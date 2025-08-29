Du lịch đêm Cần Thơ hút khách với phố đi bộ, lễ hội

Các mô hình du lịch đêm tại Cần Thơ như phố đi bộ, chợ ẩm thực, sự kiện sông nước đang kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu và quảng bá hình ảnh thành phố.

Du lịch đêm đang trở thành xu hướng phát triển tại nhiều đô thị lớn. Bangkok nổi tiếng với những khu ẩm thực, còn TP HCM đi đầu với hình thức chợ đêm. Tại Cần Thơ, chính quyền địa phương xác định đây là một hướng đi quan trọng nhằm khai thác thế mạnh sông nước và đời sống văn hóa đặc trưng.

Bến Ninh Kiều về đêm. Ảnh: Vũ Khánh

Tháng 5 vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ công bố báo cáo sơ kết Đề án "Một số mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm", cho thấy nhiều hoạt động thí điểm đã mang lại tín hiệu tích cực, mở ra cơ hội gia tăng sức hút cho thành phố.

Nổi bật nhất trong số đó là phố đi bộ Ninh Kiều, không gian tổ chức các sự kiện văn hóa, du lịch và biểu diễn nghệ thuật đường phố. Chỉ riêng các chương trình ca múa nhạc cuối tuần tại bến Ninh Kiều đã thu hút trung bình hơn 1.100 lượt khách mỗi tối, theo thống kê của Trung tâm phát triển du lịch tỉnh.

Bên cạnh đó, phố đi bộ - chợ đêm Ninh Kiều trên đường Hai Bà Trưng kết hợp ẩm thực, nghệ thuật và thương mại, tạo nên không khí sôi động ven sông Hậu. Những điểm đến này dần trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân địa phương và du khách khi đến Cần Thơ.

Ngoài phố đi bộ Ninh Kiều, thành phố còn đưa vào hoạt động nhiều không gian mới phục vụ du khách về đêm. Tuyến đường Lê Bình hiện có hơn 100 cơ sở kinh doanh, từ quán cà phê, cửa hàng lưu niệm đến dịch vụ giải trí.

Khu ẩm thực Hồ Xáng Thổi quy tụ hơn 50 hộ kinh doanh món ăn đặc trưng Nam Bộ, trở thành điểm dừng chân quen thuộc cho du khách. Trong khi đó, tuyến dịch vụ quanh hồ Búng Xáng dài 1,7 km với 60 cơ sở ăn uống mở cửa suốt đêm, tạo thêm lựa chọn đa dạng cho khách trải nghiệm ẩm thực miền Tây.

VPBank VnExpress Marathon Midnight 2025 thu hút 12.000 runner. Ảnh: VnExpress Marathon

Với sự bùng nổ của du lịch kết hợp thể thao hiện nay, các giải chạy đang ngày càng đóng góp nhiều hơn cho kinh tế đêm của các thành phố, điều đã được chỉ rõ trong Đề án phát triển kinh tế đêm tại quận 1, TP HCM, do Viện Nghiên cứu Phát triển TP HCM (HIDS) thực hiện.

Trên thế giới, nhiều thành phố đã khai thác thành công mô hình này. Singapore tổ chức giải chạy Sundown Marathon, từng thu hút tới 30.000 người tham dự, trong khi Na Uy duy trì Polar Night Halfmarathon với khoảng 2.000 vận động viên mỗi năm, gần một nửa đến từ nước ngoài.

Ở Việt Nam, TP HCM đã biến đường phố trung tâm thành lễ hội thể thao về đêm với các giải như HCMC Night Run Eximbank hay VPBank VnExpress Marathon Midnight, thu hút hàng chục nghìn người tham gia. Những sự kiện này vừa là sản phẩm du lịch đặc sắc, vừa góp phần thúc đẩy tiêu dùng dịch vụ.

Với lợi thế cảnh quan ven sông, phố đi bộ, chợ đêm và các sự kiện văn hóa đã hình thành, Cần Thơ được đánh giá có nhiều điều kiện để phát triển du lịch đêm. Sắp tới, sự kiện VnExpress Marathon Cần Thơ 2025 diễn ra ngày 14/9 với các cự ly từ 5km đến 42 km, dự kiến thu hút 9.000 VĐV trong và ngoài nước.

Cung đường qua bến Ninh Kiều, cầu Cần Thơ và các tuyến phố ven sông hứa hẹn biến thành phố trở thành lễ hội thể thao - văn hóa suốt cả ngày lẫn đêm, qua đó góp phần làm phong phú thêm sản phẩm du lịch và gia tăng sức hút cho Cần Thơ.

Hải Long