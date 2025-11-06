Du lịch Hà Nội thu 110.000 tỷ đồng trong 10 tháng

10 tháng đầu năm, Hà Nội đón 28,2 triệu lượt khách, đạt 91% mục tiêu năm, doanh thu ước đạt gần 110.000 tỷ đồng.

Ngành du lịch thủ đô đặt mục tiêu đón 31 triệu lượt khách trong năm 2025, trong đó có 7,5 triệu lượt quốc tế, tổng thu 130.000 tỷ đồng.

Theo thống kê của Sở Du lịch Hà Nội, 10 tháng đầu năm, tổng lượt khách đến thành phố ước đạt hơn 28,2 triệu lượt, cao hơn con số của cả năm 2024 (27,8 triệu lượt). Trong đó, khách quốc tế đạt gần 6,2 triệu lượt (đạt 82,6% kế hoạch năm). Tổng thu từ du lịch ước đạt gần 110.000 tỷ đồng, bằng 84,6% mục tiêu năm.

Các chuyên gia nhận định mục tiêu 31 triệu lượt khách là khả thi, dựa trên đà tăng trưởng và các dư địa hiện có. Số liệu của Sở Du lịch cho thấy, chỉ riêng hai tháng cuối năm 2024, Hà Nội đã đón hơn 4,7 triệu lượt khách. Nếu giữ vững tốc độ này, ngành du lịch chắc chắn cán đích.

"Mục tiêu 31 triệu lượt khách của Hà Nội tham vọng nhưng hoàn toàn khả thi", ông Phạm Hải Quỳnh, Viện trưởng Phát triển châu Á, đánh giá, dựa trên đà tăng trưởng 12% của toàn ngành 9 tháng đầu năm.

Khách nước ngoài trải nghiệm ở phố đường tàu Hà Nội tháng 9/2025. Ảnh: Hoàng Giang

Thế mạnh của Hà Nội

Dư địa lớn nhất của Hà Nội đến từ khả năng kết nối hàng không và hạ tầng lưu trú. Thành phố hiện có gần 4.000 cơ sở lưu trú với hơn 71.000 phòng.

"Công suất sử dụng phòng trung bình tháng 10 gần 60% cho thấy chúng ta vẫn còn dư địa để đón một lượng lớn khách", ông Quỳnh nhận định.

Lợi thế thủ đô giúp Hà Nội liên tục có thêm các đường bay thẳng quốc tế mới. Hãng Etihad Airways (UAE) vừa mở đường bay từ Abu Dhabi (ngày 2/11) với tần suất 6 chuyến mỗi tuần. Hãng Indigo (Ấn Độ) dự kiến khai thác đường bay New Delhi - Hà Nội vào tháng 12.

Sự xuất hiện của Etihad được kỳ vọng thu hút tệp khách chi tiêu cao từ Trung Đông. Theo Tổ chức Du lịch Thế giới, khách từ khối GCC (Các quốc gia vùng Vịnh) chi tiêu trên 82 tỷ USD khi du lịch, chỉ sau Trung Quốc, Mỹ và Đức.

Trong khi đó, đường bay mới của Indigo củng cố vị thế của Ấn Độ là thị trường nguồn quan trọng. 9 tháng đầu năm, Ấn Độ xếp thứ 6 trong 10 thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam, với hơn nửa triệu lượt.

Bên cạnh kết nối, hệ thống dịch vụ du lịch được đa dạng hóa với hơn 2.600 doanh nghiệp lữ hành đang hoạt động. Các sản phẩm mới liên tục ra mắt, đặc biệt là du lịch đêm, ẩm thực và du lịch cộng đồng.

Du khách đổ về phố cổ Hà Nội vui chơi ban đêm. Ảnh: Hoàng Giang

Các tour chuyên đề như "Ẩm thực Hà Nội", "Phố xưa & Phố mới", hay "Một ngày làm người Hà Nội xưa" thu hút nhiều du khách. Các tuyến phố đêm, ẩm thực cũng được quảng bá song song với biểu diễn nghệ thuật đường phố.

Các huyện ngoại thành cũng tham gia làm mới du lịch làng nghề, làng cổ. Các điểm đến như làng gốm Bát Tràng, làng lụa Vạn Phúc, làng nghề sơn mài, giấy dó được đưa vào tour, cho phép du khách trải nghiệm trực tiếp. Các tuyến khám phá nông nghiệp, du lịch đường làng - sông - đầm cũng được khai thác.

Hà Nội cũng mở rộng liên kết với các tỉnh lân cận như Ninh Bình, Hòa Bình, Bắc Ninh để hình thành các tour liên vùng (Hà Nội - Ninh Bình - Tam Cốc, Hà Nội - Hòa Bình suối khoáng), phối hợp trong quảng bá và trao đổi khách.

