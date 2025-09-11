Dự kiến gắn mã định danh với từng thửa đất

Các địa phương có cơ sở dữ liệu địa chính sẽ triển khai gắn định danh thửa đất, và mỗi thửa chỉ có một mã duy nhất.

Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) hướng dẫn các địa phương chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai theo chính quyền 2 cấp sau sáp nhập và gắn mã định danh thửa đất tại địa bàn có dữ liệu địa chính.

Theo đó, các đơn vị hành chính cấp tỉnh cũ phải chỉnh lý và hợp nhất dữ liệu địa chính, để thống nhất cơ sở dữ liệu đất đai theo cấp tỉnh mới. Dữ liệu thửa đất sau khi cập nhật, chính lý sẽ được người dân, doanh nghiệp sử dụng khi làm thủ tục liên quan đất đai.

Theo hướng dẫn, mã định danh (ID) thửa đất là một chuỗi gồm 12 ký tự được mã hóa theo vị trí địa lý (vĩ độ và kinh độ), cấp duy nhất một lần. Quy trình xây dựng mã ID cho thửa đất có 4 bước, gồm xác định điểm đặc trưng của thửa đất; chuyển vị trí từ hệ tọa độ của Việt Nam sang quốc tế; mã hóa vị trí điểm đặc trưng và cập nhật bảng dữ liệu không gian thửa đất.

Với khu vực chưa có cơ sở dữ liệu địa chính, cơ quan quản lý sẽ thu thập Giấy chứng nhận quyền sử dụng, căn cước công dân của chủ sở hữu để có dữ liệu ban đầu cho từng thửa đất. Sau khi kiểm tra, đối soát, UBND cấp xã sẽ cập nhật vào hệ thống thông tin đất đai chung.

Bất động sản khu đông TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Cục Quản lý đất đai đề nghị các Sở Nông nghiệp và Môi trường nhanh chóng chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, bổ sung thông tin về mã định danh thửa đất. Mục tiêu để sẵn sàng kết nối, tích hợp với hệ thống địa danh địa điểm, nền tảng địa chỉ số và các cơ sở dữ liệu quốc gia khác.

Luật Đất đai hiện hành và các văn bản hướng dẫn chưa quy định cụ thể về mã định danh thửa đất. Tuy nhiên, nhiều quy định đột phá về quản lý dữ liệu và thông tin đất đai được nêu trong luật, triển khai số hóa và liên thông dữ liệu quốc gia. Đơn cử, luật quy định hệ thống thông tin quốc gia về đất đai được xây dựng tập trung, thống nhất từ trung ương đến địa phương, đa mục tiêu và kết nối liên thông cả nước. Cùng với đó, hồ sơ địa chính gồm các tài liệu phải được số hóa, thể hiện thông tin chi tiết về từng thửa đất.

Theo nhiều chuyên gia, việc gắn ID từng thửa đất có thể thay thế cho cách quản lý bằng giấy đã lạc hậu, và hạn chế bất cập trong quản lý bất động sản.

Ngọc Diễm