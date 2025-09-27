Dự kiến cho sinh viên quốc tế ở Việt Nam làm thêm 20 giờ/tuần

Lần đầu tiên Bộ Giáo dục dự kiến cho sinh viên quốc tế làm thêm tối đa 20 giờ mỗi tuần, để trang trải chi phí học tập và sinh hoạt.

Nội dung được đề cập trong dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, công bố ngày 26/9.

Lý giải, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết hiện chưa có quy định về thời gian làm thêm của sinh viên quốc tế. Đề xuất nói trên nhằm giúp người học đảm bảo chi phí sinh hoạt, trải nghiệm văn hóa và môi trường làm việc ở Việt Nam.

Theo Bộ, mức 20 giờ làm thêm mỗi tuần với sinh viên quốc tế đã được nhiều quốc gia áp dụng. Do đó, chính sách này phù hợp với bối cảnh quốc tế, theo nguyên tắc bình đẳng, có đi có lại, góp phần thu hút sinh viên quốc tế.

Cuối năm ngoái, Bộ cho biết gần 22.000 du học sinh đang học tập ở Việt Nam, cao nhất 9 năm qua. Trong đó, 80% đến từ Lào và Campuchia.

"Điểm đến" của sinh viên quốc tế thường là các trường đào tạo ngôn ngữ, văn hóa, lý luận như Đại học Hà Nội, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Gần đây, một số trường nhóm kỹ thuật, kinh tế dần thu hút du học sinh như Đại học Bách khoa Hà Nội, Ngoại thương, Khoa học và Công nghệ Hà Nội (Đại học Việt Pháp)...

Sinh viên quốc tế tới trường Đại học Thương mại theo chương trình trao đổi, tháng 9/2025. Ảnh: TMU

Trên thế giới, thời gian làm thêm 20 giờ mỗi tuần khá phổ biến. Chẳng hạn ở Anh, tùy loại visa, sinh viên quốc tế được làm thêm 10-20 giờ một tuần.

Ở Mỹ, du học sinh được làm 20 giờ mỗi tuần khi đang trong học kỳ; làm toàn thời gian vào các kỳ nghỉ. New Zealand cũng đang áp dụng mức này, sắp tăng lên 25 giờ mỗi tuần từ đầu tháng 11.

Ngoài quy định về thời gian làm việc của sinh viên quốc tế, Bộ đề xuất miễn thị thực và giấy phép lao động trong 5 năm cho các chuyên gia, nhà khoa học là người nước ngoài, có trình độ tiến sĩ làm việc tại các trường đại học, cao đẳng... của Việt Nam.

Thanh Hằng