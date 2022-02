Du lịch cộng đồng ở cồn Sơn giữa sông Hậu

Cần ThơCồn Sơn rộng hơn 74 ha, nằm giữa sông Hậu, có nhiều hoạt động du lịch cộng đồng.

7 năm trước, tận dụng lợi thế khí hậu mát mẻ, trong lành, hoang sơ, môi trường sông nước không ô nhiễm, gần chục hộ dân cồn Sơn (phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thuỷ) liên kết, xây dựng mô hình du lịch cộng đồng. Các sản phẩm trải nghiệm gồm có: tát ao bắt cá, bơi xuồng, nuôi cá trên bè giữa sông Hậu, làm bánh dân gian, vào vườn trái cây và ẩm thực miệt vườn, nghe đàn ca tài tử, làm bánh xèo... sau này có thêm biểu diễn cá lóc bay, cá tai tượng ăn cơm bằng muỗng...

Du khách tham quan cồn Sơn muốn thưởng thức, trải nghiệm hoạt động nào chỉ cần báo trước, các hộ sẽ chuẩn bị sẵn, đến giờ sẽ mang ra phục vụ.

Du khách đến cồn Sơn dịp Tết 2022. Ảnh: Cửu Long

Bà Nguyễn Thị Bé Bảy, cư dân cồn Sơn, từng là Phó phòng Văn hoá Thông tin quận Bình Thuỷ, người khởi xướng mô hình du lịch này, cho biết lúc đó một số hộ dân trên cồn đã tự cất tum, chòi, buôn bán thực phẩm, trái cây... theo kiểu đơn lẻ để phục vụ khách. Nhận thấy nếu để tình trạng này kéo dài dễ dẫn đến trùng lặp sản phẩm, dịch vụ, gây nhàm chán, bà Bảy đứng ra tư vấn, kết nối các nông dân làm du lịch theo chuỗi liên kết.

"Tôi lấy mô hình '36 phố phường của Hà Nội' làm định hướng phát triển theo đặc trưng, thế mạnh của từng hộ trong chuỗi liên kết để phục vụ du khách", bà Bảy nói.

Giữa năm 2015, bà Bảy mang mô hình du lịch của nông dân cồn Sơn giới thiệu với Hiệp hội Du lịch và CLB lữ hành Cần Thơ. Các tour tuyến lữ hành về Cần Thơ, dọc sông Mekong có thêm điểm đến với nhiều sản phẩm mới trải nghiệm. Cuối năm 2016 có thêm 10 hộ vào chuỗi liên kết, năm 2017 là 23 hộ. Hiện nay, làng du lịch cộng đồng cồn Sơn có gần 40 hộ phục vụ du lịch. Các hộ còn lại là những nhà cung cấp rau sạch, trái cây an toàn, cá tôm nuôi sinh thái hoặc đánh bắt tự nhiên... Các nông dân còn được đào tạo tiếng Anh để giới thiệu cồn Sơn với du khách.

Phục vụ đờn ca tài tử cho du khách đến cồn Sơn. Ảnh: Cửu Long

Giữa năm 2019, ông Joe Lewis (người có tổng tài sản ước tính 5,2 tỷ USD, chủ CLB bóng đá Anh, Tottenham Hotspur) đưa du thuyền 60 triệu USD đến Cần Thơ vui chơi, neo đậu trên sông Hậu. Ông cùng đoàn tuỳ tùng đến trải nghiệm làm bánh dân gian, thưởng thức các đặc sản của người dân nơi đây.

Trước khi Covid-19 bùng phát, mỗi ngày chuỗi liên kết du lịch cộng đồng cồn Sơn tiếp đón 600-1.000 khách do các hãng lữ hành đưa đến. Bình quân mỗi hộ tham gia liên kết có thu nhập 40-45 triệu đồng mỗi tháng, gấp 3 lần so với làm đơn lẻ trước đây. "Khi hết giãn cách, hoạt động sản xuất kinh doanh phục hồi, các chương trình du lịch cả nước được kích cầu, các hãng lữ hành kết nối lại, khách đến cồn Sơn dần tăng lên, hiện bằng 70-80 % so với lúc chưa có dịch", bà Bảy nói.

Nữ hướng dẫn viên cồn Sơn (áo tím) giới thiệu với du khách về nhà 3 gian Nam Bộ. Ảnh: Cửu Long

Bà Lê Đình Minh Thy, Giám đốc Vietravel Cần Thơ và khu vực Tây Nam Bộ, cho biết cồn Sơn luôn là điểm đến của các tour miền Tây. "Trước khi phục vụ khách, chúng tôi đã nhiều lần khảo sát tại cồn Sơn, góp ý với các hộ dân trong chuỗi liên kết để có điều chỉnh về sản phẩm từ khâu đón tiếp khách, xây dựng thực đơn, cung đường, điểm đến cho hành trình", bà Thy nói và cho biết ba năm qua, hầu hết khách từ TP HCM, miền Bắc, Trung đến Cần Thơ đều không bỏ qua cồn Sơn.

Cửu Long