Du lịch Hà Nội năm 2025 đón lượng khách cao nhất lịch sử

Sau 11 tháng, Hà Nội đón 30,94 triệu lượt khách, đạt 99,8% mục tiêu so với cả năm và cao nhất trong lịch sử, vượt qua năm hoàng kim 2019.

Theo thống kê của Sở Du lịch Hà Nội hôm 26/11, tính riêng tháng 11, Hà Nội đón 2,5 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt hơn 851.000 lượt, lần lượt tăng 15% và 25% so với cùng kỳ 2024. Khách nội địa ước đạt 1,65 triệu lượt, tăng 10% so với năm ngoái. Tổng thu du lịch đạt 11,36 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 18%.

Ngành du lịch thủ đô đặt mục tiêu đón 31 triệu lượt khách năm 2025, trong đó có 7,5 triệu lượt quốc tế, tổng thu 130.000 tỷ đồng. Sau 11 tháng, Hà Nội về đích sớm khi gần như hoàn thành mục tiêu đón khách, với tổng lượng khách đạt 30,94 triệu lượt, đạt 99,8% mục tiêu đề ra và tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 120,6 nghìn tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2024 và đạt 93% mục tiêu năm.

Khách Tây trải nghiệm phố đường tàu tháng 10/2025. Ảnh: Hoàng Giang.

Với các số liệu thống kê phía trên, năm 2025, Hà Nội đón lượng khách cao nhất lịch sử, vượt con số 29 triệu lượt khách của năm hoàng kim 2019.

Theo Viện trưởng Phát triển Du lịch châu Á Phạm Hải Quỳnh, kết quả đón khách của Hà Nội năm nay "thành công đáng kể và ấn tượng", thể hiện sự phục hồi mạnh mẽ và phát triển bền vững của du lịch thủ đô sau dịch.

Sự kiện A80 năm nay cũng là lý do chính giúp ngành du lịch thủ đô tăng trưởng vượt bậc. Trong bốn ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh 2/9, Hà Nội đón gần 2,5 triệu khách, tăng gấp ba lần cùng kỳ năm ngoái. Tổng doanh thu đạt 4.500 tỷ đồng. Số liệu từ các công ty lữ hành cho thấy, hiệu ứng 80 năm Quốc khánh đã khiến khách du lịch đổ đến Hà Nội hoặc chọn các tour có Hà Nội trong lịch trình để xem diễu binh.

Để tiếp tục thu hút khách du lịch tháng 12, thành phố có nhiều hoạt động quảng bá quy mô lớn như Liên hoan Ẩm thực và Du lịch Làng nghề, Phố nghề Hà Nội 2025 cũng như kết hợp các xã xây dựng sản phẩm du lịch đêm, du lịch golf và du lịch cộng đồng gắn với trải nghiệm thực tế.

"Hà Nội không chỉ phục hồi mà còn đang vượt qua mức trước dịch, là tín hiệu tích cực", ông Quỳnh nói. Đại diện của Viện Phát triển Du lịch châu Á dự đoán hết năm, Hà Nội có thể đón 32-33 triệu lượt khách.

Tuy nhiên, nếu tính riêng về lượng khách quốc tế đến, Hà Nội không có sự thay đổi rõ rệt trước và sau dịch. Năm 2019, Hà Nội đón hơn 7 triệu lượt khách quốc tế, chiếm 24% tổng lượng khách. Năm 2025, Hà Nội đặt mục tiêu đón 7,5 triệu lượt khách quốc tế, chiếm tỷ lệ tương tự trong tổng 31 triệu lượt khách. Điều này cũng đặt ra thách thức cho ngành du lịch thủ đô trong việc tăng sức cạnh tranh toàn cầu.

Phương Anh