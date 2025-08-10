Du lịch Cần Thơ tìm hướng bứt phá từ liên kết và race-cation

Cần Thơ kỳ vọng chiến lược liên kết vùng và sản phẩm du lịch kết hợp giải chạy VnExpress Marathon sẽ giúp kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu của du khách và mở rộng tệp khách mới.

Năm 2025, trong bối cảnh du lịch Đồng bằng sông Cửu Long nỗ lực đổi mới, Cần Thơ đối mặt bài toán nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng mức chi tiêu của du khách. Giải pháp được cho là là đẩy mạnh "liên kết" và phát triển các sản phẩm mới mang tính đột phá, nhằm giúp thành phố củng cố vị thế trên bản đồ du lịch.

Dù được xem là trung tâm của miền Tây, Cần Thơ lại thường chỉ là điểm dừng ngắn của du khách. Chợ nổi Cái Răng là biểu tượng của du lịch miền Tây, nhưng điểm đến nổi tiếng này lại vô tình trở thành cái bóng quá lớn, che khuất những tiềm năng khác và tạo ra lối mòn trong trải nghiệm của du khách.

Phần lớn khách chỉ tham quan chợ vào buổi sáng rồi di chuyển sang địa phương khác, dẫn tới thời gian lưu trú trung bình chỉ 1,8 ngày. Mức chi tiêu bình quân năm 2024 ước đạt 984.000 đồng mỗi lượt, thấp hơn An Giang (1,12 triệu đồng) và đặc biệt là Kiên Giang (2,56 triệu đồng), báo cáo du lịch của Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch ba tỉnh, thành năm 2024.

Du khách tham quan chợ nổi Cái Răng. Ảnh: Huy Phong

Vấn đề không chỉ nằm ở điểm đến, mà còn ở cấu trúc sản phẩm. Các khu du lịch sinh thái, những vườn cây ăn trái, dù đã được đầu tư, vẫn thiếu sự khác biệt, dễ tạo cảm giác trùng lặp và chưa đủ sức hấp dẫn để giữ chân du khách ở lại lâu hơn. Sự nỗ lực của từng doanh nghiệp riêng lẻ là đáng ghi nhận, song rõ ràng chưa đủ để tạo ra một sức bật tổng thể.

Bà Lê Đình Minh Thy, Giám đốc Chi nhánh Cần Thơ Công ty Du lịch Vietravel cho rằng nguyên nhân không chỉ từ mức chi tiêu thấp mà còn do thiếu cơ chế điều phối chính thức để kết nối điểm đến. Khi mỗi đơn vị hoạt động riêng lẻ, du lịch Cần Thơ và miền Tây vẫn là những mảnh ghép rời rạc, chưa hình thành chiến lược đồng bộ để chuyển hóa tiềm năng thành giá trị kinh tế.

Đi tìm lời giải ở chữ "liên kết"

Nhiều nhà quản lý và doanh nghiệp cho rằng tăng cường "liên kết" trong phát triển sản phẩm du lịch là lời giải cho bài toán du lịch Cần Thơ. Mô hình này đã chứng minh hiệu quả ở nhiều nơi trên thế giới và tại Việt Nam. Liên minh Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam từng triển khai chương trình "Ba địa phương - một điểm đến" với các sản phẩm chung như tour "Con đường Di sản miền Trung" hay cùng hiện diện ở hội chợ du lịch quốc tế.

Theo báo cáo tổng kết và chiến lược quảng bá du lịch chung của ba địa phương giai đoạn 2021-2025, cách làm này giúp hình thành thương hiệu vùng, tối ưu nguồn lực và thu hút lượng khách lớn. Trên thế giới, các quốc gia trong ASEAN hay Liên minh châu Âu cũng đẩy mạnh hành lang du lịch xuyên biên giới, cho thấy liên kết là cách hiệu quả để làm giàu chất liệu du lịch.

Không khí giao thương trên chợ nổi Cái Răng. Ảnh: Huy Phong

Liên kết cần được triển khai đồng bộ, từ hợp tác giữa nhà nước và doanh nghiệp đến kết nối các địa phương. Thay vì gói gọn trong một đến hai ngày, nhiều doanh nghiệp hướng tới hành trình dài hơn, kết hợp Cần Thơ với điểm đến lân cận như khu bảo tồn Lung Ngọc Hoàng (tỉnh Hậu Giang cũ) hoặc trải nghiệm văn hóa Khmer tại tỉnh Sóc Trăng cũ.

Mô hình du lịch cộng đồng ở Cồn Sơn là minh chứng điển hình cho sức mạnh của sự liên kết, dù ở cấp độ nhỏ, khi các hộ dân tự kết nối với nhau để tạo thành một chuỗi dịch vụ độc đáo. Điều này cho thấy Cần Thơ có tiềm năng làm du lịch theo kiểu liên kết, nhưng để mở rộng, thách thức là không nhỏ vì cần vai trò điều phối của cơ quan quản lý.

Cú hích từ những nỗ lực làm mới

Song song chiến lược liên kết dài hạn, Cần Thơ đang triển khai các hoạt động ngắn hạn để làm mới hình ảnh, trong đó đáng chú ý là khai thác xu hướng du lịch kết hợp thể thao (race-cation). Đây là hình thức du lịch gắn với việc tham gia các giải chạy marathon, kết hợp nghỉ dưỡng, thu hút nhóm khách có mức chi tiêu cao và thời gian lưu trú dài. Năm nay, Huế đã thu 221 tỷ đồng còn Hạ Long thu gần 700 tỷ trong tuần đăng cai VnExpress Marathon.

Ngày 14/9/2025, Cần Thơ sẽ lần đầu đăng cai VnExpress Marathon, đánh dấu sự hiện diện của hệ thống giải chạy lớn nhất Việt Nam tại Đồng bằng sông Cửu Long. Sự kiện được kỳ vọng quảng bá hình ảnh một Cần Thơ năng động, hiện đại, song song gìn giữ nét đặc trưng sông nước, đồng thời mở rộng tệp khách du lịch mới cho toàn vùng.

Việc kết nối các điểm đến thành sản phẩm du lịch chung, cộng hưởng cùng những sự kiện tầm cỡ như marathon quy mô lớn, có thể mở ra diện mạo mới cho du lịch Cần Thơ nói riêng, và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

Trọng Trung