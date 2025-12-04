Dự kiến sáp nhập hầu hết cao đẳng sư phạm vào đại học

Hầu hết trường cao đẳng sư phạm được sáp nhập vào đại học cùng lĩnh vực, chỉ còn 3-4 trường tồn tại độc lập, theo dự kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngày 4/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận dự thảo sửa đổi Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp.

Điểm mới trong dự thảo Luật Giáo dục nghề nghiệp sửa đổi là các trường đại học đang đào tạo ngành đặc thù (nghệ thuật, thể thao, sư phạm, quân đội, công an...) được mở hệ cao đẳng, trung cấp, trung học nghề ở cùng lĩnh vực đó. Các yêu cầu, điều kiện sẽ được Chính phủ quy định riêng, để tránh các trường "ồ ạt tuyển sinh trình độ cao đẳng".

Đây sẽ là cơ sở pháp lý để phần lớn trường cao đẳng sư phạm hiện nay nhập vào các trường đại học sư phạm, theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn. Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo cho biết sau sáp nhập, chỉ còn 3-4 trường cao đẳng sư phạm tồn tại độc lập.

Giáo viên trường Tiểu học Bùi Văn Mới, TP HCM, trong ngày đầu năm học 2025-2026. Ảnh: Quỳnh Trần

Cả nước hiện có 103 cơ sở đào tạo giáo viên, gồm 65 trường đại học, 20 trường cao đẳng sư phạm và 18 trường cao đẳng đa ngành.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá hệ thống trường sư phạm phân bố chưa đồng đều, chỉ tập trung một số trường lớn ở các trung tâm kinh tế - xã hội. Vai trò của các trường cao đẳng sư phạm ngày càng mờ nhạt. Nhóm này hiện chỉ còn đào tạo giáo viên mầm non, trong khi trước kia gồm cả giáo viên tiểu học và THCS. Lý do là Luật Giáo dục năm 2019 yêu cầu trình độ giáo viên ở hai bậc này phải từ đại học trở lên.

Theo Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đến năm 2030, số trường đại học đào tạo giáo viên là 48-50 trường, giảm 15-17 trường so với hiện nay.

Quy mô đào tạo với nhóm này dự kiến là 180.000-200.000 sinh viên, gồm 85% ở trình độ đại học và 15% cao đẳng. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và TP HCM; cùng 12 trường thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, các đại học quốc gia và đại học vùng sẽ giữ vai trò nòng cốt, chiếm khoảng 64% quy mô.

Còn lại là các trường thuộc UBND tỉnh và một số trường công lập khác có truyền thống đào tạo sư phạm, chủ yếu phục vụ nhu cầu của địa phương.

TT Trường Quy mô đào tạo giáo viên dự kiến 1 Đại học Sư phạm Hà Nội 18.000-20.000 2 Đại học Sư phạm TP HCM 22.000-24.000 3 Đại học Sư phạm Hà Nội 2 9.000-10.000 4 Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội 5.400-6.000 5 Đại học Tây Bắc 4.500-5.000 6 Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên 9.000-10.000 7 Đại học Vinh 7.200-8.000 8 Đại học Sư phạm, Đại học Huế 7.200-8.000 9 Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng 5.400-6.000 10 Đại học Quy Nhơn 4.500-5.000 11 Đại học Tây Nguyên 4.500-5.000 12 Đại học Đà Lạt 4.500-5.000 13 Đại học Cần Thơ 7.200-8.000 14 Đại học Đồng Tháp 7.200-8.000

Lệ Nguyễn