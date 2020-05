Du lịch giảm giá sâu để hút khách

Hàng loạt doanh nghiệp giảm giá dịch vụ xuống thấp để lôi kéo du khách quay lại sau Covid-19, với tiêu chí an toàn và đảm bảo chất lượng.

Ông Lại Minh Duy, Giám Đốc TST Tourist, khẳng định "An toàn cho du khách là ưu tiên hàng đầu trong thời điểm hiện nay". Đó là lý do công ty mở buổi tập huấn về các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 để nhân viên nắm rõ và tuân thủ các biện pháp an toàn khi phục vụ du khách.

Cũng theo ông Duy, chương trình du lịch hiện nay được xây dựng, thiết kế khác trước. Đường tour thiên về trải nghiệm và nghỉ dưỡng với không gian thoáng mở nên các resort sẽ được khách ưu tiên hơn so với khách sạn.

Vietravel cũng đang tập trung nguồn lực, xây dựng hệ thống sản phẩm phù hợp và nâng cao năng lực phục vụ du khách. Ông Trần Đoàn Thế Duy, Phó Tổng Giám đốc Vietravel cho biết, bộ sản phẩm tour mới được công ty xây dựng theo 3 tiêu chí, gồm điểm đến an toàn, dịch vụ an toàn và đội ngũ nhân viên được tập huấn an toàn.

Du khách trong nước tìm hiểu mua tour nội địa tại Vietravel vào sáng 13/5. Sau Covid-19, nhiều hãng lữ hành tập trung vào nguồn khách nội địa với giá tour giảm sâu. Ảnh: Nguyễn Nam.

"Điểm đến an toàn là những điểm đến chưa ghi nhận có ca nhiễm bệnh hoặc đã đủ điều kiện công bố hết dịch; hệ thống dịch vụ như nhà hàng, khách sạn, phương tiện vận chuyển... được sử dụng đều áp dụng các biện pháp an toàn theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Ngoài ra, đội ngũ nhân sự phục vụ đều được trang bị kiến thức về cách phòng chống dịch và cập nhật thông tin liên tục để hỗ trợ cho khách hàng", ông Duy nói. Theo ông, dù dịch bệnh đã tạm lắng, nhịp sống của mọi người đang trở lại bình thường nhưng khi tổ chức tour, đơn vị vẫn duy trì việc giãn cách.

"Trên xe, tại nhà hàng, khách sạn, điểm tham quan... chúng tôi bố trí chỗ ngồi của du khách có một khoảng cách nhất định, để gia tăng mức độ an toàn. Ngoài ra, du khách sẽ được cấp nước rửa tay, khẩu trang miễn phí để tự chăm sóc, bảo vệ cho bản thân mình", ông Duy nói thêm.

Để thúc đẩy, kích cầu du lịch đồng thời hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam" của Bộ VHTTDL, Vietravel giới thiệu gói kích cầu giảm giá lên đến 60%. Một số đường tour khởi hành chủ nhật hàng tuần tiêu biểu như Mỹ Tho - phim trường Mê Kông, giá còn từ 299.000 đồng; Vũng Tàu - nhà úp ngược - bến thuyền Marina, giá còn 599.000 đồng; tour Ninh Chữ - Vịnh Vĩnh Hy - Cổ Thạch Tự, tham quan vườn nho và làng nghề gốm Bàu Trúc (2 ngày 2 đêm, khởi hành thứ 6 hàng tuần) giá còn 999.000 đồng; Đắk Nông - DamBri - hồ Tà Đùng (2 ngày), giá còn từ 999.000 đồng...

Nhiều doanh nghiệp khác cũng lên chương trình giảm giá để hút khách quay lại. BenThanh Tourist công bố chương trình free & easy tour Bà Nà – Hội An (3 ngày 2 đêm), giá từ 3,79 triệu đồng; tour Đà Nẵng (3 ngày 2 đêm), giá từ 2,99 triệu đồng...

