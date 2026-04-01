Dự kiến miễn phí sách giáo khoa toàn quốc từ năm 2029

Học sinh cả nước được miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2029-2030, theo hình thức mượn từ thư viện trường, phải trả khi dùng xong.

Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 1/4 công bố dự thảo Nghị định về miễn phí sách giáo khoa, lấy ý kiến tới 4/4.

Theo đó, danh mục sách được miễn phí do Bộ trưởng quyết định, dùng thống nhất cả nước. Việc mượn, trả sách theo mô hình thư viện dùng chung, tức nhà nước đầu tư mua sắm cho thư viện, học sinh và giáo viên được mượn sách để dùng trong học kỳ hoặc năm học, rồi hoàn trả khi dùng xong.

Trước ngày 15/6 hàng năm, các trường phải nhận sách cho năm học mới. Trong quá trình sử dụng, nhà trường được mua thêm nếu sách cũ hỏng do hao mòn tự nhiên hoặc số học sinh tăng. Để tối ưu, tiết kiệm, các địa phương cần điều tiết, luân chuyển sách giữa các thư viện trên địa bàn.

Theo dự thảo, chính sách miễn phí sách giáo khoa áp dụng trong toàn quốc từ năm học 2029-2030. Một số địa phương có thể tự cân đối ngân sách được khuyến khích làm sớm hơn. Bộ lưu ý ưu tiên địa bàn khó khăn, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Cũng theo dự thảo này, học sinh, sinh viên được miễn học phí và giáo trình môn Giáo dục Quốc phòng an ninh từ năm học 2027-2028, trừ trường hợp phải học lại.

Dự thảo nhấn mạnh sách giáo khoa và giáo trình được mua từ ngân sách là tài sản công, nên mọi hành vi thu phí trái quy định, cung ứng sách không đúng danh mục, lập hồ sơ khống hoặc gây thất thoát đều bị cấm và xử lý theo pháp luật.

Sách giáo khoa bậc THCS. Ảnh: Hoàng Giang

Chủ trương miễn phí sách giáo khoa được đề cập trong Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về Đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, sau đó được Quốc hội thông qua tại kỳ họp đầu tháng 12/2025. Nghị quyết cũng nêu cả nước dùng chung một bộ sách từ năm học 2026-2027, thay vì nhiều bộ sách như hiện nay.

Đây được xem là một bước đi nhằm cụ thể hóa mục tiêu bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, giảm gánh nặng chi phí học tập cho người dân, đặc biệt là các nhóm học sinh ở vùng khó khăn hoặc có hoàn cảnh kinh tế hạn chế.

Thanh Hằng