Dự kiến mở một trường đại học mới ở TP HCM

Chính phủ phê duyệt chủ trương thành lập trường Đại học Công nghệ Nam Bình Dương, đặt trụ sở ở TP HCM, ngày 10/2.

Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ và thực tế đề án thành lập trường. Chủ đầu tư và cơ quan chủ quản chưa được công bố.

Theo Nghị định 125 của Chính phủ về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, việc thành lập một trường mới phải phù hợp với quy hoạch mạng lưới giáo dục đại học; được UBND tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chấp thuận; diện tích xây dựng trường tối thiểu là 5 ha.

Nếu là trường tư thục, dự án phải có vốn đầu tư tối thiểu 1.000 tỷ đồng, không bao gồm giá trị đất xây dựng.

Quy trình thành lập trường đại học gồm hai bước: phê duyệt chủ trương và cấp phép thành lập, đều do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Cả nước hiện có khoảng 240 trường đại học, trong đó chừng 1/3 tập trung ở TP HCM. Hầu hết trường thuộc quản lý của bộ, ngành, chỉ ba trường trực thuộc UBND thành phố là Đại học Sài Gòn, Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Thủ Dầu Một.

