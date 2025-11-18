Du lịch châu Âu 'chưa hết khổ'

Làn sóng du khách chuyển lịch trình sang tháng 9-10 để tránh nóng khiến châu Âu hình thành mùa cao điểm mới với chi phí đắt đỏ, thay vì yên tĩnh như trước.

Du lịch châu Âu mùa hè vốn được xem là trải nghiệm "phải có" với khách sành sỏi, nhưng chuyến đi Paris tháng 8 của Jason Stevens - CEO một công ty lữ hành hạng sang - lại không như kỳ vọng.

Thời tiết nóng bức và tình trạng đông đúc khiến ông liên tục phải tìm bóng râm và nước uống. Các điểm tham quan luôn kín chỗ. Stevens không thể lên tháp Eiffel do vé đã bán hết trước hai tuần. Tấm vé vào bảo tàng Louvre mà ông mua được cũng là giả.

Du khách đứng chật kín lối đi trên các kênh đào ở Venice, Italy vào mùa hè. Ảnh: NYT

Ông Stevens đến Paris không để nghỉ dưỡng mà muốn kiểm chứng thực tế mùa cao điểm. Những gì ông thấy trùng khớp với phản ánh của khách hàng: du lịch châu Âu mùa hè hiện là thử thách thay vì trải nghiệm lý tưởng.

Nhóm khách thượng lưu, vốn thường đi vào tháng 7-8, đang lùi kế hoạch sang mùa thu. Giới chuyên gia nhận định đây đang trở thành mùa cao điểm mới do mùa hè nắng nóng gay gắt và quá tải. "Chúng tôi hiện bận rộn quanh năm", CEO công ty lữ hành nói.

Châu Âu đang nóng lên nhanh. Năm 2025 ghi nhận kỷ lục cháy rừng và các đợt nắng nóng, khiến du lịch mùa thu hấp dẫn hơn. Theo Tim Hentschel, CEO trang đặt phòng HotelPlanner, lượng khách Mỹ đến châu Âu mùa này tăng 25% so với cùng kỳ. Giá dịch vụ giai đoạn "giáp vụ" vì thế cũng leo thang.

Làn sóng dịch chuyển này được nhiều đơn vị lữ hành xác nhận. Tập đoàn Leading Hotels of the World báo cáo doanh thu mùa thu tăng 20% so với cùng kỳ.

Tại Anh, mạng lưới đại lý Advantage Travel Partnership cũng ghi nhận doanh số khách đi châu Âu trong tháng 9-10 tăng 28%. Giám đốc thương mại John Sullivan cho rằng đây là dấu hiệu của sự thay đổi trong thói quen nghỉ dưỡng.

Mùa thu yên tĩnh ở châu Âu sẽ sớm không còn. Ảnh: Follow me away

Theo báo cáo của Virtuoso (Virtuoso Luxe Report: UK and Ireland), gần 75% cố vấn du lịch thuộc mạng lưới khách sạn toàn cầu Virtuoso nhận thấy khách hàng đang chuyển sang đi vào mùa giáp vụ hoặc mùa thấp điểm. Skyscanner cũng ghi nhận gần một phần ba du khách lên kế hoạch tới các điểm đến nổi tiếng vào giai đoạn "giáp vụ". Dữ liệu từ Expedia cho thấy lượng đặt phòng tại các thành phố châu Âu tăng 60-110%.

Melanie Fish, đại diện Expedia, cảm nhận rõ sự thay đổi khi trở lại Florence (Italy) vào mùa thu. Thay vì sự ngột ngạt của mùa hè, cô được tận hưởng buổi tối yên tĩnh ngắm sông Arno rực sáng lúc hoàng hôn và không còn lo bị gậy chụp ảnh tự sướng quơ trúng đầu trên cầu Ponte Vecchio.

Hentschel nhận định sự dịch chuyển này một phần do thay đổi nhân khẩu học. Thế hệ Baby Boomer đang già đi và có xu hướng tránh đi du lịch vào mùa hè khi chi phí leo thang.

Việc nhóm khách chi tiêu cao chuyển lịch trình sang cuối năm khiến lượng khách mùa hè tại các điểm nóng sụt giảm. Lucia Lazic, hướng dẫn viên tại Florence (Italy), cho biết khách lưu trú tại các khách sạn 5 sao khu vực trung tâm giảm 50% so với năm ngoái.

Tại Rome, Andrea Girolami - Chủ tịch AG Hotels, đơn vị sở hữu 6 khách sạn - cũng ghi nhận một mùa hè ảm đạm. Tỷ lệ lấp đầy trong tháng 5 và 6, vốn là cao điểm, năm nay sụt giảm. Ngược lại, doanh thu và công suất phòng tháng 9-10 tăng vọt, vượt qua cả giai đoạn đầu hè.

Tình trạng tương tự diễn ra tại Croatia. Dữ liệu từ cơ quan du lịch quốc gia nước này cho thấy lượng khách tháng 7-8 giảm sâu, trong khi năm 2025 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh ở mùa thấp điểm.

