Du lịch chữa lành của nữ khách U50

Lisa VanderVeen, sống tại Mỹ, suy sụp khi bị chồng bỏ nhưng những chuyến du lịch một mình đã giúp cô tìm lại niềm vui cuộc sống.

Lisa VanderVeen, nhân viên quản trị trường học, tác giả tự do, bất ngờ bị chồng bỏ vào một buổi tối thứ 6 sau 20 năm chung sống với lý do "buồn, muốn ly hôn". Một ngày sau khi anh rời đi, cô khóc nức nở trên ghế sofa ở nhà bạn tới nỗi thở không nổi. Khi ấy, người bạn xoa lưng an ủi và hỏi cô muốn chương tiếp theo cuộc đời như thế nào?

Lisa còn chẳng biết mình thích thể loại nhạc nào, chưa nói đến việc viết lại cuộc đời. Trong nhiều năm, cô đã sống theo sở thích của con gái hoặc chồng, từ bỏ thú vui bản thân để làm tròn trách nhiệm người vợ, người mẹ. Khi ly hôn, cô mất đi người đồng hành dạy con và thấy lộ trình tương lai dày công vun đắp sụp đổ.

"Tôi không biết, chắc là đi du lịch", cô nói nhưng thực tế còn chưa bao giờ đi du lịch một mình. Ở tuổi gần 50, Lisa tự hỏi mình có thực sự đủ can đảm làm điều đó không.

Lisa tại Bruges, Bỉ. Ảnh: Lisa VanderVeen

Cuộc ly hôn diễn ra cùng lúc với ba dấu mốc trong đời Lisa, bao gồm thất nghiệp, con gái vào học nội trú khiến căn nhà trở nên trống trải và bản thân Lisa bước sang tuổi 50.

Khi lễ Tạ ơn gần tới, Lisa sẽ có hơn 5 ngày ở nhà một mình vì chồng cũ sẽ đưa con gái đi chơi. Với đôi tay run rẩy, cô đặt vé máy bay tới Bỉ - nơi đáp ứng đủ tiêu chí gồm thời gian bay dưới 8 giờ, giá vé dưới 700 USD và là nơi chưa từng tới.

Tại Brussels, Lisa lang thang trên những con phố lát đá cuội được trang hoàng bằng cây xanh và đèn Giáng sinh, ngắm nhóm công nhân dựng một cây thông khổng lồ tại quảng trường La Grand-Place. Cô thưởng thức chocolate béo ngậy ở những cửa hàng thủ công và khoai tây chiên mặn tại các quầy hàng với cửa sổ nhìn ra đường phố. Lisa còn có một chuyến đi trong ngày đến Bruges, tham gia tour đi bộ tự túc dọc theo những con kênh. Những phút giây lang thang đã phủ tấm màn hạnh phúc lên nỗi buồn của kỳ nghỉ lễ cô đơn.

Lễ Tạ ơn năm sau, Lisa tiếp tục chuyến phiêu lưu mới với tiêu chí tương tự và điểm cô lựa chọn là Bồ Đào Nha. Tại đây, cô thử món cá tuyết muối mặn trộn với khoai tây nghiền; bánh tart béo ngậy và ginjinha - loại rượu mùi anh đào chua ngâm quế. Cô đi tàu đến Cung điện và tới Porto để tìm hiểu về cách làm rượu vang port. Kinh nghiệm du lịch của Lisa được nâng cao theo mỗi chuyến đi.

Du lịch khiến Lisa tự tin hơn. Cô bắt đầu đến những nơi xa như Kathmandu, Nepal để tham dự hội thảo sáng tạo. Giữa những vòng cúc vạn thọ và chuỗi hạt cầu nguyện, cô đã gặp những người bạn mới. Họ cùng nhau thiền xung quanh bảo tháp Boudhanath linh thiêng với ánh mắt dõi theo của Đức Phật. Đó là lần đầu Lisa cảm thấy bình yên kể từ khi chia tay.

6 năm từ khi ly dị, Lisa đã tới 21 quốc gia và tuổi 50 không giống những gì cô tưởng tượng. Cô đã tắm suối nước nóng tại Budapest, thả trôi trên sông Mekong ở Lào, bay trên khinh khí cầu trên bầu trời Cappadocia và hái quả mâm xôi ở Phần Lan.

Du lịch giúp Lisa tìm thấy chỗ đứng của mình trên thế giới và tự tin lựa chọn những chuyến phiêu lưu chồng cũ không bao giờ thích. Cô thấy biết ơn cuộc chia tay vì từ đống đổ nát, một cuộc sống viên mãn đã mở ra.

Hoài Anh (Theo Insider)