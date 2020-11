Du lịch an toàn qua ứng dụng số

Du khách có thể kiểm tra độ an toàn của điểm đến, tải kết quả xét nghiệm cá nhân, check-in nhận phòng không tiếp xúc… qua các ứng dụng số.

Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam 2020 (VITM) với chủ đề "Chuyển đổi số để phát triển du lịch", tập trung vào các hoạt động nhằm đưa các doanh nghiệp, tổ chức tiệm cận công nghệ 4.0, tìm giải pháp để du lịch Việt bắt kịp xu hướng mới và duy trì đà tăng trưởng trong thời gian tới.

Sáng 18/11, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng khẳng định, "chuyển đổi số" sẽ thay đổi bản chất của ngành du lịch. Đây là xu hướng tất yếu giúp phục hồi những thiệt hại nặng nề do đại dịch Covid-19 gây ra cho nền du lịch.

Trong các ngày diễn ra hội chợ (18 - 21/11), tại gian hàng Chuyển đổi số, Tổng cục Du lịch giới thiệu ứng dụng "Du lịch Việt Nam an toàn" tới đông đảo người tham quan. Ứng dụng do Tổng cục Du lịch ra mắt vào tháng 10, cho phép người dùng được kiểm tra mức độ an toàn tại điểm sắp đến, xem bản đồ số để biết mức độ cảnh báo an toàn, lựa chọn các nhà cung cấp dịch vụ (nhà hàng, khách sạn, điểm vui chơi...) và cập nhật thông tin hữu ích khác. Sau khi trải nghiệm, người dùng còn có thể tương tác, đánh giá chất lượng cũng như tính an toàn của điểm đến đó. Trên cơ sở đó, các cơ quan quản lý nhà nước sẽ có những biện pháp, giải pháp để tăng cường, đảm bảo tuân thủ quy định về an toàn theo tiêu chí đã được ban hành.

Lần đầu đến hội chợ, bà Triệu Thị Thành (Đống Đa, Hà Nội) cho biết rất ấn tượng với ứng dụng. Tuy chưa thông thạo điện thoại thông minh, bà vẫn quyết lưu tư liệu dần cho các chuyến du lịch sắp tới. "Rất thiết thực, nhất là với những người đi du lịch nhiều", bà Thành nói.

Người dùng trải nghiệm ứng dụng bằng cách quét mã QR. Ảnh: Ngọc Diệp

Air Host One là ứng dụng phổ biến ở Nhật, Singapore.. được đưa vào thử nghiệm và giới thiệu tại hội chợ VITM. Ứng dụng yêu cầu du khách gửi thông tin cá nhân, ảnh hộ chiếu và xác minh qua một thiết bị đặt tại sảnh khách sạn. Mọi thủ tục nhận phòng, dọn phòng và thanh toán đều có thể giải quyết từ xa.

Trên thế giới, việc xây dựng các ứng dụng số hỗ trợ du lịch ngày càng phổ biến. Thái Lan là nước tiên phong phát triển ứng dụng số trên phiên bản mobile. Ứng dụng ‘Thai Chana’ (nghĩa là Thái Lan chiến thắng) cung cấp thông tin cho người dân về các địa điểm ăn uống, mua sắm thời bình thường mới. Mỗi doanh nghiệp sẽ có mã QR code riêng để cập nhật lượng khách, tình trạng đông vắng, cách khử khuẩn... lên ứng dụng cho người dùng theo dõi.

Mới đây, tổ chức phi lợi nhuận Mỹ The Commons Project đang thử nghiệm một nền tảng số có tên CommonPass. Ứng dụng tiêu chuẩn hóa kết quả xét nghiệm Covid-19 của du khách với quy mô toàn cầu, giúp họ đi lại dễ dàng giữa Anh, Mỹ, Hong Kong, Singapore.

Tại Singapore, ứng dụng Raffles Medical Group (RMG) do Tập đoàn RMG phát triển cho phép du khách đặt lịch khám xét nghiệm, nhận giấy chứng nhận kiểm dịch để nhập cảnh vào Hong Kong.

Ngọc Diệp