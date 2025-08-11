Dự kiến thi tốt nghiệp THPT 2026 sớm 2 tuần

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 dự kiến diễn ra trong hai ngày 11-12/6, sớm khoảng hai tuần so với năm nay.

Nội dung trên nằm trong khung kế hoạch năm học 2025-2026, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 11/8.

Theo đó, lễ khai giảng được tổ chức ở tất cả trường học vào ngày 5/9 như mọi năm. Học sinh lớp 1, 9 và 12 được tựu trường sớm nhất trước hai tuần so với ngày khai giảng, tức 22/8; các khối còn lại có thể sớm hơn một tuần, tức 29/8.

Học kỳ I sẽ kết thúc trước ngày 18/1/2026, kỳ II trước 31/5.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 dự kiến diễn ra trong hai ngày 11-12/6. Những năm gần đây, kỳ thi thường tổ chức vào cuối tháng.

Các trường phải xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp THCS trước 30/6/2026; hoàn thành tuyển sinh đầu cấp trước ngày 31/7.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2025 ở TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Dựa vào khung của Bộ, các tỉnh, thành chủ động xây dựng kế hoạch năm học, song cần đảm bảo đủ 35 tuần (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II 17); nghỉ lễ, Tết theo quy định.

Trường hợp xảy ra thiên tai hoặc thời tiết khắc nghiệt, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho học sinh nghỉ và bố trí học bù.

Khung kế hoạch năm học của Bộ áp dụng với các trường công lập. Khối tư thục được tựu trường sớm 4 tuần. Do vậy từ đầu tháng 8, nhiều trường tư đã đón học sinh, bắt đầu giảng dạy chương trình chính khóa.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 có hơn 1,16 triệu thí sinh, trong đó có 1,12 em lớp 12. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp là 99,2%, chỉ 8.800 em trượt.

Gần 850.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học với tổng 7,6 triệu nguyện vọng. Các trường tổ chức lọc ảo từ ngày 13 đến 20/8, công bố điểm chuẩn trước 17h ngày 22/8.

Thanh Hằng