Nắng nóng cực đoan tại châu Âu cũng dẫn đến nhiều sự cố nghiêm trọng. Năm 2024, bác sĩ người Anh Michael Mosley tử vong trên đảo Symi (Hy Lạp) do lạc đường dưới trời nắng. Tháng 8 cùng năm, hướng dẫn viên Giovanna Maria Giammarino qua đời khi đang dẫn khách tại Đấu trường La Mã (Rome). Sự việc khiến Hiệp hội Hướng dẫn viên Du lịch Quốc gia phải đề xuất kéo dài giờ mở cửa các điểm tham quan để tránh khung giờ nắng gắt.

Tại Hy Lạp, Antonis Pothitos, hướng dẫn viên trên đảo Mykonos và Delos, cho biết tháng 10 năm nay đông khách bất thường, trái ngược quy luật giảm dần hàng năm. Lịch trình của ông kín đến cuối tháng với hai tour mỗi ngày. Ở Rome, hướng dẫn viên Agnes Crawford cũng xác nhận lượng khách hiện trải đều quanh năm, kéo dài sang cả tháng 11.

Các điểm đến nổi tiếng ghi nhận số liệu tăng vọt. Bảo tàng Uffizi (Florence) vừa trải qua tháng 9 đông nhất lịch sử với gần 500.000 lượt khách, tăng 26% so với trước đại dịch. Tại Athens, dòng người vẫn xếp hàng dài lên đồi Acropolis. Dữ liệu từ Viện Liên đoàn Du lịch Hy Lạp cho thấy số ghế bay đến nước này trong mùa đông (tháng 11 đến tháng 3) tăng gần 12% so với cùng kỳ.

Nhu cầu tăng trong khi hạ tầng giữ nguyên khiến du khách đi mùa thu, đông đối mặt tình trạng khan hiếm phòng và chi phí leo thang. Theo dữ liệu của HotelPlanner, giá phòng trung bình mỗi đêm tại châu Âu mùa này đạt 250 USD, tăng 25% so với cùng kỳ.

Mùa xuân được dự báo sẽ sớm trở thành mùa cao điểm tiếp theo ở châu Âu. Ảnh: Wall paper

"Khi công suất phòng đạt 90%, giá sẽ tăng vọt", Hentschel nói.

Jozef Verbruggen, chủ công ty Untamed Travelling (Hà Lan), cho biết các khách sạn đã đẩy giá mùa "giáp vụ" lên ngang mức cao điểm. Tình trạng này lan rộng từ các thành phố lớn đến cả khu vực Bắc Âu như Scandinavia. Tại nhiều nơi, mùa du lịch hiện kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10, thay vì chỉ gói gọn trong hai tháng hè.

Tuy nhiên, du khách lên kế hoạch sớm vẫn có lợi thế. Dữ liệu từ Expedia cho thấy nhiều khách sạn giảm giá tới 50% cho kỳ lưu trú cuối tháng 9 so với tháng 7-8. HotelPlanner cũng ghi nhận giá vé máy bay từ Mỹ đi Tây Ban Nha giảm gần một nửa so với đỉnh điểm mùa hè.

Kéo dài mùa cao điểm là mục tiêu lâu dài của ngành du lịch nhằm tăng doanh thu, giảm tải hạ tầng và ổn định giá phòng. Tại Hy Lạp, nơi khách thường giảm từ tháng 9, giờ đây hướng dẫn viên hiện kín lịch đến tháng 12. Xu hướng này cũng xuất hiện vào đầu hè. Mạng lưới đại lý Advantage Travel Partnership ghi nhận doanh số tháng 5-6 tăng 11% so với cùng kỳ.

Các tour thám hiểm cũng dịch chuyển thời gian. Explore Worldwide cho biết tháng 9 vẫn là cao điểm, nhưng lượng đặt chỗ năm nay tăng 40% trong giai đoạn kéo dài đến tháng 12.

Trong các tháng hè, du khách dần chuyển từ vùng Địa Trung Hải nắng nóng sang nơi mát mẻ hơn, tạo nên xu hướng "coolcation" (kỳ nghỉ tránh nóng). Tập đoàn Leading Hotels of the World xác nhận nhu cầu này đang tăng. Báo cáo của Virtuoso cũng chỉ ra 73% tư vấn viên nhận thấy khách hàng ưu tiên điểm đến có khí hậu ôn hòa.

Dù lượng khách tăng, các hướng dẫn viên giàu kinh nghiệm như Bourni và Crawford cho rằng vẫn có cách tránh đông đúc bằng việc điều chỉnh lịch trình. Bourni thường dẫn khách lên đồi Acropolis vào giờ trưa hoặc khi các tàu du lịch đổi khách. Crawford nhận định đám đông thường chỉ tập trung tại một vài điểm nhất định.

"Không có thời điểm nào là tệ nhất để du lịch, chỉ có những lúc thử thách hơn", Crawford nói.

Anh Minh (Theo CNN)