"Tất cả các tour trên đều khởi hành từ TP HCM và Hà Nội, bao gồm các bữa ăn sáng buffet tiêu chuẩn 4 - 5 sao và miễn phí dịch vụ xe đón từ sân bay Đà Nẵng đến khách sạn, resort lưu trú", bà Tạ Thị Cẩm Vinh, đại diện công ty, nói.

Công ty du lịch Saco tại TP HCM cũng giới thiệu combo 3 ngày 2 đêm đi Phú Quốc với giá từ 1,099 triệu đồng đến 4,699 triệu đồng/khách. Thời gian đặt phòng đến 31/5 và lưu trú từ 1/6 – 30/11, tùy theo dịch vụ. "Chúng tôi cũng đang giảm 40% giá đối với dịch vụ vận chuyển dành cho các đối tác", ông Nguyễn Ngọc Tấn, Tổng Giám đốc Saco, cho hay.

Tại Nha Trang, Công ty Sao Mai Thế Kỷ cũng sẽ đi vào hoạt động trở lại vào đầu tháng 6 và giảm 15 – 25% giá dịch vụ đối với khách lẻ, áp dụng trong 3 tháng 6, 7, 8. Cụ thể, dịch vụ hồ bơi, bùn khoáng nóng sẽ giảm 25%; dịch vụ bùn đặc biệt thảo dược giảm 20%; dịch vụ Núi spa giảm 15% cho khách trong tháng 7, 8.

Tại Hà Nội, Công ty du lịch AZA travel cũng tung gói combo giảm giá tới 70%. Các gói combo bao gồm vé máy bay khứ hồi đã bao gồm thuế phí và 3 ngày 2 đêm tại khách sạn 3-5 sao giá chỉ từ 1.590 triệu đồng/người, khởi hành từ ngày 10/5 - 31/12/2020. Ngoài chương trình combo vé máy bay và khách sạn, AZA travel cũng đang triển khai bán các voucher nghỉ dưỡng khuyến mại tới 50% của các thương hiệu nghỉ dưỡng trong nước...

Quảng Ninh miễn phí vé tham quan vịnh Hạ Long trong tháng 5 và các ngày nghỉ lễ trong tháng 6, 7. Các ngày bình thường trong hai tháng này sẽ áp dụng vé mua 1 tặng 1. Ảnh: P.H.

"Chúng tôi đang có các chương trình tour trọn gói giá khuyến mại 40% tới các điểm du lịch nổi tiếng Việt Nam và chùm tour chuyên đề mùa lúa chín khởi hành trong tháng 5 tới làng cổ Đường Lâm, Ninh Bình, Mai Châu, Pù Luông", ông Nguyễn Tiến Đạt, Tổng Giám đốc AZA travel, nói.

Với các cơ sở lưu trú, hệ thống Vinpearl cũng tung gói ưu đãi trực tuyến lên đến 50%. Từ nay đến 31/5, du khách đặt phòng trực tiếp trên website Vinpearl sẽ nhận được các đặc quyền như đặt 2 đêm trả tiền 1 đêm; mua 3 trả tiền 2; đặt 4 giảm 50% tổng chi phí...

Tại Quảng Ninh, Aclass công bố voucher nghỉ đêm trên du thuyền 5 sao với giá còn 2,790 triệu đồng/khách (giá gốc 7,515 triệu đồng). Chương trình áp dụng đối với khách mua voucher đến hết ngày 31/5 và được sử dụng đến ngày 31/12/2020.

Để các hãng lữ hành có giá giảm sâu, các địa phương cần chung tay góp sức trong việc vận động cơ sở dịch vụ tham gia. Ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị đang kêu gọi các cơ sở lưu trú, dịch vụ giảm giá tối thiểu 20%; khuyến khích thêm các hình thức khuyến mãi khác có giá trị như ở 3 đêm trả 2 đêm; tặng voucher dịch vụ ăn uống, spa... Trước đó, một số khách sạn trên địa bàn như Laguna Lang Co, Anna Mandara Thuận An, Alba Thanh Tân cũng giảm 30% đến tháng 6.

Nguyễn Nam