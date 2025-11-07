Du lịch bền vững - định hướng xuyên suốt của Holidays Việt Nam

Holidays Việt Nam theo đuổi mục tiêu du lịch bền vững, mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho du khách, giảm tác động môi trường, xuyên suốt từ khi thành lập đến nay.

Đại diện Holidays Việt Nam cho biết công ty luôn hướng đến kiến tạo giá trị nhân văn bằng những hành trình du lịch bền vững cho du khách. Công ty mong muốn mang đến những trải nghiệm trọn vẹn, đồng thời tối ưu các tác động tích cực, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường qua mỗi chuyến đi.

Tổ hợp du lịch Nha Trang Center - một trong những đối tác của Holidays Việt Nam. Ảnh: Holidays Việt Nam

Từ khi thành lập đến nay, công ty vẫn luôn kiên định với triết lý phát triển bền vững và đặt trải nghiệm thực tế của khách hàng lên đầu. Giữ vững lập trường, ưu tiên xây dựng giá trị lâu dài dựa trên uy tín và minh bạch là những yếu tố Holidays Việt Nam nỗ lực duy trì trong bối cảnh ngành du lịch Việt Nam phát triển nhanh chóng và cạnh tranh cao.

Một trong những sản phẩm chủ đạo được thúc đẩy phát triển để hiện thực hóa mục tiêu bền vững là thẻ du lịch thông minh. Sản phẩm giúp giảm bớt các thủ tục đặt vé máy bay, hỗ trợ visa nhanh chóng và đặt phòng tại khách sạn cao cấp trên toàn thế giới...

Thẻ du lịch thông minh - sản phẩm chủ đạo của Holidays Việt Nam. Ảnh: Holidays Việt Nam

Ngoài chú trọng phát triển ý tưởng, sản phẩm, đối tác cũng là yếu tố then chốt tạo nên giá trị bền vững của Holidays Việt Nam. Đại diện công ty cho biết việc lựa chọn đối tác phải đáp ứng nhu cầu, duy trì chất lượng dịch vụ và phù hợp với định hướng phát triển có trách nhiệm. Hai bên cùng nhau chia sẻ triết lý tôn trọng môi trường và gắn kết cộng đồng.

Thêm vào đó, công ty còn tập trung xây dựng trải nghiệm gắn liền văn hóa bản địa thay vì điểm check-in đông đúc. Du khách có thể trở thành một phần của cộng đồng, lắng nghe câu chuyện, học hỏi kỹ năng thủ công và ủng hộ sinh kế địa phương.

"Cách tiếp cận này giúp du khách hiểu sâu hơn về văn hóa điểm đến và đảm bảo lợi ích kinh tế được phân phối đến cộng đồng", bà Vũ Thu Trang - Tổng giám đốc Công ty TNHH Holidays Việt Nam cho biết.

Song song, đơn vị tích cực triển khai các chương trình xã hội từ thiện như bảo tồn văn hóa truyền thống, dạy nghề cho thanh niên địa phương và tổ chức hoạt động bảo vệ môi trường. Các hoạt động được xây dựng chỉn chu và có trách nhiệm, nhằm xây dựng lòng tin cho du khách, đối tác và cộng đồng cư dân địa phương.

Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nhân viên tham gia hoạt động thiện nguyện, góp phần xây dựng cộng đồng bền vững. Ảnh: Holidays Việt Nam

Holidays Việt Nam cho biết công ty luôn nhất quán trong mọi quyết định kinh doanh và hoạt động cộng đồng. Tất cả được phát triển dựa trên ba yếu tố: chân thành, bền vững và chất lượng.

Chân thành là giá trị đầu tiên công ty muốn lan tỏa đến khách hàng. Mỗi nhân viên tại đây đều được đào tạo về kỹ năng tư vấn và cách truyền cảm hứng du lịch có trách nhiệm.

Kế đến, công ty luôn ưu tiên hợp tác những khách sạn, resort đạt chứng nhận "xanh", sử dụng năng lượng tái tạo và giảm thiểu rác thải nhựa để đảm bảo yếu tố bền vững. Cuối cùng, công ty tập trung mang lại trải nghiệm du lịch trọn vẹn, chất lượng cho du khách, bất kể trong nước hay quốc tế.

Giá trị cốt lõi được truyền tải các ấn phẩm của công ty. Ảnh: Holidays Việt Nam

"Chúng tôi tin rằng du lịch trọn vẹn là khám phá thế giới song song với để lại giá trị tích cực tại mỗi nơi mình đi qua. Đó cũng là mục tiêu và triết lý của công ty từ khi thành lập đến hiện tại", bà Vũ Thu Trang nói thêm.

Đan Minh