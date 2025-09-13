Dự kiến có hợp đồng tương lai VN100 từ tháng 10

Chứng khoán phái sinh sẽ có thêm sản phẩm dựa trên chỉ số VN100, dự kiến giao dịch trong tháng 10, phá thế độc quyền của hợp đồng tương lai VN30.

Hợp đồng tương lai trên chỉ số VN100 là sản phẩm thứ hai thuộc dòng chỉ số cổ phiếu trên thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) cho biết sản phẩm này sẽ được ra mắt vào tháng 10. Sản phẩm được thiết kế với các đặc tính về giao dịch, thanh toán giống hợp đồng tương lai chỉ số VN30 - vốn vận hành 8 năm qua, để đảm bảo nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận.

Những cổ phiếu trong VN100 gồm toàn bộ nhóm VN30 và mã hàng đầu trong rổ VNMidcap (nhóm 70 cổ phiếu có vốn hóa trung bình trên thị trường), nên kết hợp được nhiều điểm nổi bật của các chỉ số này như tăng trưởng tốt, tính đại diện cao, thanh khoản tốt...

"Việc mở rộng sản phẩm trên các chỉ số có quy mô lớn hơn là điều cần thiết và phù hợp, đảm bảo theo lộ trình phát triển thị trường phái sinh", đại diện SSC cho biết.

Điểm khác biệt giữa hai sản phẩm là tài sản cơ sở. Chỉ số VN100 có tính đại diện tốt cho thị trường, giá trị vốn hóa trên 95% rổ VNAllshare (gồm tất cả cổ phiếu niêm yết trên HoSE). Ảnh hưởng của các cổ phiếu hàng đầu trong rổ này cũng không mang tính chi phối khi top 10 cổ phiếu chỉ chiếm tỷ trọng 47,62% rổ hàng.

Các đặc điểm của hợp đồng tương lai VN100:

Điều khoản Mô tả Tên hợp đồng Hợp đồng tương lai trên chỉ số VN100 Tài sản cơ sở Chỉ số VN100 Quy mô hợp đồng 100.000 đồng x điểm chỉ số VN100 Phương thức giao dịch Khớp lệnh và thỏa thuận Tháng đáo hạn Tháng hiện tại, kế tiếp và mỗi tháng cuối cùng của 2 quý tiếp theo. Ví dụ: tháng hiện tại là tháng 4, các tháng đáo hạn sẽ là 4, 5, 6 và 9 Thời gian giao dịch Mở cửa trước thị trường cơ sở 15 phút và đóng cửa cùng Bước giá / Đơn vị yết giá 0,1 điểm chỉ số Giá tham chiếu Giá thanh toán cuối ngày của ngày giao dịch liền trước hoặc giá lý thuyết Biên độ dao động +/- 7% so với giá tham chiếu Giới hạn lệnh 500 hợp đồng mỗi lệnh Ngày giao dịch cuối cùng Thứ Năm của tuần thứ 3 trong tháng. Nếu ngày này trùng với ngày nghỉ, nó được dời lên ngày giao dịch liền trước

Thời gian qua, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Tổng công ty Lưu ký chứng khoán (VSDC) đã phối hợp thử nghiệm sản phẩm hợp đồng tương lai VN100 với tất cả đơn vị thành viên thị trường phái sinh, ngân hàng thanh toán...

Trước đó, SSC từng cho biết lựa chọn chỉ số VN100 nhằm giảm bớt tác động của rổ VN30 khi đây là chỉ số duy nhất được triển khai hợp đồng tương lai trên thị trường.

Giới chuyên gia cũng cho rằng hợp đồng tương lai VN30 tồn tại một số hạn chế như tính đại diện chưa cao, cơ cấu thành phần tập trung nhiều cổ phiếu của ngành tài chính và bất động sản.

Tất Đạt