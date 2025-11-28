Du lịch góp phần thúc đẩy dịch vụ căn hộ lưu trú Long Xuyên

An GiangLượng du khách tới An Giang vượt 21 triệu lượt góp phần thúc đẩy nhu cầu lưu trú và trải nghiệm, trong đó khu vực Long Xuyên hưởng lợi nhờ hạ tầng ngày càng hoàn thiện.

Tọa lạc ven sông Hậu tại phường Long Xuyên, khu đô thị Mekong District do N.H.O phát triển đáp ứng nhu cầu dịch vụ - lưu trú ngày càng lớn của khu vực. Dự án rộng 18 ha, sở hữu hơn 650 m tiếp giáp sông, được quy hoạch với trục thương mại và các loại hình cửa hàng phục vụ khách du lịch lẫn cư dân thành phố.

Đại diện chủ đầu tư cho biết định hướng của dự án là tạo ra không gian sinh hoạt và kinh doanh mang yếu tố bản địa, đồng thời đáp ứng tiêu chuẩn tiện ích đô thị hiện đại.

Phối cảnh khu đô thị Mekong District tiếp giáp sông Hậu. Ảnh: N.H.O

Xu hướng phát triển dịch vụ tại Long Xuyên rõ rệt hơn khi An Giang ghi nhận lượng du khách tăng. Đến hết tháng 10, tỉnh đón hơn 21,3 triệu lượt khách, tăng 21,7% so với cùng kỳ và vượt kế hoạch năm; trong đó hơn 1,38 triệu lượt khách quốc tế, tăng 65,7%. Du lịch tâm linh, sinh thái và biển đảo tiếp tục là lợi thế của địa phương với nhiều điểm đến như núi Sam, miếu Bà Chúa Xứ, chùa Hang - Hòn Phụ Tử, rừng tràm Trà Sư, làng Chăm Châu Giang, Hà Tiên, Phú Quốc, Hòn Sơn và Nam Du...

Châu Đốc, trung tâm du lịch tâm linh của tỉnh với lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam, được UNESCO công nhận di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, tiếp tục là điểm nhấn thu hút du khách. Tuy nhiên, địa hình đồi núi của Châu Đốc còn hạn chế vì chỉ có hệ thống khách sạn nhỏ và homestay bản địa, thiếu các quần thể tiện ích lớn. Điều này khiến khu vực chưa đáp ứng đủ nhu cầu nghỉ ngơi sau hành trình tham quan, đặc biệt là các dịch vụ lưu trú rộng rãi, ẩm thực và chăm sóc sức khỏe.

Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam 2025thu hút hàng triệu du khách. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang

Cách Châu Đốc khoảng 50 km và nằm trên trục kết nối từ các đô thị lớn, Long Xuyên có nhiều điều kiện trở thành điểm dừng chân trong hành trình tham quan của du khách. Trước sáp nhập, đây là đô thị loại I lâu đời của An Giang, hội tụ hạ tầng giao thông, tiện ích và dịch vụ hoàn chỉnh, cùng nền tảng giáo dục - y tế nổi bật (Đại học An Giang, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang).

"Với địa hình bằng phẳng, diện tích tương đương Châu Đốc nhưng cấu trúc đô thị hiện đại hơn, Long Xuyên là điểm đến thuận tiện để du khách có thể trải nghiệm miền Tây bên cạnh các điểm đến tâm linh", đại diện N.H.O chia sẻ thêm.

Shophouse Mekong District, mô hình thương phố tối ưu cho khai thác dòng tiền dịch vụ. Ảnh: N.H.O

Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của Mekong District góp phần mở rộng nguồn cung thương mại - lưu trú cho Long Xuyên. Đại diện N.H.O cho biết, dự án không chỉ là khu an cư mà còn là điểm gặp gỡ văn hóa và trải nghiệm, phục vụ cả cư dân lẫn dòng khách du lịch lớn.

Mô hình shophouse ven sông hướng đến phát triển các dịch vụ lưu trú, mua sắm, ẩm thực và giải trí, phù hợp với nhu cầu của nhóm khách hành hương đến An Giang mỗi năm. Đây cũng là một trong những khu dân cư có diện tích lớn hiếm hoi bên bờ sông Hậu, tạo lợi thế trong việc hình thành trục thương mại quy mô.

Song Anh