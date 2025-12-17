Lịch trình du lịch Hải Phòng 3 ngày 2 đêm cho gia đình

Giao thông thuận tiện, ẩm thực phong phú và nhiều không gian vui chơi phù hợp trẻ nhỏ giúp Hải Phòng trở thành điểm đến lý tưởng cho chuyến du lịch gia đình ngắn ngày.

Những năm gần đây, Hải Phòng dần trở thành điểm đến quen thuộc của các chuyến đi ngắn ngày, không chỉ vào mùa hè mà cả những thời điểm thành phố diễn ra các sự kiện thể thao, du lịch quy mô lớn. Đơn cử, cuối tuần này, thành phố chào đón hai ngày hội thể thao quy mô lớn liên tiếp.

Trong ngày 20/12, 2.200 em nhỏ từ 6-10 tuổi sẽ tham dự Kun Marathon Hải Phòng - sự kiện có NSND Xuân Bắc và nghệ sĩ Trường Giang tham dự. Một ngày sau, VnExpress Marathon Hải Phòng, với quy mô khoảng 14.000 VĐV, dự kiến thu hút 30.000 khách du lịch, trong đó có nhiều gia đình.

Tàu du lịch Hoa Phượng Đỏ hạng sang Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh: Giang Huy

Sự xuất hiện liên tiếp của các sự kiện thể thao khiến không khí thành phố sôi động hơn thường lệ, đồng thời tạo điều kiện để nhiều gia đình kết hợp du lịch, vui chơi và tham gia hoạt động ngoài trời. Thay vì chỉ đến trong ngày, nhiều phụ huynh lựa chọn ở lại Hải Phòng trọn cuối tuần để con có thêm thời gian nghỉ ngơi, khám phá và trải nghiệm.

Lịch trình 3 ngày 2 đêm dưới đây được gợi ý theo hướng di chuyển gọn, hạn chế thay đổi điểm đến liên tục, ưu tiên các không gian mở và khu vui chơi phù hợp trẻ nhỏ. Các hoạt động được sắp xếp đan xen giữa tham quan, ẩm thực và nghỉ ngơi, giúp cả gia đình không bị quá tải trong những ngày cao điểm du lịch.

Ngày 1

Từ Hà Nội, du khách có thể di chuyển đến Hải Phòng bằng ôtô cá nhân, xe khách, tàu hỏa hoặc đường hàng không. Trong đó, đoàn tàu "Hoa phượng đỏ" được nhiều gia đình lựa chọn nhờ mang lại trải nghiệm khác biệt: không gian rộng rãi, ghế ngồi thoải mái, trẻ có thể di chuyển, ngắm cảnh và tận hưởng cảm giác "đi chơi" ngay từ lúc khởi hành.

Ga Hải Phòng nằm trên đường Lương Khánh Thiện. Ảnh: Lê Tân

Tàu dừng tại ga Hải Phòng, công trình kiến trúc Pháp cổ hơn 100 năm tuổi, được công nhận là điểm du lịch từ năm 2025. Tại đây, cả gia đình có thể dành ít phút tham quan, chụp ảnh trước khi bắt đầu hành trình khám phá thành phố Cảng.

Để thuận tiện cho việc di chuyển và tham gia các hoạt động trong thành phố, gia đình nên lưu trú tại một số khách sạn, homestay ở khu vực trung tâm như Ngô Quyền, Hồng Bàng hoặc Lê Chân. Từ đây, việc đi lại giữa các điểm tham quan và ăn uống khá thuận tiện, nếu không có phương tiện cá nhân, gia đình có thể sử dụng dịch vụ taxi công nghệ hoặc xe điện.

Buổi chiều ngày đầu tiên, gia đình có thể dạo bộ quanh Nhà hát lớn thành phố, vườn hoa trung tâm và Hồ Tam Bạc, những không gian mở, nhiều cây xanh để cảm nhận nhịp sống chậm rãi của thành phố.

Buổi tối, du khách có thể bắt đầu khám phá ẩm thực Hải Phòng với các món đặc trưng như bánh đa cua, bún cá, bánh mì cay, nem cua bể, tập trung nhiều trên các tuyến phố Phan Bội Châu, Trần Nhật Duật, Lạch Tray.

Ngày 2

Ngày thứ hai, sau khi cho con tham dự Kun Marathon vào buổi sáng, gia đình có thể dành thời gian nghỉ ngơi và sắp xếp các hoạt động vui chơi nhẹ nhàng, ưu tiên những không gian rộng, để trẻ phục hồi thể lực sau vận động.

Tổ hợp công viên giải trí tại VinWonders Vũ Yên. Ảnh: Đ.H

VinWonders Vũ Yên là một trong những lựa chọn nổi bật, với tổ hợp công viên nước, khu vui chơi trong nhà và vườn thú Safari, cho phép trẻ trải nghiệm đa dạng hoạt động trong cùng một địa điểm. Không gian rộng và thiết kế tách biệt giúp gia đình hạn chế di chuyển.

Nếu muốn ở gần trung tâm thành phố, gia đình có thể chọn AEON Mall Lê Chân hoặc Vincom Plaza Imperia. Các trung tâm thương mại này có khu vui chơi trẻ em, rạp chiếu phim và nhiều lựa chọn ăn uống, giúp bố mẹ và trẻ vừa có thể vui chơi, mua sắm, vừa nghỉ ngơi trong không gian trong nhà.

Buổi tối, gia đình có thể tiếp tục khám phá ẩm thực Hải Phòng với ốc - món ăn nổi tiếng nhờ cách chế biến đa dạng như xào me, sốt trứng muối, bơ tỏi hoặc lẩu cua đồng nếu đi đông người. Phụ huynh nên ưu tiên chọn quán có không gian rộng, vị vừa, tránh quá cay.

Ốc Hải Phòng với đa dạng các món ăn, hấp dẫn thực khách. Ảnh: Ngọc Ánh

Ngày 3

Ngày cuối, kết thúc giải chạy VnExpress Marathon Hải Phòng 2025, gia đình có thể chọn đi Đồ Sơn để hít thở không khí biển, kết hợp tham quan khu du lịch Đồi Rồng với bãi tắm nhân tạo và công viên nước. Nếu muốn nhẹ nhàng hơn, Khu di tích Bạch Đằng Giang hoặc chùa Dư Hàng là những lựa chọn giúp chuyến đi thêm ý nghĩa.

Trước khi trở về, gia đình có thể mua bánh mì cay, bánh đa đỏ khô, pate Hải Phòng, ô mai, mực khô làm quà. Buổi chiều, cả nhà quay lại ga Hải Phòng, lên tàu "Hoa phượng đỏ" về Hà Nội. Với trẻ nhỏ, hành trình trở về trên tàu là khoảng thời gian nghỉ ngơi, ngắm cảnh, khép lại chuyến đi trọn vẹn mà không quá mệt.

Minh Ngọc