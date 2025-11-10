Du lịch Đà Nẵng, Huế, Lâm Đồng tăng trưởng mạnh dù mưa bão

Ảnh hưởng mưa bão liên tiếp khiến lượng khách giảm so với tháng 9 nhưng Đà Nẵng, Huế và Lâm Đồng vẫn ghi nhận doanh thu và lượt khách tháng 10 tăng 20-65% so với cùng kỳ 2024.

Số liệu thống kê từ ba địa phương công bố đầu tháng 11 cho thấy các chỉ số du lịch vẫn duy trì ở mức cao, bất chấp bối cảnh thời tiết bất lợi.

Thống kê thành phố Đà Nẵng ghi nhận tổng khách lưu trú tháng 10 ước đạt 1,3 triệu lượt, giảm 2,1% so với tháng 9, nhưng tăng 26% so với cùng kỳ 2024. Trong đó, khách quốc tế đạt 614.000 lượt, tăng 28% so với cùng kỳ.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tháng 10 ước đạt hơn 4.000 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ. Theo đánh giá, dù mưa bão gây sạt lở ảnh hưởng một phần đến tham quan, các sự kiện như lễ hội bia GBA, Oktoberfest, Hội chợ Quốc tế Thương mại Du lịch Đầu tư (EWEC) cùng với việc mở thêm các đường bay quốc tế mới (đến Singapore, Kuala Lumpur, Thâm Quyến) đã góp phần thu hút khách, đặc biệt là phân khúc MICE và du lịch cưới.

Khách tham quan phố cổ Hội An trong đợt lũ lịch sử cuối tháng 10/2025. Ảnh: Nguyễn Đông

Tại TP Huế, lượng khách giảm 1% so với tháng 9. Tuy nhiên, so với cùng kỳ 2024, lượng khách vẫn tăng 65%.

Tính chung 10 tháng, tỉnh đón gần 5,4 triệu lượt khách (tăng 66%) và 1,5 triệu khách quốc tế. Doanh thu du lịch ước đạt 10.700 tỷ đồng, tăng 60%.

Bà Trần Thị Hoài Trâm, Giám đốc Sở Du lịch TP Huế, cho biết ngành du lịch đối mặt nhiều thách thức sau bão lũ, đặc biệt là hư hại hạ tầng.

"Doanh nghiệp du lịch ở Huế chủ yếu là nhỏ và siêu nhỏ, trong khi chi phí sửa chữa, phục hồi rất lớn, có thể vượt quá khả năng tài chính của họ", bà Trâm nói.

Theo bà Trâm, ngành du lịch đang tập trung các giải pháp đồng bộ, ưu tiên xử lý môi trường, khắc phục hạ tầng và hỗ trợ doanh nghiệp để chuẩn bị cho mùa cao điểm khách quốc tế cuối năm.

Khách nước ngoài thăm Đại nội Huế cuối tháng 10/2025, sau khi nước rút khỏi Kinh thành Huế. Ảnh: Võ Thạnh

Lâm Đồng là địa phương ghi nhận tăng trưởng ở cả hai chỉ số. Tỉnh ước đón gần 1,9 triệu lượt khách trong tháng 10, tăng 1,2% so với tháng trước và tăng 40% so với cùng kỳ 2024.

Doanh thu du lịch tháng 10 ước đạt trên 5.000 tỷ đồng, tăng 5% so với tháng trước và 44% so với cùng kỳ. Lũy kế 10 tháng, tổng doanh thu du lịch ước đạt hơn 45.000 tỷ đồng (tăng 21%), khách quốc tế ước đạt gần 1 triệu lượt. Kết quả này đạt được dù mưa bão cuối tháng cũng gây gián đoạn giao thông trên nhiều tuyến đường huyết mạch của tỉnh.

Sự tăng trưởng của ba địa phương trên diễn ra trong bối cảnh du lịch cả nước tiếp tục khởi sắc. Cục Thống kê cho biết Việt Nam đón hơn 1,73 triệu lượt khách quốc tế trong tháng 10, tăng 22% so với cùng kỳ 2024. Tính chung 10 tháng, cả nước đón 17,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 22%.

Phương Anh - Võ Thạnh