Ông Vũ Văn Tuyên, CEO Travelogy Việt Nam, cho biết Hà Nội "có thể hoàn thành xuất sắc" mục tiêu năm nhờ các đổi mới sản phẩm.

"Nhờ các liên kết và đổi mới sản phẩm, nhiều doanh nghiệp, trong đó có công ty tôi, đã mở rộng hợp tác, khai thác điểm mới, tối ưu chi phí và thu hút thêm du khách, đặc biệt vào dịp cuối năm", ông Tuyên nói.

Dù đạt kết quả tích cực, lãnh đạo Sở Du lịch Hà Nội nhìn nhận việc khai thác, phát huy giá trị tài nguyên du lịch còn chưa tương xứng tiềm năng.

Nhiều điểm đến văn hóa, di tích, làng nghề truyền thống còn thiếu sản phẩm có chiều sâu, trải nghiệm chưa phong phú, chất lượng dịch vụ chưa cao. Hạ tầng du lịch còn thiếu đồng bộ. Một số điểm trọng điểm như khu vực phố cổ - hồ Hoàn Kiếm, Văn Miếu - Quốc Tử Giám thiếu bãi đỗ xe và nhà vệ sinh đạt chuẩn. Biển chỉ dẫn thiếu hoặc không có thông tin đa ngôn ngữ.

Hầu hết doanh nghiệp du lịch có quy mô nhỏ và vừa, chưa có nhiều doanh nghiệp mang tầm khu vực. Hoạt động quảng bá, xúc tiến còn nhỏ lẻ, thiếu phối hợp để tạo chuỗi dịch vụ hoàn chỉnh.

Hướng tới đẳng cấp Bangkok, Hong Kong

Theo ông Phạm Hải Quỳnh, con số 31 triệu lượt khách năm nay phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ. Tuy nhiên, để hướng tới đẳng cấp thế giới, Hà Nội cần dịch chuyển trọng tâm từ "số lượng" sang "chất lượng" và "chi tiêu".

Sở Du lịch Hà Nội đặt mục tiêu năm 2026 đón 35,8 triệu lượt khách (tăng 6% so với 2025), trong đó có 8,6 triệu lượt quốc tế (tăng 10%).

So sánh với các thành phố hàng đầu khu vực như Bangkok, Hong Kong (đón 30-40 triệu lượt khách quốc tế mỗi năm), ông Quỳnh cho rằng mục tiêu dưới 10 triệu khách quốc tế của Hà Nội còn "khiêm tốn".

Để vươn tới đẳng cấp này, ông Quỳnh gợi ý Hà Nội cần các chiến lược đột phá.

Theo ông, thành phố cần tận dụng lợi thế trung tâm chính trị, văn hóa để phát triển du lịch MICE (Hội nghị, Khen thưởng, Hội thảo, Triển lãm) và golf, nhắm đến phân khúc khách chi tiêu cao gấp 2-3 lần khách đại trà. Song song đó, Hà Nội phải xây dựng các khu giải trí, mua sắm, ẩm thực 24/7 đẳng cấp quốc tế để phát triển kinh tế đêm, tăng doanh thu ngoài lưu trú. Biến di sản, phố cổ, và các khu vực ven sông thành không gian cho các sự kiện nghệ thuật, âm nhạc, và thiết kế mang tính quốc tế thường xuyên, không chỉ là lễ hội theo mùa.

Về kết nối, cần tăng cường đường bay thẳng tới các thị trường nguồn lớn như Bắc Mỹ, Tây Âu, Australia nhằm giảm thời gian, chi phí di chuyển. Để xây dựng thương hiệu điểm đến, thành phố phải quảng bá dựa trên sự độc đáo như "Thủ phủ Ẩm thực đường phố" hay "Điểm giao thoa Á - Âu", thay vì chung chung.

Các yếu tố nền tảng cũng cần được cải thiện triệt để, bao gồm đồng bộ chất lượng dịch vụ 5 sao ở mọi điểm chạm; quản lý chất lượng không khí, vệ sinh, giải quyết ùn tắc; và xây dựng hệ sinh thái du lịch số thống nhất (từ thông tin, hướng dẫn đa ngôn ngữ đến thanh toán không tiền mặt) để du khách có thể trải nghiệm thủ đô một cách tiện lợi và minh bạch nhất.

"Những chiến lược này đòi hỏi đầu tư lớn và phối hợp liên ngành, nhưng là con đường duy nhất để Hà Nội đạt được những con số khách quốc tế kỷ lục, khẳng định vị thế là thủ đô hút khách hàng đầu thế giới", ông Quỳnh kết luận.

Phương Anh