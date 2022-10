Du lịch Bình Định tiếp đà tăng trưởng

Bình ĐịnhTrong 9 tháng đầu năm, lượng khách đến Bình Định tăng trưởng mạnh, có xu hướng lưu trú dài ngày, khả năng chi tiền cao hơn.

Thống kê từ Sở Du lịch Bình Định ghi nhận tổng lượt khách đến trong 9 tháng đầu năm nay là 3,5 triệu lượt (tăng 200,3% so với cùng kỳ năm 2021) trong đó khách nội địa đạt 3,1 triệu lượt (tăng 184,7 % so với cùng kỳ năm 2021). Số lượt người đến tham quan chủ yếu đến từ các địa phương như Hà Nội, TP HCM, Gia Lai, Kom Tum và các tỉnh phía Bắc. Đây là những thị trường rất tiềm năng để khai thác và thu hút cho du lịch Bình Định trong thời gian tới. Nguồn thu từ hoạt động du lịch có sự gia tăng mạnh mẽ. Doanh thu du lịch tháng 9 vừa qua ước đạt 1.416 tỷ đồng, tăng 140.879% so với cùng kỳ năm 2021.

Hoạt động lái cano và lặn ngắm san hô tại Bình Định. Ảnh: Hưng Thịnh

Để có được sự tăng trưởng này, thời gian qua địa phương đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến du lịch thông qua nhiều chương trình. Cụ thể như sự kiện Vòng chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 (Miss World Vietnam 2022) tại MerryLand Quy Nhơn đã thu hút sự quan tâm của hàng chục nghìn người. Cùng với đó là các hoạt động như lễ hội Du lịch biển với chủ đề "Quy Nhơn - Thiên đường biển" gồm chuỗi hoạt động phong phú như khánh thành Tổ hợp không gian khoa học - nhà mô hình vũ trụ, lễ hội đường phố Quy Nhơn, giải chạy Marathon Sparkling Quy Nhơn 2022, đón khách du lịch quốc tế đến tỉnh Bình Định bằng chuyến bay charter...

Lượng du khách đến Quy Nhơn tăng mạnh một phần bởi địa phương này nằm trong top 5 điểm đến MICE (loại hình du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện, khen thưởng, team building của các công ty cho nhân viên, đối tác...) được yêu thích.

Giới chuyên gia nhận xét, du lịch Bình Định nói chung và Quy Nhơn nói riêng tăng sức nóng một phần nhờ địa phương này có phong cảnh thiên nhiên hữu tình ở Kỳ Co, Ghềnh Ráng, đảo Hải Giang... và đa dạng các trải nghiệm mới lạ như lặn biển, chèo thuyền, ngắm san hô bằng thuyền thúng đáy kính, câu mực đêm... Cùng với đó, hàng loạt điểm đến vui chơi, giải trí của những tập đoàn lớn đưa vào vận hành sớm đã góp phần đưa địa phương này trở thành điểm đến hấp dẫn.

Điển hình như "thành phố bán đảo" MerryLand Quy Nhơn đã tạo thêm điểm nhấn với những trải nghiệm đa dạng. Các chương trình có thể kể đến như biểu diễn võ thuật cổ truyền Bình Định kết hợp trình diễn nhạc nước với hiệu ứng 3D Mapping mỗi tối thứ 7 hàng tuần, chuỗi cuộc thi trong Miss World Vietnam 2022 (như Người đẹp thể thao, Người đẹp bản lĩnh, đại nhạc hội Người đẹp biển, Vietnam Beauty Fashion Fest...), giải chạy MerryLand Quy Nhơn Run, các lễ hội thả diều khổng lồ... góp phần tạo nên sự náo nhiệt, đa dạng hóa loại hình du lịch cho địa phương.

Vào ngày 2/10 vừa qua Tập đoàn Hưng Thịnh tiến hành động thổ phân khu Hollywood Hills by YOO Inspired by Starck tại MerryLand Quy Nhơn, nhằm nâng cấp cho loại hình nghỉ dưỡng hạng sang và siêu sang, giúp thu hút phân khúc khách hàng thượng lưu đến thành phố biển Quy Nhơn.

Sự kiện Miss World Vietnam tổ chức tại MerryLand Quy Nhơn. Ảnh: Miss World Vietnam

Trước đó, Trung tâm Khám phá khoa học và đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Định (phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn) cũng đi vào hoạt động. Trung tâm được đánh giá cao bởi những trải nghiệm mới, khám phá khoa học lý thú với các mô hình, thiết bị công nghệ tiên tiến đang thu hút đông đảo du khách nhiều lứa tuổi đến tham quan.

Để tận dụng tốt đà tăng trưởng, Sở Du lịch Bình Định đã đưa ra nhiều kế hoạch trong thời gian tới. Cụ thể trong kế hoạch 3 tháng cuối năm nay, tỉnh nêu rõ mục tiêu tiếp tục triển khai phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh giai đoạn 2020-2025 trong đó, thành phố Quy Nhơn tiếp tục giữ vai trò là đầu tàu kinh tế, đầu tư, khoa học kỹ thuật, đồng thời còn được định hướng là trung tâm du lịch của toàn tỉnh. Bên cạnh đó, tỉnh Bình Định cũng dự kiến thực hiện kế hoạch nâng cấp sân bay Phù Cát nhằm thúc đẩy giao thương, tăng thu hút du khách quốc tế.

Quế Anh