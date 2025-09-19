Dự kiến chi 400 tỷ đồng hỗ trợ cán bộ công đoàn nghỉ việc sau sắp xếp

Cán bộ công đoàn chuyên trách nghỉ hưu trước tuổi sẽ được trợ cấp hưu trí một lần, tính bằng 0,8 tháng lương cho mỗi tháng nghỉ sớm; tổng kinh phí chi trả ước khoảng 400 tỷ đồng.

Tại họp báo ngày 19/9, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 07, quy định chính sách với cán bộ công đoàn chuyên trách làm việc theo hợp đồng chịu tác động từ việc sắp xếp bộ máy.

Theo đó, những người ký hợp đồng trước ngày 15/1/2019, hưởng lương và phụ cấp từ nguồn tài chính công đoàn, nếu nghỉ việc ngay sẽ được áp dụng chính sách nghỉ hưu trước tuổi, hưởng trợ cấp một lần bằng 80% so với Nghị định 178.

Trường hợp không đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi, người lao động được áp dụng chính sách thôi việc, hưởng trợ cấp một lần bằng 0,6 tháng tiền lương hiện hưởng nhân với số tháng tính hưởng trợ cấp, tối đa 36 tháng. Ngoài ra, họ còn được trợ cấp 1,5 tháng lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội, bảo lưu thời gian đóng hoặc nhận bảo hiểm xã hội một lần, và hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

Việc chi trả chế độ xong trước ngày 1/11, kinh phí từ tài chính công đoàn theo phân cấp.

Bà Hồ Thị Kim Ngân, Phó trưởng ban Quan hệ lao động Tổng liên đoàn tại họp báo ngày 19/9. Ảnh: Hồng Chiêu

Bà Hồ Thị Kim Ngân, Phó trưởng Ban Quan hệ lao động, cho biết có 511 trường hợp được đề nghị hưởng chế độ theo Nghị định 07, song sau rà soát còn 425 người đủ điều kiện. "Thời gian rất gấp, các cấp công đoàn phải rà soát kỹ hồ sơ, tính đúng, tính đủ để chi trả kịp thời, bảo đảm quyền lợi", bà Ngân nói, cho hay Tổng Liên đoàn sẽ sớm ban hành hướng dẫn thực hiện.

Ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn, đánh giá mức hưởng 80% so với Nghị định 178 là "nỗ lực lớn" để bảo đảm quyền lợi cho cán bộ công đoàn chuyên trách. Ông cho biết, nhóm cán bộ này được tuyển dụng trong giai đoạn cấp thiết về nhân sự, nhiều người gắn bó hơn 11 năm trong hệ thống, độ tuổi trung bình 39, là giai đoạn khó tìm việc mới trong khi vẫn phải chăm lo gia đình, nuôi con nhỏ.

Nghị định 178 và các thông tư hướng dẫn trước đó không bao gồm nhóm cán bộ công đoàn chuyên trách ký hợp đồng lao động chuyên môn, nghiệp vụ. Tổng Liên đoàn đã nhiều lần gửi văn bản đề xuất bổ sung nhóm này.

Hồng Chiêu