Quy Nhơn. Du khách có thể tham quan hải đăng và giếng Suối Tiên, tắm biển, xem rùa đẻ trứng, tối đến ngủ lều hoặc homestay trên đảo hay theo thuyền đi câu mực đêm...

Thưởng thức ẩm thực địa phương

Đặc sản là một trong những nét cuốn hút khác của Quy Nhơn. Du khách có thể thưởng thức các món đặc trưng của đất võ như: bánh xèo tôm nhảy giòn tan ăn kèm hành lá, giá đỗ và rau sống; bánh hỏi cháo lòng quen thuộc trong bữa sáng của người dân địa phương; bánh canh, bún cá mang hương vị riêng của Quy Nhơn.

Bánh xèo tôm nhảy là đặc sản nổi tiếng của Quy Nhơn.

Các món ăn vặt tại Quy Nhơn cũng là trải nghiệm phải thử. Một trong những cái tên nổi bật nhất là nem nướng có màu hồng và vị hơi ngọt nhẹ. Nem luôn được gói trong một lớp lá ổi non để có mùi thơm. Món ăn thường được thưởng thức kèm tỏi sống để gia tăng hương vị.

Ngoài ra, thưởng thức các món ăn làm từ hải sản là một trải nghiệm khách du lịch không thể bỏ qua. Các loại hải sản tươi ngon như ốc, sò, nghêu, hàu, cá bóng... được chế biến đa dạng sẽ chinh phục khẩu vị của nhiều du khách.

Các món ốc được chế biến theo nhiều cách đa dạng.

Vào buổi tối, du khách có thể ghé thăm những khu phố đêm như: Phố ẩm thực Ngô Văn Sở, phố ốc Ngọc Hân, chợ đêm Quy Nhơn để có thể trải nghiệm ẩm thực đường phố phong phú của thành phố, đồng thời mua các đặc sản địa phương để mang về làm quà.

Tham gia hoạt động thể thao cho cả gia đình

Bên cạnh những hoạt động du lịch trải nghiệm, thưởng thức ẩm thực, trong dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5 năm nay, du khách đến Quy Nhơn còn có thể tham gia vào ngày hội thể thao dành cho gia đình đầu tiên được tổ chức tại thành phố biển có tên gọi MerryLand Quy Nhơn Run 2022.

Đây là giải chạy miễn phí đăng ký do Tập đoàn Hưng Thịnh phối hợp tổ chức cùng báo điện tử VnExpress sẽ khởi tranh vào dịp nghỉ lễ 30/4 tại quần thể du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí MerryLand Quy Nhơn nằm trên bán đảo Hải Giang. Giải không đề cao thành tích mà hướng đến tạo nên không gian để cả gia đình cùng tham gia vào hoạt động thể thao tầm cỡ.

Một gia đình trên đường chạy VM Quy Nhơn 2020. Ảnh: VM

MerryLand Quy Nhơn Run 2022 có hai mức cự ly lần lượt là 3km và 5km, phù hợp để bố mẹ và các bé cùng vượt qua thử thách và cán đích, nhận huy chương của giải như một kỷ niệm đáng nhớ.

Cung đường chạy sẽ đưa các gia đình trải nghiệm thiên nhiên xanh mướt, gần gũi với thiên nhiên bán đảo Hải Giang. Các bé cũng sẽ có những kỷ niệm khó quên khi được cùng bố mẹ chinh phục cung đường giàu nắng và gió đậm chất Quy Nhơn, không khác gì các vận động viên thực thụ.

Thảo Miên