Hà Nội dự kiến thi lớp 10 vào cuối tháng 6/2026

Kỳ thi vào lớp 10 năm 2026 ở Hà Nội dự kiến vào cuối tháng 6, muộn khoảng hai tuần so với mọi năm để tránh trùng với lịch thi tốt nghiệp THPT.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chiều 21/11 cho biết việc này căn cứ khung kế hoạch năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 dự kiến vào ngày 11-12/6.

Các năm trước, Hà Nội thường tổ chức thi lớp 10 công lập vào tuần thứ hai của tháng 6. Theo Sở, nếu giữ lịch cũ, hai kỳ thi có thể trùng hoặc diễn ra sát nhau. Còn nếu tổ chức thi ngay đầu tháng 6 thì học sinh không kịp ôn tập, vì năm học kết thúc vào ngày 31/5.

Trong khi đó, cả hai kỳ thi đều có quy mô trên 100.000 thí sinh. Vì vậy, để đảm bảo các điều kiện về nhân sự, địa điểm..., Sở dự kiến kỳ thi lớp 10 muộn hơn mọi năm.

Học sinh thi lớp 10 ở Hà Nội năm 2025. Ảnh: Tùng Đinh

Năm 2025, kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội diễn ra vào ngày 7-8/6 với gần 103.000 thí sinh - đông nhất cả nước.

Khoảng 64% học sinh có chỗ học công lập, tương đương hơn 81.000 em. So với các năm trước, số thí sinh dự thi giảm, trong khi tỷ lệ đỗ tăng.

Thanh Hằng