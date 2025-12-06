Dự kiến có bài thi riêng để xét tuyển ngành Y

Kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM dự kiến có thêm bài thi chuyên biệt dành cho nhóm ngành đặc thù, như khối trường Y, kể từ năm 2027.

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo, Đại học Quốc gia TP HCM, chiều 5/12 cho biết thông tin trên. Bài thi này cũng diễn ra trên máy tính, tồn tại song song với bài thi đánh giá năng lực hiện nay. Chi tiết sẽ được công bố sau

Còn với năm 2026, kỳ thi giữ nguyên cách thức tổ chức và cấu trúc bài thi, nhằm đảm bảo tính ổn định, liên tục và so sánh kết quả giữa các năm.

Ở Việt Nam, một số ngành được coi là đặc thù gồm Sư phạm, Luật, Y khoa, bán dẫn... Với các trường Y, Dược, ý tưởng về một bài thi riêng từng được thảo luận từ năm 2022.

Tại nhiều quốc gia, ngành Y khoa có một kỳ thi đánh giá đầu vào riêng, chẳng hạn trường đại học đào tạo ngành y của Mỹ, Canada sử dụng kết quả MCAT (Medical College Admission Test) để tuyển sinh. Vì vậy, để nâng cao chất lượng đào tạo và phù hợp với xu hướng thế giới, khối ngành sức khỏe của Việt Nam cũng cần có một kỳ thi riêng, theo GS Nguyễn Vũ Quốc Huy, Hiệu trưởng trường Đại học Y Dược Huế.

Còn hiện tại, phần lớn trường kiên định dùng điểm thi tốt nghiệp để xét tuyển.

Thí sinh TP HCM thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM (V-ACT) năm 2026 dự kiến được tổ chức thành 2 đợt, tại 15 tỉnh, thành phố, gồm: TP HCM, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau.

Lịch thi như sau:

TT Hoạt động Thời gian Đợt 1 Đợt 2 1 Thí sinh đăng ký dự thi 24/1-23/2/2026 18/4-25/4/2026 2 Thông báo phiếu báo dự thi cho thí sinh 28/3/2026 16/5/2026 3 Ngày tổ chức thi 5/4/2026 24/5/2026 4 Chấm thi 6-15/4/2026 25/5-5/6/2026 5 Thông báo kết quả 17/4/2026 6/6/2026

Năm nay, kỳ thi có khoảng 152.800 thí sinh và hơn 223.000 lượt dự thi. Hơn 110 trường dùng kết quả kỳ thi này để xét tuyển đầu vào.

Khánh Linh