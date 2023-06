Du lịch Đà Nẵng tăng nhẹ dịp lễ hội pháo hoa

Đà NẵngDoanh số bán tour, dịch vụ lẻ du lịch từ các công ty lữ hành được ghi nhận khá tốt trong dịp lễ hội bắn pháo hoa năm nay.

Sau ba năm ngừng tổ chức vì đại dịch Covid-19, Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng trở lại vào năm nay, kéo dài từ 2/6-8/7. Sự kiện sẽ có sự tham gia từ 8 đội thi với lịch trình thi đấu: Đội Đà Nẵng - Việt Nam so tài đêm khai mạc với Phần Lan; Canada - Pháp (10/6), Italy - Australia (17/6), Ba Lan - Anh (24/6) và trận chung kết diễn ra tối 8/7.

Khảo sát từ các công ty lữ hành cho thấy doanh số bán tour, dịch vụ lẻ không bùng nổ như mọi năm nhưng "ở mức chấp nhận được". Trong lần gần nhất lễ hội tổ chức (năm 2019), công ty Du lịch Việt ghi nhận doanh thu khoảng 4 tỷ đồng. Năm nay, doanh thu chỉ khoảng 1 tỷ đồng.

Tương tự, công ty Top One Travel - đơn vị chuyên bán combo du lịch - cũng đánh giá lượng khách chỉ ở mức "hợp lý" và không bùng nổ. So với giai đoạn cuối tháng 5, lượng khách đặt dịch vụ tại công ty tăng khoảng 35%. Công ty Best Price cùng chung nhận xét và nói thêm hiện vẫn có những khách đặt dịch vụ giờ chót.

Về công suất phòng khách sạn, khảo sát sơ bộ từ Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng chỉ ra các khách sạn khu vực trung tâm có tỷ lệ lấp phòng khoảng 50-60%. Các khách sạn khu vực biển có tỷ lệ khoảng 70%. Dữ liệu từ Mustgo - đối tác của hơn 500 khách sạn tại Đà Nẵng - cho thấy công suất trung bình đạt khoảng 70%.

View của một khách sạn có tầm nhìn ra sông Hàn, Đà Nẵng. Ảnh: Wink

Nhìn chung, các công ty lữ hành đánh giá công suất phòng tại Đà Nẵng dịp lễ hội tương đối ổn dù không áp dụng chính sách giảm giá. Bà Hoàng Tuyết, Giám đốc Top One Travel, cho biết các khách sạn ở Đà Nẵng tăng giá khoảng 30% trong dịp này. Một số khách sạn phân khúc 4, 5 sao đang được quan tâm nhiều và ghi nhận công suất tốt như Maximilan (4 sao), Hai An Beach (4 sao), Nalod (5 sao), Golden Bay (5 sao).

Giá phụ thu trong những ngày lễ hội diễn ra dao động từ 200.000-400.000 đồng, đặc biệt là những khách sạn nằm ở tuyến đường ven biển như Võ Nguyên Giáp, Bạch Đằng, Nguyễn Tất Thành hay những khách sạn trong trung tâm có view ngắm pháo hoa đẹp.

Về việc lượng khách không thực sự bùng nổ dịp này, công ty lữ hành cho rằng do giá vé máy bay cao. Theo bà Tuyết, giá vé máy bay đi Đà Nẵng cao hơn so với mặt bằng chung dịp hè và cả giai đoạn cuối tháng 5, chỉ thấp hơn một chút so với dịp Tết. Trung bình, giá vé máy bay khứ hồi từ Hà Nội đang dao động khoảng 4-6 triệu đồng, tùy hãng và giờ bay.

Ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing của Best Price, nhận xét giá vé máy bay dịp lễ hội pháo hoa cao hơn cùng kỳ mọi năm khoảng 30-50%. Do đó, giá tour cũng cao hơn khoảng 10-15%. Ông Tú cũng nhận định khách đang có xu hướng chốt tour, dịch vụ lẻ giờ chót để chờ giảm giá.

Theo đại diện một đơn vị lữ hành tại TP HCM, giá tour cao hơn khiến sức mua chậm. Trong thời gian tới, một số công ty có thể "cắt lãi" để bán hết series vé máy bay đã mua trước.

Màn trình diễn pháo hoa giành giải nhất của đội Phần Lan năm 2019. Ảnh: Nguyễn Đông

Các khu du lịch tại Đà Nẵng hiện đưa ra mức giá bình ổn. Giá vé tham quan khu du lịch Bà Nà Hills giữ nguyên 900.000 đồng với người lớn và 750.000 đồng với trẻ em. Công viên Suối khoáng nóng Núi Thần Tài Đà Nẵng có mức giá 350.000 - 980.000 đồng cho từng gói sản phẩm.

Trả lời VnExpress, đại diện Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết đã chủ động triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ, thái độ, tác phong, kỹ năng phục vụ chuyên nghiệp tại các cơ sở kinh doanh du lịch.

Cụ thể, Sở Du lịch kiểm tra thực tế tại các doanh nghiệp du lịch trong tháng 6, 7 để đảm bảo chất lượng hệ thống cơ sở lưu trú; yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch nghiêm túc thực hiện quy định về giá dịch vụ; chỉ đạo ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đảm bảo an toàn cho khách tắm biển; bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch.

Ở các đêm thi pháo hoa năm nay, mỗi đội có 20 phút trình diễn theo chủ đề từng đêm do ban tổ chức thống nhất gồm: Hoà bình cho nhân loại, Tình yêu không biên giới, Chinh phục những giấc mơ, Vũ điệu của thiên nhiên và Thế giới không khoảng cách. Bên cạnh những màn pháo hoa, du khách đến Đà Nẵng còn có cơ hội thưởng thức chương trình nghệ thuật với các nghệ sĩ nổi tiếng.

Tú Nguyễn