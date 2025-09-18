Dự kiến hạn chế học sinh dùng điện thoại vào giờ ra chơi từ năm 2026

TP HCM16 trường học thí điểm hạn chế học sinh dùng điện thoại trong giờ ra chơi từ tháng 10, trước khi thực hiện đồng loạt vào năm 2026, theo dự kiến của Sở Giáo dục.

Nội dung được nêu tại hội thảo của Sở Giáo dục và Đào tạo sáng 18/9 về xây dựng môi trường học đường lành mạnh, hạn chế học sinh dùng điện thoại, thiết bị điện tử trong giờ ra chơi.

Thay vào đó, mỗi trường cần có ít nhất ba hoạt động về thể thao, văn nghệ, trò chơi dân gian, đọc sách hoặc câu lạc bộ kỹ năng sống vào khoảng thời gian này. Học sinh phải tham gia ít nhất một hoạt động. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở, mong cách này giúp tạo môi trường học tập cởi mở, hòa đồng, học sinh mạnh dạn sẻ chia với bạn bè, thầy cô.

"Làm sao để giờ ra chơi là lúc học sinh xả những mệt mỏi, căng thẳng, nạp năng lượng cho những tiết học sau", ông đề nghị.

Ngoài ra, các trường tổ chức ký cam kết với học sinh và gia đình các em về việc hạn chế dùng điện thoại, gửi kết quả theo dõi hàng tuần cho phụ huynh qua tin nhắn. Học sinh vi phạm sẽ bị nhắc nhở, phê bình hoặc xử lý theo nội quy nếu tái phạm.

Dự kiến, Sở thí điểm việc này ở 16 trường từ tháng 10 (danh sách sẽ công bố sau), rồi áp dụng với tất cả trường học từ năm 2026. Hiện, TP HCM có khoảng 2,5 triệu học sinh, ở hơn 3.500 trường học.

Giám đốc Sở Nguyễn Văn Hiếu tại hội thảo, sáng 18/9. Ảnh: Lệ Nguyễn

Ông Hiếu nhìn nhận trong đời sống hiện đại, học sinh sử dụng điện thoại di động rất phổ biến. Nhiều vấn nạn nảy sinh từ việc các em thiếu kỹ năng dùng điện thoại, mạng xã hội như bắt nạt, bắt cóc trực tuyến.

Nhiều trường ở TP HCM đã cấm học sinh dùng điện thoại trong khuôn viên. Giám đốc Sở cho rằng cách làm này còn cứng nhắc dù xuất phát từ mong muốn tạo môi trường học đường lành mạnh.

"Không phải cấm mà là hạn chế và giáo dục sao cho học sinh chủ động dùng điện thoại đúng cách, không ảnh hưởng đến việc học. Nếu các em có nhu cầu liên hệ với phụ huynh thì nhà trường phải đảm bảo", ông Hiếu nói.

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, học sinh có thể dùng điện thoại trong các tiết để phục vụ việc học tập, nếu được giáo viên cho phép. Các em không bị cấm dùng trong giờ ra chơi, giải lao.

Gần đây, nhiều địa phương xem xét việc này. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hồi tháng 8 yêu cầu các trường phải thu điện thoại của học sinh trước tiết học đầu tiên, trả lại khi buổi học kết thúc. Với những tiết học mà giáo viên cho phép, các em sẽ được mang điện thoại vào lớp, nhưng Sở yêu cầu hạn chế việc này. Thay vào đó, thầy cô cần thiết kế bài giảng làm sao để không cần dùng đến điện thoại.

Lệ Nguyễn